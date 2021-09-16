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Ciência

Cientistas inserem proteína humana em batata

Alteração genética também foi testada no arroz, no qual provocou o mesmo -e curioso- efeito

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2021, 13h56
Ilustração 3D de batata smille em meio à vidros de laboratório.
 (Felipe Del Rio/Superinteressante)
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Cientistas inserem proteína humana em batata Priorizar nos meus resultados Google

Em humanos,  a presença da proteína FTO está associada à obesidade – tanto que o nome dela é uma abreviação de “fat mass and obesity associated protein”. Biólogos da Universidade de Chicago fizeram uma alteração genética na batata comum (Solanum tuberosum), para que ela também produzisse a FTO, e o resultado foi surpreendente: graças à proteína humana, as batatas transgênicas cresceram 50% a mais (1).

Os cientistas também aplicaram a modificação no arroz, com resultados similares (os grãos não mudaram de tamanho, mas a produtividade por hectare aumentou 50%). A FTO faz a batata e o arroz crescerem mais por três motivos: ela aumenta a eficiência da fotossíntese, deixa as raízes das plantas mais fortes e compridas, e também as torna mais resistentes à seca.

Fonte 1. RNA demethylation increases the yield and biomass of rice and potato plants in field trials. Q Yu e outros, 2021. 

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AGRICULTURA
Genética
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