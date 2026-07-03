Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 14,99
Ciência

Ciência dos pênaltis: jogadores erram mais cobranças que podem eliminar o time

O time que cobra primeiro leva vantagem? E a ordem dos jogadores? Novo estudo responde a essas e outras perguntas.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 3 jul 2026, 18h00 | Atualizado em 9 jul 2026, 11h43
Goleiro de camisa roxa com o número 12 e nome J. GILL mergulha para defender uma bola de futebol colorida, perto da trave esquerda. Um jogador de camisa branca com o número 11 e shorts brancos observa a jogada, com as mãos na cintura. Ao fundo, outros jogadores e torcedores na arquibancada.
 (Megan Briggs/Getty Images)
Continua após publicidade
Ciência dos pênaltis: jogadores erram mais cobranças que podem eliminar o time Priorizar nos meus resultados Google

É fase de mata-mata da Copa do Mundo. O jogo está empatado, já passou a prorrogação e um dos times precisa sair vencedor. É hora dos pênaltis.

Um estudo publicado no dia 28 de junho no periódico científico Football Studies analisou as estatísticas dos pênaltis, e verificou quais variáveis podem ter mais peso no resultado.

Primeiro, devemos lembrar a maneira como os pênaltis ocorrem. Cada equipe cobra uma série de cinco penalidades, de forma alternada. Vence quem marcar mais gols. Porém, se as equipes terminarem empatadas, começa a chamada morte súbita: rodadas adicionais em que cada time cobra um pênalti e, se uma equipe marcar enquanto a outra errar, a disputa termina imediatamente. 

Siga

Um  mesmo jogador não pode cobrar duas vezes antes que todos os demais jogadores de linha tenham batido um pênalti. É um momento decisivo, em que a tensão toma conta de todos os lados: dos torcedores, dos jogadores e do técnico, que precisa decidir quem cobrará os pênaltis e em que ordem.

(Diga-se de passagem que o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo de 2022 nos pênaltis, perdendo por 4 a 2 para a Croácia. Na ocasião, Neymar seria o quinto cobrador da seleção brasileira. Porém, quando a Croácia marcou gol em sua quarta cobrança, e o Brasil já acumulava dois erros, abriu-se uma vantagem impossível de ser alcançada. Por isso, Neymar sequer chegou a bater o último  pênalti).

Os pênaltis são alvo de inúmeras discussões entre torcedores. O time que cobra primeiro leva vantagem? Os melhores jogadores devem bater primeiro ou deixar a responsabilidade para o fim? Existe alguma posição na sequência de cobranças que gera mais pressão?

Continua após a publicidade

O novo estudo tentou responder a essas perguntas – além de investigar se realmente existe uma ciência por trás das disputas por pênaltis. O trabalho analisou 576 cobranças realizadas em 60 partidas da Copa do Mundo e da Eurocopa, além de simular disputas matematicamente. Os pesquisadores eram australianos e brasileiros.

A pesquisa sugere que nem todos os pênaltis têm o mesmo peso emocional. Algumas variáveis, de fato, influenciam nas chances de fazer gol

Algumas cobranças acontecem em uma situação de “evitar a derrota”, em que um erro elimina imediatamente a equipe. Nesses momentos a pressão é muito maior, e a taxa de conversão do pênalti (ou seja, fazer gol) é de 60,4%.

Já nos pênaltis de “marcar para vencer” – quando um gol imediatamente garante a vitória na disputa – a taxa de conversão chega a 89,1%. Foi o maior índice entre todos os cenários analisados, inclusive superior ao das primeiras cobranças da disputa. A primeiras cobranças são consideradas de baixa pressão, com taxa de conversão de 75%.

Continua após a publicidade

Ou seja, para cobrar um pênalti não basta apenas ser um grande jogador tecnicamente. Também é preciso lidar bem com a pressão psicológica. Segundo os autores, esse é um fator que os técnicos deveriam considerar ao definir os cobradores.

O time que cobra primeiro leva vantagem?

As equipes que batem em segundo lugar enfrentam com mais frequência pênaltis decisivos, tanto para “evitar a derrota” quanto para “marcar para vencer”, por causa da alternância das cobranças. Nessas equipes, 54,9% das quintas penalidades eram de “evitar a derrota”, enquanto 45,1% eram de “marcar para vencer”.

E aí entramos em outro velho debate do futebol. A pesquisa mostra que a ordem das equipes realmente importa, mas não da forma como muita gente imagina. Cobrar em segundo não reduz a habilidade ou desempenho dos jogadores, mas aumenta a probabilidade de que eles enfrentem momentos em que um erro decide a disputa, elevando a tensão psicológica.

Situações de alta pressão ocorreram em 21% dos pênaltis cobrados pelas equipes que bateram em segundo lugar, contra 12% das cobranças das equipes que começaram a disputa. O que muda é a probabilidade de eles se depararem com isso – a performance, por sua vez, depende de como cada atleta responde a esse contexto.

Continua após a publicidade

“A ordem de cobrança em si ofereceu pouca explicação adicional para o sucesso nas disputas de pênaltis. Em vez disso, o desempenho pareceu depender principalmente da importância psicológica do pênalti cobrado. A estrutura da partida determina como as oportunidades e ameaças de alta pressão são distribuídas entre jogadores e equipes”, escrevem os autores em um trecho do estudo.

Copa do Mundo: Por que os jogadores usam chuteiras rosas?

 

E a ordem que os jogadores cobram?

A pesquisa também analisou como os técnicos devem organizar internamente a sequência dos cobradores. 

Nos times que batem primeiro, o estudo sugere que os melhores cobradores apareçam logo nas primeiras penalidades. Afinal, existe a possibilidade de a disputa terminar antes que a quinta cobrança seja necessária. Além disso, a exposição à pressão é muito baixa nas três primeiras cobranças, aumentando para 8,7% na quarta e chegando a 55,9% na quinta.

Continua após a publicidade

Já nas equipes que cobram em segundo lugar, a estratégia ideal tende a ser a oposta: deixar os jogadores mais preparados (tanto tecnicamente quanto psicologicamente) para o fim da sequência, pois eles lidam melhor com os momentos decisivos. Isso porque a pressão aumenta rapidamente. Na quarta cobrança, ela já chega a 28,4%, e, na quinta, atinge 100%.

Publicidade
TAGS:
Copa do mundo
Futebol
PÊNALTI
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).