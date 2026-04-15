Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Como 11 homens surdos ajudaram a Nasa a preparar os primeiros voos espaciais

No início da corrida espacial, cientistas tentavam entender os efeitos da gravidade zero no corpo humano – e um grupo improvável de voluntários se mostrou perfeito para a tarefa.

Por Luiza Lopes 15 abr 2026, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h35
Fotografia dos homens surdos que ajudaram moldar o programa de voos espaciais tripulados da NASA.
 (Cortesia dos Arquivos da Universidade Gallaudet: Coleção David Meyers/Reprodução)
Continua após publicidade
Como 11 homens surdos ajudaram a Nasa a preparar os primeiros voos espaciais Priorizar nos meus resultados Google

No fim da década de 1950, os Estados Unidos estavam entrando de vez na corrida espacial. A Nasa se preparava para enviar os primeiros astronautas ao espaço – mas ainda havia muitas dúvidas sobre como o corpo humano reagiria fora da Terra.

Os cientistas sabiam que a ausência de gravidade poderia afetar o equilíbrio, a orientação espacial e provocar enjoo, entre outros efeitos. O problema é que ninguém sabia exatamente até que ponto isso poderia atrapalhar uma missão.

Para tentar responder a essas perguntas, a Nasa iniciou um programa de pesquisa em parceria com a Escola de Medicina Aeroespacial da Marinha dos Estados Unidos. A ideia era entender como o organismo reage a movimentos intensos e ambientes sem gravidade.

Siga

Foi nesse contexto que surgiu um grupo improvável de voluntários. Eles ficaram conhecidos como os “Onze de Gallaudet”, um grupo de homens surdos recrutados no então Gallaudet College, hoje Universidade Gallaudet, em Washington, D.C., uma instituição especializada na educação de pessoas surdas.

Os participantes eram Harold Domich, Robert Greenmun, Barron Gulak, Raymond Harper, Jerald Jordan, Harry Larson, David Myers, Donald Peterson, Raymond Piper, Alvin Steele e John Zakutney.

Quase todos tinham algo em comum. Eles haviam perdido a audição ainda jovens após contrair meningite espinhal, uma infecção que atinge as membranas que envolvem o cérebro e a medula. Em alguns casos, a inflamação pode atingir estruturas do ouvido.

Continua após a publicidade

Foi o que aconteceu com muitos daqueles voluntários. A doença não afetou apenas a capacidade de ouvir, mas também danificou o sistema vestibular, uma estrutura do ouvido interno que ajuda o cérebro a perceber movimentos e manter o equilíbrio.

Quando esse sistema funciona normalmente, ele envia sinais sobre aceleração e posição do corpo. Em certas situações – como em barcos, carros ou aviões – esses sinais podem entrar em conflito com o que os olhos enxergam, provocando náusea e tontura. Esse fenômeno é conhecido como cinetose, ou enjoo de movimento.

Como resultado, os voluntários de Gallaudet quase não sentiam esse tipo de enjoo – tornando-os candidatos perfeitos para testes envolvendo movimentos extremos e mudanças de gravidade.

“Éramos diferentes de uma forma que eles precisavam”, disse Harry Larson, um dos participantes, segundo comunicado da Nasa.

Continua após a publicidade

Os experimentos

Grande parte dos experimentos aconteceu em instalações da Marinha em Pensacola, na Flórida. O programa era liderado por Ashton Graybiel, especialista em medicina aeroespacial.

Os testes combinavam medições médicas e tarefas físicas. Os pesquisadores monitoravam pressão arterial, realizavam eletrocardiogramas, analisavam sangue e urina e acompanhavam os movimentos dos olhos. Também pediam aos voluntários que descrevessem o que estavam sentindo durante cada experiência.

Fotografia dos homens surdos que ajudaram moldar o programa de voos espaciais tripulados da NASA.
O voluntário David Myers durante um teste que registrava movimentos da cabeça e dos olhos. (Cortesia dos Arquivos da Universidade Gallaudet: Coleção David Meyers/Reprodução)

Um dos experimentos mais conhecidos acontecia em uma instalação chamada “Sala de Rotação Lenta”. Era um espaço circular de cerca de seis metros de diâmetro equipado com tudo o que uma pessoa precisa para viver por alguns dias: cama, pia, chuveiro, fogão e geladeira. A diferença é que a sala girava sem parar.

Continua após a publicidade

Em alguns testes, os voluntários passavam até dois dias dentro desse ambiente enquanto ele rodava a velocidades de até dez rotações por minuto. Durante esse período, precisavam realizar tarefas simples usadas para avaliar coordenação e percepção espacial. Entre elas estavam caminhar em linha reta, arremessar bolas ou encaixar objetos pequenos em orifícios.

Experimentos posteriores usaram um equipamento ainda mais sofisticado. A estrutura podia girar, inclinar e se mover sobre trilhos, simulando acelerações parecidas com as que astronautas enfrentariam em veículos espaciais.

Depois de passar horas ou dias nesses ambientes rotatórios, alguns participantes relataram uma dificuldade temporária para se readaptar ao mundo normal. Durante um tempo, caminhar em linha reta ou lançar uma bola na direção certa podia se tornar surpreendentemente difícil.

Os testes também incluíram voos parabólicos, usados para simular curtos períodos de gravidade zero. Nessas manobras, o avião sobe e desce rapidamente, criando momentos em que as pessoas dentro da cabine começam a flutuar.

Continua após a publicidade

Hoje esse tipo de aeronave é popularmente conhecido como “Cometa do Vômito”, porque muitos passageiros passam mal durante a experiência. Com os voluntários de Gallaudet, porém, isso quase nunca acontecia.

Fotografia dos homens surdos que ajudaram moldar o programa de voos espaciais tripulados da NASA.
O voluntário Donald Peterson sendo preparado para um teste em centrífuga, equipamento que gira rapidamente para simular forças e movimentos extremos. (Cortesia dos Arquivos da Universidade Gallaudet: Coleção Jerald Jordan/Reprodução)

Outro experimento marcante ocorreu em 1964. Dez dos onze participantes embarcaram em um rebocador para uma travessia de cerca de 320 quilômetros pelo Atlântico Norte, entre o arquipélago de São Pedro e Miquelão e a costa da província canadense Nova Escócia.

A equipe escolheu de propósito uma rota conhecida por mares extremamente agitados. Durante a viagem, o navio enfrentou ondas de até 12 metros de altura e ventos fortes que faziam a embarcação balançar violentamente.

Continua após a publicidade

Os pesquisadores queriam observar como o corpo humano reagia a movimentos constantes e intensos. Enquanto cientistas e tripulantes lutavam contra o enjoo marítimo – muitos deles vomitando – os voluntários permaneciam perfeitamente bem. Alguns até aproveitaram para comer durante a tempestade.

Astrônomos descobrem “quase-lua” que acompanha a Terra há 60 anos

Os experimentos ajudaram cientistas a entender melhor como o corpo humano se orienta quando os sinais normais de gravidade desaparecem. Os testes mostraram, por exemplo, que grande parte do enjoo de movimento surge do conflito entre o que os olhos veem e o que o sistema vestibular percebe.

Como os voluntários praticamente não tinham esse sistema funcionando, eles não apresentavam náusea mesmo em situações extremas. Isso permitiu aos pesquisadores observar como o cérebro se adapta quando precisa confiar mais na visão e em outros sentidos para manter a orientação.

Durante muito tempo, porém, a história desse grupo permaneceu pouco conhecida. Isso começou a mudar em 2017, quando a Universidade Gallaudet inaugurou uma exposição dedicada aos participantes do estudo. A mostra reuniu fotografias, cartas, relatórios científicos e registros em vídeo das experiências realizadas entre 1958 e 1968.

Três dos voluntários ainda estavam presentes na abertura: Harry Larson, Barron Gulak e David Myers. Hoje, os chamados Onze de Gallaudet são lembrados como um grupo improvável que ajudou a resolver um problema crucial da exploração espacial. Eles nunca chegaram a viajar ao espaço, mas ajudaram a tornar essa viagem possível.

Publicidade
TAGS:
astronautas
Astronomia
enjoo
Estados Unidos
gravidade
NASA
SURDEZ
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).