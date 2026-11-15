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Ciência

Centenas de gravuras rupestres com milhares de anos são encontradas em caverna turística na Espanha

Uma vasta coleção de arte paleolítica, com figuras como cavalos e ursos, estava "escondida" dos olhos do público e foi revelada em um novo estudo.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 15 nov 2026, 08h00
Gravura rupestre de um cavalo em perfil, com linhas profundas esculpidas na rocha de tom ocre. O animal tem corpo robusto, pescoço longo e cabeça pequena, com crina e cauda sugeridas por traços verticais. A parte inferior da imagem mostra uma superfície rochosa mais irregular e escura. Uma régua de escala no canto inferior direito indica 50 e 100mm.
 (Cambridge University Press/Antiquity Publications/Reprodução)
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Em 1853, um morador da Catalunha, na Espanha, decidiu cavar um poço no quintal de sua casa. Ele se deparou com uma galeria subterrânea que levava a um rio, também subterrâneo. O acesso à caverna era difícil, e uma de suas entradas só foi desobstruída em 1957. 

No local, pesquisadores encontraram camadas geológicas e depósitos arqueológicos que ajudam a entender a presença humana na região ao longo do tempo, incluindo utensílios pré-históricos e o fêmur de um Homo sapiens.

Trata-se da Cova de la Font Major, uma das maiores cavernas do mundo, com mais de 3,5 quilômetros de galerias. O local começou a ser restaurado na década de 1990 e, desde então, funciona como um museu-caverna que recebe turistas diariamente. 

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Porém, foi só em 2019 que pesquisadores encontraram, nas paredes da caverna, linhas paralelas e outros traços que indicavam a presença de gravuras paleolíticas no local. Quase apagadas, elas estavam “debaixo do nariz de todos” havia décadas. 

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Evolução dos humanos acelerou nos últimos 10 mil anos

Por isso, nos últimos anos, equipes de arqueologia da região têm reunido esforços para localizar mais gravuras no local. Uma nova pesquisa, publicada no periódico científico Antiquity, analisou detalhadamente a caverna e identificou 280 grafismos, incluindo 55 figuras de animais. Os outros desenhos são mais abstratos, como formas geométricas e séries de linhas paralelas.

É algo raro: a maioria dos conjuntos de arte rupestre conhecidos no Mediterrâneo não apresenta tantos desenhos de animais como esse. Na capa desta matéria, está uma representação de um cavalo e, aqui abaixo, uma de um urso. Também foram encontradas figuras de caprinos, bovinos, cervídeos e de outros animais.

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Gravação rupestre de um animal, possivelmente um cavalo, em uma superfície rochosa de tom marrom-avermelhado. A figura é delineada por sulcos na rocha, mostrando a cabeça, corpo e uma perna dianteira. No canto inferior direito, uma régua de escala indica 0, 10 e 20 mm
(Cambridge University Press/Antiquity Publications/Reprodução)
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“O conjunto de Font Major é um dos maiores conjuntos de arte rupestre paleolítica no Mediterrâneo ibérico. A sua recente descoberta exige uma reconsideração de preconceitos regionais”, escrevem os autores no estudo.

A descoberta muda a forma de interpretar o período Paleolítico no nordeste da Península Ibérica, região que por muito tempo foi considerada pouco ocupada na pré-história, com registros de arte rupestre escassos. Antes da descoberta na Cova de la Font Major, só eram conhecidas duas gravuras do período do Paleolítico Superior na Catalunha.

Ou seja: talvez as comunidades da região tivessem uma tradição artística própria e fossem mais numerosas do que imaginávamos.

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A idade exata das gravuras ainda está em debate, mas a nova pesquisa apresenta a hipótese de que muitas delas pertençam a fases pré-magdalenianas, ou seja, anteriores ao Magdaleniano, uma das fases finais do Paleolítico Superior, conhecida por suas manifestações artísticas. Isso significa que algumas representações podem ter mais de 18 mil anos.

O próximo passo da pesquisa é tentar datar as representações de animais por meio de análises de séries de urânio em depósitos de calcita que recobrem uma das figuras. Muitas das gravuras foram danificadas ao longo das décadas pela intensa circulação de pessoas no local, que provocou desgastes e deixou pichações e desenhos nas paredes da caverna. Nomes e datas aparecem até mesmo sobre algumas representações. 

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Atualmente, as seções com gravuras estão fechadas para o público.

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