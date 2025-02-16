Não é só o Brasil: quem também sofreu com as altas temperaturas nos últimos tempos foi a região do oeste da África, responsável por cerca de 70% da produção global de cacau. Com o impacto do aquecimento global, as colheitas foram afetadas – e o preço do chocolate provavelmente vai aumentar por causa disso, segundo novo estudo.

A produção de cacau em países como Costa do Marfim, Gana, Camarões e Nigéria tem caído nos últimos anos por causa de temperaturas altas e chuvas intensas. Como consequência, o preço do cacau só vem aumentando nos mercados internacionais.

Os dados sobre os impactos da crise climática na indústria do chocolate vêm do grupo de pesquisa independente Climate Central, que identificou temperaturas altas mais frequentes em países do oeste africano, especialmente na Costa do Marfim e em Gana, os dois maiores produtores de cacau da região.

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O mercado do chocolate quente?

Os pesquisadores do Climate Central usaram modelos de computador para comparar os dados de 44 áreas de produção de cacau na África Ocidental. Eles compararam as temperaturas atuais da região com as temperaturas de um mundo hipotético, em que não existiriam os efeitos do aquecimento global causado pela emissão de gases de efeito estufa.

A partir dessas simulações computacionais, os cientistas começaram a calcular as probabilidades dessas regiões de encarar temperaturas maiores que 32 °C – um patamar acima do recomendado para as árvores de cacau. Na última década, as mudanças climáticas adicionaram três semanas de temperaturas acima de 32 °C para o calendário de Gana e Costa do Marfim.

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Em 2024, o ano mais quente nos registros históricos, o aquecimento global foi responsável por deixar as temperaturas acima de 32 °C durante, pelo menos, 42 dias na maioria das áreas analisadas. Essas temperaturas altas podem contribuir para uma redução de quantidade e qualidade nas colheitas de cacau.

A simulação sem aquecimento global em Gana, por exemplo, mostra cerca de 60 dias com temperaturas acima de 32 °C. No mundo real, com crise climática, são mais de 100 dias com temperaturas altas que prejudicam as plantações de cacau.

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Os pesquisadores também encontraram outros fatores que estão causando danos às árvores de cacau. Infestações de cochonilhas-farinhentas, pragas que se alimentam da seiva das plantas, padrões irregulares de chuva, contrabando e mineração ilegal são possíveis causas de prejuízo nas colheitas – e de encarecimento do seu chocolatinho.

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