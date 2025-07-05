Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Cientistas brasileiros descrevem novas espécies de fungos na Antártica

A descoberta pode funcionar como um bioindicador para identificação dos efeitos das mudanças climáticas.

Por Manuela Mourão 5 jul 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h23
Fotografia de barracas de acampamento na neve.
 (Fernando Augusto Bertazzo-Silva'/Alice Lemos Costa'/Cassiane Furlan-Lopes'/Maricia Fantinel D'Ávila/Evelise Leis Carvalho'/Jair Putzke'/Carlos Ernesto Gonçalves Reynaud Schaefer/Divulgação)
Continua após publicidade
Cientistas brasileiros descrevem novas espécies de fungos na Antártica Priorizar nos meus resultados Google

Durante a Operação Antártica Brasileira XLI

, realizada na Ilha Livingston, no arquipélago das Shetland do Sul, um pesquisador brasileiro fez uma descoberta inédita: a descrição de quatro novas espécies de fungos do gênero Omphalina no continente antártico. É a primeira vez que um grupo de cientistas brasileitos realiza esse tipo de classificação de fungos macroscópicos na região.

A pesquisa focou na diversidade, taxonomia e filogenia de fungos conhecidos por sua forma de cogumelo, que desempenham papel fundamental na decomposição da matéria orgânica e na manutenção da saúde do solo.

Fotografia das quatro novas espécies de cogumelos descobertas na Antártica, pertencentes ao gênero Omphalina.
(Fernando Augusto Bertazzo-Silva'/Alice Lemos Costa'/Cassiane Furlan-Lopes'/Maricia Fantinel D'Ávila/Evelise Leis Carvalho'/Jair Putzke'/Carlos Ernesto Gonçalves Reynaud Schaefer/Divulgação)
Continua após a publicidade

Esses registros representam uma contribuição inédita para a ciência polar, ampliando significativamente o conhecimento sobre a biodiversidade da região e reforçando o papel da micologia brasileira na pesquisa antártica”, destacou Fernando Bertazzo,  doutorado na Universidade Federal do Pampa (Unipampa), com bolsa da CAPES e um dos autores da pesquisa.

Siga
Continua após a publicidade

Um dos resultados mais relevantes do estudo foi o registro de quatro novas espécies da família

Continua após a publicidade

Omphalinaceae, anteriormente detectada apenas duas vezes na Antártica. Pela primeira vez, foi feita uma descrição morfológica completa de um exemplar encontrado no continente. Os resultados foram publicados na Mycological Progress

Além de ampliar o catálogo da biodiversidade antártica, o trabalho tem implicações mais amplas. Fungos como os estudados são altamente sensíveis a variações ambientais e funcionam como bioindicadores. Assim, monitorá-los permite compreender melhor como organismos vivos respondem a condições extremas, como frio intenso, radiação UV e mudanças súbitas na disponibilidade de nutrientes. “Esses organismos são altamente sensíveis às alterações climáticas e, por isso, atuam como bioindicadores, permitindo a detecção de impactos ambientais.”

Fotografia das quatro novas espécies de cogumelos descobertas na Antártica, pertencentes ao gênero Omphalina.
(Fernando Augusto Bertazzo-Silva'/Alice Lemos Costa'/Cassiane Furlan-Lopes'/Maricia Fantinel D'Ávila/Evelise Leis Carvalho'/Jair Putzke'/Carlos Ernesto Gonçalves Reynaud Schaefer/Divulgação)
Continua após a publicidade

A Antártica funciona como um “termômetro” do clima da Terra, em que pequenas alterações nesse ecossistema indicam transformações maiores em curso no planeta”, explicou o pesquisador. Os dados coletados são uma base inicial para monitorar a população de fungos na região e avaliar como as mudanças climáticas poderão impactar sua sobrevivência nos próximos anos.

Segundo os autores da pesquisa, a descoberta pode ter diferentes funcionalidades: “fungos de regiões extremas, como a Antártica, podem produzir compostos únicos com potencial uso na indústria farmacêutica, agrícola ou ambiental — como novos antibióticos, enzimas ou biomoléculas adaptadas ao frio”.

Continua após a publicidade

 Vale ressaltar, lembram os pesquisadores, que a Antártica influencia diretamente o nosso país. “As correntes marítimas e massas de ar originadas na região polar têm impactos sobre as chuvas, a agricultura e os recursos hídricos em todo o território brasileiro”.

Além disso, a pesquisa reforça o papel do Brasil no cenário da ciência polar internacional”, concluem os cientistas. “Ter brasileiros realizando pesquisas na região significa gerar conhecimento estratégico para o país, formar novos cientistas, fortalecer nossa soberania científica e contribuir para decisões globais sobre o futuro desse ecossistema essencial para o equilíbrio climático do planeta”.

Publicidade
TAGS:
Antártica
brasileiro
DESCOBERTA CIENTÍFICA
fungo
FUNGOS
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).