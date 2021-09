Cientistas inserem proteína humana em batata

Em humanos, a presença da proteína FTO está associada à obesidade – tanto que o nome dela é uma abreviação de “fat mass and obesity associated protein”. Biólogos da Universidade de Chicago fizeram uma alteração genética na batata comum (Solanum tuberosum), para que ela também produzisse a FTO, e o resultado foi surpreendente: graças à proteína humana, as batatas transgênicas cresceram 50% a mais (1).

Os cientistas também aplicaram a modificação no arroz, com resultados similares (os grãos não mudaram de tamanho, mas a produtividade por hectare aumentou 50%). A FTO faz a batata e o arroz crescerem mais por três motivos: ela aumenta a eficiência da fotossíntese, deixa as raízes das plantas mais fortes e compridas, e também as torna mais resistentes à seca.

