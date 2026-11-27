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Introdução A saliva do monstro-de-gila, lagarto peçonhento dos desertos norte-americanos, guarda o segredo por trás do Ozempic e de outros remédios para obesidade. Entenda como uma molécula descoberta em 1992 deu início à revolução dos análogos de GLP-1 na medicina moderna.

Principais Tópicos





A peçonha do monstro-de-gila contém a exendina-4, molécula similar ao hormônio humano GLP-1 Testes em camundongos comprovaram a eficácia da substância na redução da glicose no sangue Pesquisas levaram à criação da versão sintética exenatida, lançada no mercado em 2005 A descoberta abriu caminho para medicamentos populares como o Ozempic e o Mounjaro Classe terapêutica revolucionou o tratamento de pacientes com diabetes tipo 2 e obesidade

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Este texto foi adaptado da reportagem Como o Mounjaro está mudando o mundo, publicada na Super em outubro de 2026.

O monstro-de-gila é um lagarto com mais de 50 centímetros que habita os desertos dos Estados Unidos e do México. Apesar de ser lento, desengonçado, preguiçoso e quase nunca atacar humanos, o animal possui uma peçonha com toxinas potentes capazes de causar dores intensas.

Foi justamente a análise laboratorial dessa substância que abriu caminho para o desenvolvimento dos medicamentos análogos de GLP-1, chamados popularmente de “canetas emagrecedoras”, hoje populares no tratamento de diabetes e obesidade.

Qual é a origem biológica desses medicamentos?

Em 1992, pesquisadores identificaram na saliva do monstro-de-gila uma molécula chamada exendina-4. Esse peptídeo (pequena cadeia de aminoácidos) chamou a atenção dos cientistas por ser extremamente semelhante ao GLP-1, um hormônio gerado no intestino humano com a função de controlar os níveis de açúcar no sangue.

A descoberta foi o ponto de partida para entender como a peçonha desse animal poderia ser aplicada no desenvolvimento de tratamentos sintéticos direcionados ao controle metabólico de pacientes com diabetes tipo 2.

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Como o Mounjaro, Ozempic e outras canetas emagrecedoras agem no corpo?

Como foram feitos os primeiros testes em laboratório?

Após a identificação do peptídeo, cientistas realizaram testes injetando a exendina-4 em camundongos diabéticos. O experimento demonstrou que a substância promovia uma redução efetiva no nível de glicose no sangue dos animais. Essa constatação impulsionou pesquisas conjuntas entre os pesquisadores e as farmacêuticas Amylin e Eli Lilly.

A cooperação resultou no desenvolvimento de uma versão sintética da molécula, batizada de exenatida, que recebeu autorização comercial e chegou ao mercado farmacêutico no ano de 2005.

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Que classe de remédios nasceu dessa descoberta?

A criação da exenatida deu origem a uma nova categoria medicamentosa denominada agonistas ou análogos de GLP-1. O termo popular “canetas emagrecedoras” acabou se espalhando, embora ele seja impreciso: já existem opções de administração oral e os efeitos vão além da perda de peso.

Drogas conhecidas como Ozempic, que utiliza a semaglutida, e Mounjaro, baseada na tirzepatida, representam os exemplos mais populares dessa classe terapêutica. Elas surgiram como alternativa para tratar o diabetes tipo 2, doença sem cura que atinge mais de 800 milhões de pessoas.

Leia a matéria completa aqui.

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