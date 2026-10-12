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Ciência

Cientistas descobrem aves mais barulhentas do mundo (e elas são brasileiras)

A araponga-comum e a seriema-de-perna-vermelha cantam mais alto que uma motosserra, segundo novo estudo.

Por Diego Facundini 12 out 2026, 14h03
Pássaro branco com cabeça verde-azulada e bico aberto, cantando em um galho seco contra o céu azul
 (Ben Tavener/Wikimedia Commons)
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Em 1843, durante uma temporada decepcionante em Portugal, o poeta brasileiro Gonçalves Dias escreveu o famosíssimo poema em que reclama de tudo que considerava deficitário no país europeu – as estrelas nos céus, as flores das várzeas, a vida nos bosques. Para ele, nem mesmo os passarinhos prestavam, já que “As aves, que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá [no Brasil]”.

Cientificamente, é verdade: algumas aves brasileiras gorjeiam tão alto quanto uma motosserra.

É o que indica um novo estudo que mediu o volume do canto de mais de uma centena de aves diferentes ao redor do planeta. Entre as espécies ouvidas, as mais barulhentas estão no Brasil: a araponga-comum (Procnias nudicollis) e a seriema-de-perna-vermelha (Cariama cristata), ambas capazes de cantar mais alto que uma britadeira.

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Analisando a física do som dos passarinhos, o trabalho publicado no periódico Evolution focou especificamente na amplitude – isto é, a intensidade com a qual uma onda sonora desloca as partículas do ar. Essa propriedade influencia não só no quão longe um som consegue viajar como também no volume percebido pelos nossos ouvidos.

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A pesquisa reuniu dados sobre a amplitude dos cantos de 123 espécies localizadas no estado de Massachusets, nos EUA, e ao longo do Brasil – das quais 113 nunca tiveram seus volumes analisados.

“Conseguimos aumentar enormemente o número de espécies para as quais existem dados de amplitude”, afima Jeff Podos, coautor do estudo e ornitólogo da Universidade de Massachusetts Amherst . “Esta é uma pesquisa básica e fundamental, que ninguém mais conseguiu realizar nessa escala, e ela aponta para todo tipo de outras questões interessantes que seria divertido investigar.”

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No contexto dos estudos sobre a comunicação das aves, a nova pesquisa traz um avanço importante ao explorar um aspecto, até então, praticamente inexplorável. A amplitude percebida de uma onda sonora depende da distância – um som alto vindo lá de longe, por exemplo, pode soar menos intenso do que algo sussurrado em seu ouvido. Porém, os equipamentos necessários para medir a amplitude e a distância ao mesmo tempo simplesmente não existiam. Estudos desse tipo, então, só eram possíveis dentro do laboratório – o que, lidando com animais silvestres de diferentes partes do planeta, tornava-se especialmente imprático.

Dessa vez, porém, os pesquisadores saíram dois equipamentos: um telêmetro a laser, do mesmo tipo usado pelos jogadores de golfe para medir a distância entre os buracos na grama; e um decibelímetro, que ajudaria a discernir qual ave específica produzia cada barulho. As medidas foram tomadas, primeiro, durante o lockdown da pandemia de Covid-19, nas então silenciosas ruas de Amherst, Massachusetts. Depois, os cientistas se deslocaram até a Mata Atlântica e o Cerrado brasileiro, atrás de uma diversidade ainda maior de espécies.

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Nas 123 espécies avaliadas, a amplitude variou muito. Enquanto o canto do beija-flor ficava em torno de 64 decibéis (o volume de uma conversa normal), as arapongas e as seriemas piavam num volume entre 121 e 122 decibéis (mais alto que uma serra elétrica).

Os dados deram aos pesquisadores algumas pistas sobre quais particularidades anatômicas deixavam as aves mais barulhentas. Mais especificamente, a largura do bico e as proporções do corpo pareciam influenciar a intensidade do som. No caso da seriema, por exemplo, o pescoço comprido ajuda a projetar o canto com mais intensidade.

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“Não dá para fazer esse tipo de trabalho no laboratório nem coletando dados da internet. Você precisa sair pelo mundo, prestar muita atenção ao que está vendo e ouvindo, e qualquer coisa que você faça em campo que te obrigue a observar com mais cuidado é realmente divertida – isso isso te leva de volta às raízes de por que fazemos ciência pra começo de conversa”, completa Podos.

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