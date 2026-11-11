Ler Resumo





Introdução A guerra no Irã gera uma reviravolta nas projeções, com as emissões globais de CO2 de combustíveis fósseis previstas para cair 0,4% em 2026, a primeira redução desde 2020, segundo o Global Carbon Budget. O cenário, impulsionado pela paralisação do Estreito de Ormuz, não garante as metas climáticas.

Principais Tópicos





Guerra no Irã provoca redução inédita nas emissões de CO2 de combustíveis fósseis. Paralisação do Estreito de Ormuz eleva preços e derruba consumo de petróleo e gás. Emissões de carvão aumentam, puxadas por China e Índia, compensando parte da queda. Apesar da redução de fósseis, emissões globais totais de CO2 devem bater recorde devido a queimadas. Crescimento das energias limpas não é suficiente para atingir as metas climáticas.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A guerra no Irã provocou uma mudança inesperada nas projeções para as emissões globais de dióxido de carbono (CO 2 ) em 2026. Pela primeira vez desde 2020, as emissões decorrentes da queima de petróleo, gás e carvão, principais responsáveis pelas mudanças climáticas, devem diminuir. A redução prevista é de 0,4%, segundo o Global Carbon Budget.

Antes da guerra, a expectativa dos analistas era de leve alta. No entanto, com a paralisação quase total do Estreito de Ormuz, por onde transitava um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito consumidos mundialmente, os preços dos combustíveis dispararam na Europa e nos Estados Unidos, e a Ásia enfrentou uma crise de abastecimento.

Esse cenário resultou na queda do consumo de petróleo e gás. Globalmente, as emissões geradas pelo consumo de petróleo devem cair quase 2% este ano, enquanto as do gás natural devem recuar cerca de 0,3%. Por outro lado, as emissões de CO 2 da queima de carvão tendem a aumentar cerca de 0,6%, puxadas principalmente pelo aumento do consumo na Índia.

Segundo o relatório, parte da redução também se deve ao avanço das energias limpas: na última década, 40 países reduziram suas emissões enquanto suas economias cresciam. Entre eles estão os Estados Unidos, a Austrália, a Nova Zelândia, a Coreia do Sul, o Reino Unido, o Japão e vários países da União Europeia.

Continua após a publicidade

Para 2026, o relatório projeta 38,2 bilhões de toneladas de emissões de CO 2 geradas pelo consumo de combustíveis fósseis. Se confirmado, o dado global representa uma mudança em relação à média dos últimos dez anos – período em que essas emissões de CO 2 registraram aumento médio anual de 0,9%.

Apesar disso, os autores destacam que uma queda impulsionada, em parte, por choques geopolíticos não é uma solução climática sustentável.

Continua após a publicidade

O relatório Global Carbon Budget foi publicado como pré-print na revista Earth System Science Data nesta terça-feira (10), junto com um artigo na Nature Climate Change, e deve ser apresentado, ainda esta semana, na COP31, em Antalya, na Turquia.

Peixes-palhaço e anêmonas estão desaparecendo por causa do calor

Continua após a publicidade

Cenário global

Entre os maiores emissores, a projeção é de uma redução nas emissões anuais de CO 2 de 0,9% na China, 1,3% nos Estados Unidos, 1,5% na União Europeia e 1% no Japão. Por outro lado, é esperado que as emissões anuais de CO 2 da Índia cresçam 4,4%. No restante do mundo, a queda deve atingir 0,7%, impulsionada, principalmente, pela redução nas emissões geradas pelo petróleo.

Continua após a publicidade

Mas esses números representam apenas uma parte do cenário. Devido ao aumento de queimadas em turfeiras e da degradação florestal no Sudeste Asiático (agravados por condições de seca associadas ao El Niño), as emissões globais totais de CO 2 , vindas de todas as fontes, devem apresentar um leve aumento este ano – passando de 42,8 bilhões de toneladas no ano passado para um recorde de 43,3 bilhões de toneladas, aponta o relatório.

O orçamento de carbono restante, ou seja, a quantidade de CO 2 que ainda pode ser emitida antes que o aquecimento global alcance 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, é agora de 150 bilhões de toneladas – o equivalente a menos de quatro anos de emissões no ritmo atual. Em setembro, a Organização das Nações Unidas (ONU) já havia alertado que há uma probabilidade muito alta de que esse limite seja ultrapassado.

Continua após a publicidade

O relatório ainda destaca o papel das fontes de energia mais limpas. Com a demanda global por energia em alta, fontes como a energia solar e a energia eólica têm ganhado espaço: cerca de dois terços do aumento da demanda estão sendo atendidos por elas e pelos veículos elétricos.

No entanto, o relatório conclui que esse crescimento ainda não é rápido o suficiente para provocar uma queda duradoura nas emissões globais de CO 2 dos combustíveis fósseis. Os autores avaliam que isso pode acontecer nos próximos anos, mas, segundo eles, é preciso acelerar ainda mais a implantação de energia solar e eólica, baterias e veículos elétricos.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.