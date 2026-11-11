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Ciência

Como a guerra no Irã reduziu a emissão de combustíveis fósseis na Terra

Com o bloqueio do Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do combustível fóssil mundial, a poluição diminuiu na marra.

Por Amanda Nascimento 11 nov 2026, 18h00
Bomba de extração de petróleo azul e vermelha em campo verde com árvores ao fundo, sob céu claro
 (Ivan/Pexels)
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A guerra no Irã provocou uma mudança inesperada nas projeções para as emissões globais de dióxido de carbono (CO2) em 2026. Pela primeira vez desde 2020, as emissões decorrentes da queima de petróleo, gás e carvão, principais responsáveis pelas mudanças climáticas, devem diminuir. A redução prevista é de 0,4%, segundo o Global Carbon Budget.

Antes da guerra, a expectativa dos analistas era de leve alta. No entanto, com a paralisação quase total do Estreito de Ormuz, por onde transitava um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito consumidos mundialmente, os preços dos combustíveis dispararam na Europa e nos Estados Unidos, e a Ásia enfrentou uma crise de abastecimento.

Esse cenário resultou na queda do consumo de petróleo e gás. Globalmente, as emissões geradas pelo consumo de petróleo devem cair quase 2% este ano, enquanto as do gás natural devem recuar cerca de 0,3%. Por outro lado, as emissões de CO2 da queima de carvão tendem a aumentar cerca de 0,6%, puxadas principalmente pelo aumento do consumo na Índia.

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Segundo o relatório, parte da redução também se deve ao avanço das energias limpas: na última década, 40 países reduziram suas emissões enquanto suas economias cresciam. Entre eles estão os Estados Unidos, a Austrália, a Nova Zelândia, a Coreia do Sul, o Reino Unido, o Japão e vários países da União Europeia.

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Para 2026, o relatório projeta 38,2 bilhões de toneladas de emissões de CO2 geradas pelo consumo de combustíveis fósseis. Se confirmado, o dado global representa uma mudança em relação à média dos últimos dez anos – período em que essas emissões de CO2 registraram aumento médio anual de 0,9%. 

Apesar disso, os autores destacam que uma queda impulsionada, em parte, por choques geopolíticos não é uma solução climática sustentável. 

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O relatório Global Carbon Budget foi publicado como pré-print na revista Earth System Science Data nesta terça-feira (10), junto com um artigo na Nature Climate Change, e deve ser apresentado, ainda esta semana, na COP31, em Antalya, na Turquia.

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Cenário global

Entre os maiores emissores, a projeção é de uma redução nas emissões anuais de CO2 de 0,9% na China, 1,3% nos Estados Unidos, 1,5% na União Europeia e 1% no Japão. Por outro lado, é esperado que as emissões anuais de CO2 da Índia cresçam 4,4%. No restante do mundo, a queda deve atingir 0,7%, impulsionada, principalmente, pela redução nas emissões geradas pelo petróleo.

Mapa-múndi mostrando a variação percentual anual das emissões de CO2 fóssil de 2019 a 2025. Países em azul claro e escuro indicam redução, enquanto laranja e vermelho mostram aumento. Índia projeta +4,4%, EUA -1,3%, UE27 -1,5%, Japão -1,0% e China -0,9%. Países em cinza tiveram queda no PIB.
(Nature Climate Change/Reprodução)
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Mas esses números representam apenas uma parte do cenário. Devido ao aumento de queimadas em turfeiras e da degradação florestal no Sudeste Asiático (agravados por condições de seca associadas ao El Niño), as emissões globais totais de CO2, vindas de todas as fontes, devem apresentar um leve aumento este ano – passando de 42,8 bilhões de toneladas no ano passado para um recorde de 43,3 bilhões de toneladas, aponta o relatório. 

O orçamento de carbono restante, ou seja, a quantidade de CO2 que ainda pode ser emitida antes que o aquecimento global alcance 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, é agora de 150 bilhões de toneladas – o equivalente a menos de quatro anos de emissões no ritmo atual. Em setembro, a Organização das Nações Unidas (ONU) já havia alertado que há uma probabilidade muito alta de que esse limite seja ultrapassado. 

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O relatório ainda destaca o papel das fontes de energia mais limpas. Com a demanda global por energia em alta, fontes como a energia solar e a energia eólica têm ganhado espaço: cerca de dois terços do aumento da demanda estão sendo atendidos por elas e pelos veículos elétricos.

No entanto, o relatório conclui que esse crescimento ainda não é rápido o suficiente para provocar uma queda duradoura nas emissões globais de CO2 dos combustíveis fósseis. Os autores avaliam que isso pode acontecer nos próximos anos, mas, segundo eles, é preciso acelerar ainda mais a implantação de energia solar e eólica, baterias e veículos elétricos.

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