Colocar sal no gelo faz as bebidas gelarem mais rápido?

Imagine que você e seus amigos estão na praia: o sol está queimando, o calor é insuportável, e a sede já está batendo forte. Nada melhor do que uma bebida bem gelada para refrescar, certo? O único problema é que as bebidas acabaram de ser colocadas no cooler e ainda vão demorar um bom tempo para gelar.

Como solução, alguém sugere que se adicione sal ao gelo. E, como num passe de mágica, as bebidas ficam geladíssimas em questão de minutos. Mas o que explica esse truque? Vamos entender.

A resposta para isso está em um conceito de química que aprendemos no ensino médio, chamado efeito crioscópico. Quando adicionamos um soluto não volátil, como o sal ou o açúcar, a um solvente como a água, esse soluto altera a forma como o solvente congela.

Em termos simples, o sal reduz o ponto de congelamento da água. Isso significa que, ao adicionar o sal ao gelo, o ponto de congelamento passa a ser inferior a 0°C, chegando em temperaturas negativas.

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Até aqui, sabemos que o sal altera a temperatura de congelamento da água, mas isso ainda não explica por que as bebidas gelam mais rápido. O que acontece é que as moléculas de água, quando congelam, precisam se organizar e se agrupar para formar cristais de gelo.

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Quando você adiciona uma substância como o sal, esse processo fica mais difícil, pois as moléculas de água não conseguem se juntar tão facilmente. Como resultado, o gelo começa a se formar a temperaturas mais baixas do que o habitual.

Além disso, o sal tem outra propriedade importante: ele absorve calor do ambiente. Quando o gelo começa a derreter, ele não apenas perde calor para o ambiente, mas também impede que os líquidos ao redor atinjam rapidamente a temperatura ambiente.

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Esse processo, que é endotérmico, significa que a energia térmica (o calor) é retirada do ambiente — neste caso, das bebidas — e transferida para o processo de derretimento do gelo.

Com a ajuda do sal, o gelo derrete de forma mais rápida, absorvendo mais calor, o que faz a temperatura das bebidas cair mais rapidamente. Isso cria um ambiente mais frio, que resfria as bebidas de forma mais eficaz. O processo é como uma troca constante de calor entre o gelo derretendo, o sal e a bebida, fazendo com que as bebidas fiquem geladas mais rápido.

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Para entender melhor a mudança no ponto de congelamento: no nível do mar, a água congela a 0°C. No entanto, se você adicionar uma solução com 10% de sal, o ponto de congelamento cai para cerca de -6°C, e, com 20% de sal, pode cair até -16°C. Isso significa que o gelo derrete mais rápido e a temperatura ao redor das bebidas permanece bem mais baixa.

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Alguns estudos também mostram que o sal acelera o derretimento do gelo, e isso ocorre justamente porque o processo de derretimento é endotérmico: ele retira calor do ambiente. Quanto mais gelo derrete, mais calor é absorvido, fazendo com que a temperatura da bebida diminua com muito mais rapidez.

Em condições ideais, uma garrafa de cerveja, por exemplo, pode atingir a temperatura ideal de consumo (entre 2°C e 4°C) em apenas 5 a 10 minutos, muito mais rápido do que se fosse resfriada apenas com gelo comum.