Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Cientistas descobrem que chimpanzés adoram cristais. O que isso diz sobre nós?

Os humanos são fascinados por esses materiais há milênios. Um novo estudo explora as origens evolutivas desse comportamento.

Por Diego Facundini 9 mar 2026, 08h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h34
Fotografia do chimpanzé Toti enquanto observa atentamente o cristal de quartzo.
 (Frontiers in Psychology (2026)./Reprodução)
Continua após publicidade
Cientistas descobrem que chimpanzés adoram cristais. O que isso diz sobre nós? Priorizar nos meus resultados Google

Há milhares de anos os humanos são fascinados pelo brilho dos cristais. Hoje associados a místicos, esotéricos e videntes que juram antecipar o futuro em bolas de cristal, esses materiais já eram muito valorizados nas primeiras civilizações da China, Egito, Roma e América Central, com usos estéticos e também religiosos.

Um novo estudo mostra que talvez não sejamos os únicos atraídos pela beleza dos quartzos.

Na Espanha, um grupo de pesquisadores entregou cristais de quartzo para chimpanzés. O experimento tentava entender, a partir da reação de nossos parentes evolutivos mais próximos, de onde vem o nosso fascínio por esses minerais. Curiosos, os animais seguraram, ergueram, reviraram e analisaram os objetos com muita atenção.

Siga

Publicado no periódico Frontiers in Psychology, o estudo mostrou que, assim como nós, os chimpanzés também adoram as pedras brilhantes. Não só adoram: eles ficam tão vidrados que se recusam a largar os objetos no final do experimento.

Procurar as raízes primitivas da estranha relação entre os humanos e suas preciosas pedras cintilantes pode parecer uma busca pela origem de um antigo feitiço. Em meio às montanhas, árvores e rios, com suas curvas sinuosas e ramificações complexas, os cristais são diferentes de qualquer outro material na natureza. Transparentes, retas e brilhantes, essas rochas são os únicos objetos que naturalmente têm múltiplas faces planas.

Conheça o “teorema do macaco infinito”

Continua após a publicidade

Registros arqueológicos apontam que, há pelo menos 780 mil anos, os hominídeos já colecionavam cristais. E sem nenhum motivo aparente: pelas evidências encontradas, essas pedras não eram trabalhadas, não viravam ferramentas, nem mesmo eram transformadas em joias para serem usadas.

Na nova pesquisa, os pesquisadores não só descobriram que os chimpanzés compartilham dessa fixação como também registraram que ela vai muito além da mera curiosidade momentânea. No Centro de Resgate de Primatas Rainfer, próximo a Madri, os cientistas tiveram que negociar por horas até convencer os primatas a devolverem os cristais. Uma inesperada crise de reféns.

O Monolito

O 'Monólito' usado no experimento 1 é um cristal de quartzo alongado que pesa 3,3 kg e tem 35 cm de altura.
(Aden Kahr/Reprodução)

O estudo envolveu dois experimentos. O primeiro recebeu o apelido singelo de “O monolito” – referência à cena inicial do filme 2001: Uma Odisseia no Espaço (1968), em que o surgimento repentino de uma tábua preta na Pré-História deixa os hominídeos primitivos tão empolgados que eles desenvolvem inteligência (ou algo do gênero – a cena está aberta a interpretações).

Continua após a publicidade

Nesse teste, os cientistas colocaram dois objetos sobre pedestais dentro dos viveiros dos chimpanzés: um cristal de quartzo transparente e uma pedra qualquer do mesmo tamanho. Em um primeiro momento, os dois materiais chamaram a atenção dos animais, e, depois de algumas tentativas, eles conseguiram apanhá-los dos pedestais. Mas não demorou muito até abandonarem a pedra comum e focarem no quartzo. Um macaco de 50 anos chamado Yvan agarrou o cristal e continuou com ele em mãos mesmo quando escalava e comia alface.

Depois, foi a vez de Yaki (do vídeo abaixo) examinar o objeto brilhante.

Não demorou até que Yvan levasse o objeto para o dormitório do grupo, onde ficaria por alguns dias. Em outro viveiro a cena se repetiu: uma macaquinha chamada Sandy roubou o quartzo embora e não devolveu mais.

Continua após a publicidade

Com o passar do tempo, assim como acontece com os humanos, os macacos foram perdendo o interesse na novidade. Mesmo assim, nenhum dos dois grupos estava disposto a devolver seus respectivos cristais aos pesquisadores. Os chimpanzés só cederam depois de horas, quando foram oferecidos presentes muito valiosos em troca: banana e iogurte. Esse é um indicativo de que, para os macacos, o cristal também tinha virado um item de valor.

No segundo experimento, os cientistas testaram se os macacos seriam capazes de selecionar, perdidos em meio a várias pedrinhas, alguns pequenos cristais de quartzo. Não deu outra: eles encontraram os brilhantes em segundos – e ficaram maravilhados.

Em vários registros os chimpanzés levantavam as rochas em direção ao sol e analisavam a superfície bem de perto. A macaquinha Sandy até escondeu algumas pedrinhas na boca (algo incomum entre chimpanzés).

Com base nesses achados, os pesquisadores concluíram que as características que mais chamavam a atenção nos cristais eram a transparência de suas superfícies e o formato incomum. O estudo não chegou a analisar, porém, se alguns dos animais davam mais atenção aos cristais do que outros.

Continua após a publicidade

“Existem Dom Quixotes e Sanchos: idealistas e pragmatistas. Alguns podem achar a transparência dos cristais fascinante, enquanto outros se interessam por seu cheiro e se eles são comestíveis”, diz, em nota, Juan Manuel García-Ruiz, pesquisador espanhol que liderou o estudo.

“Ficamos positivamente surpresos com o quão forte e aparentemente natural a atração dos chimpanzés pelos cristais se mostrou. Isso sugere que a sensibilidade para tais objetos pode ter raízes evolutivas profundas”, afirma o pesquisador.

García-Ruiz é um cristalógrafo, o tipo de especialista que se dedica ao estudo dos cristais, e fala com muito entusiasmo sobre as possíveis origens primitivas de nosso gosto por coisinhas brilhantes. Outros pesquisadores, porém, tentam encarar os resultados do estudo de maneira um pouco mais contida.

Ao New York Times, o arqueólogo Michael Haslam afirmou que, por mais que o estudo demonstre que os macacos têm um fascínio pelos cristais, apontar exatamente quais características mais chamam a atenção deles e, a partir disso, dizer que o mesmo se aplicava aos nossos antepassados hominídeos seria um exagero. “Ao mesmo tempo que a atração é clara, a motivação subjacente não é”, argumenta.

Publicidade
TAGS:
chimpanzé
CRISTAL
macaco
Primatas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).