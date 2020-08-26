Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Ciência

Cientistas encontram pegadas de répteis pré-históricos em pedra no Grand Canyon

As marcas remontam a 313 milhões de anos atrás, período anterior ao surgimento dos dinossauros.

Por Carolina Fioratti 26 ago 2020, 18h28 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h27
Cientistas encontram pegadas de répteis pré-históricos em pedra no Grand Canyon
 (Stephen M. Rowland/Divulgação)
Continua após publicidade
Cientistas encontram pegadas de répteis pré-históricos em pedra no Grand Canyon Priorizar nos meus resultados Google

O que era para ser apenas uma excursão no Parque Nacional do Grand Canyon, nos EUA, tornou-se palco de uma descoberta arqueológica. Em 2016, o geólogo norueguês Allan Krill estava fazendo uma trilha com alguns estudantes quando observou as pegadas em uma pedra. Ele logo enviou uma foto ao seu colega Stephen Rowland, paleontólogo da Universidade de Nevada, que agora descreveu o achado em um estudo publicado na revista científica Plos One.

Não é difícil encontrar tal tipo de rastro no Grand Canyon, mas este guardava algumas especificidades. De acordo com os pesquisadores, as marcas pertencem a um réptil que viveu no local há 313 milhões de anos, sendo as pegadas fósseis de vertebrados mais antigas já encontradas no parque. E não para por aí: o registro é também o mais antigo já feito de animais amniotas, que colocavam ovos com casca, vivendo em dunas de areia. Evidências anteriores remontavam a fósseis oito milhões de anos mais novos.

Cientistas encontram pegadas de répteis pré-históricos em pedra no Grand Canyon
No passado, a região do Arizona era uma planície costeira e repleta de dunas de areia. (Emily Waldman/Divulgação)
Continua após a publicidade

A pedra se soltou da Formação Manakacha, um grande afloramento de arenito do Grand Canyon. As marcas provavelmente se formaram após o animal passar pelo local e suas pegadas serem umidificadas devido ao clima, sendo posteriormente cobertas pela areia, que preservou o fóssil. A rocha estava visível no parque há um certo tempo, mas nenhum olhar atento havia notado o registro até então.

Os pesquisadores notaram duas trilhas de pegadas diferentes na pedra, pertencendo, provavelmente, a dois animais que passaram pelo local em momentos distintos. Nos sinais mais evidentes, os cientistas descreveram uma marcha de sequência lateral. O réptil colocava a pata posterior esquerda, depois a anterior esquerda, então a posterior direita e por fim a anterior direita. 

Siga
Continua após a publicidade
Cientistas encontram pegadas de répteis pré-históricos em pedra no Grand Canyon
Pesquisadores descrevem o caminhar do réptil como uma “marcha de sequência lateral”. (Stephen M. Rowland/Divulgação)

“As espécies vivas de tetrápodes – cães e gatos, por exemplo – costumam usar uma marcha de sequência lateral quando andam devagar”, disse Rowland em comunicado. O paleontólogo explicou que é a primeira vez que este tipo de caminhada é descrita para animais que viveram ainda no início da história dos vertebrados.

Continua após a publicidade

Apesar de ser um réptil, não se sabe ao certo a qual espécie pertence o fóssil. Os cientistas dizem que há certa semelhança no formato das patas com o Chelichnus, um grupo de fósseis do período Permiano encontrado na Escócia. Por outro lado, pode ser que a espécie que passou pelo Grand Canyon nunca tenha sido registrada na literatura.

Publicidade
TAGS:
descoberta
fóssil
paleontologia
pegada
réptil
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo conteúdo digital, sobre fundo escuro com o texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).