Como a poluição do ar na China oscilou com o surto do novo coronavírus

O mapa que você vê acima mostra a emissão de dióxido de nitrogênio (NO 2 ) – gás nocivo ao ambiente liberado por veículos e atividades industriais – no território chinês em 2020. O lado esquerdo mostra a concentração de NO 2 no país entre os dias 1 e 20 de janeiro. No direito, há a quantidade de poluentes do tipo emitida entre 10 e 25 de fevereiro. Os dados foram gerados por satélites da Nasa e da ESA (Agência Espacial Europeia).

Na China, é tradicional que exista certa diminuição nas atividades industriais – e por tabela, dos poluentes lançados na atmosfera – no início do ano. O motivo são as comemorações do Ano Novo Chinês – data festiva que para o país por alguns dias entre o final de janeiro e início de fevereiro. Mas, segundo especialistas, a diminuição no total de emissões de 2020 também é reflexo da epidemia do novo coronavírus, que desacelerou a economia do país nos últimos meses.

As tentativas de barrar o avanço da Covid-19 obrigaram o governo chinês a tomar medidas drásticas – como colocar uma cidade inteira sob quarentena. Wuhan, que tem 11 milhões de habitantes e foi o epicentro da nova doença, teve seu sistema de transporte e comércio fechados no dia 23 de janeiro. Com a logística de produção comprometida, trabalhadores eram aconselhados a ficar em suas casas. Medidas semelhantes também serviram a várias outras cidades do país.



Embora questionadas pela comunidade internacional, as medidas ultra-restritivas surtiram efeito. Desde a última semana, o número de casos na China vem se estabilizando – hoje, surgem mais novos casos fora do país asiático do que em cidades chinesas. Com o avanço da doença mais controlado, a produção também tende a se recuperar. Segundo um relatório da agência de notícias Bloomberg, a economia do país operava entre 60 e 70% de sua capacidade na última semana. Nas primeiras semanas de fevereiro, atividades de produção locais estavam reduzidas à 50% do usual.

E novos dados mostram que, acompanhando a retomada da economia já pode ser vista do espaço. Isso porque o total de poluentes lançados na atmosfera pelo país também vem aumentando. Desde o dia 17 de fevereiro, os índices de NO 2 , por exemplo, são 50% maiores. Os dados são fruto de uma análise do Centro de Pesquisa em Energia e Ar Puro, na Finlândia, que usou informações captadas por satélites da Nasa. Ainda assim, estão 20% abaixo dos níveis registrados no mesmo período do ano passado.