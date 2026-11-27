Como a saliva de um lagarto deu origem ao Mounjaro e ao Ozempic
Pesquisadores analisaram a peçonha do monstro-de-gila em 1992 para criar a primeira versão sintética de um hormônio intestinal.
Este texto foi adaptado da reportagem Como o Mounjaro está mudando o mundo, publicada na Super em outubro de 2026.
O monstro-de-gila é um lagarto com mais de 50 centímetros que habita os desertos dos Estados Unidos e do México. Apesar de ser lento, desengonçado, preguiçoso e quase nunca atacar humanos, o animal possui uma peçonha com toxinas potentes capazes de causar dores intensas.
Foi justamente a análise laboratorial dessa substância que abriu caminho para o desenvolvimento dos medicamentos análogos de GLP-1, chamados popularmente de “canetas emagrecedoras”, hoje populares no tratamento de diabetes e obesidade.
Qual é a origem biológica desses medicamentos?
Em 1992, pesquisadores identificaram na saliva do monstro-de-gila uma molécula chamada exendina-4. Esse peptídeo (pequena cadeia de aminoácidos) chamou a atenção dos cientistas por ser extremamente semelhante ao GLP-1, um hormônio gerado no intestino humano com a função de controlar os níveis de açúcar no sangue.
A descoberta foi o ponto de partida para entender como a peçonha desse animal poderia ser aplicada no desenvolvimento de tratamentos sintéticos direcionados ao controle metabólico de pacientes com diabetes tipo 2.
Como foram feitos os primeiros testes em laboratório?
Após a identificação do peptídeo, cientistas realizaram testes injetando a exendina-4 em camundongos diabéticos. O experimento demonstrou que a substância promovia uma redução efetiva no nível de glicose no sangue dos animais. Essa constatação impulsionou pesquisas conjuntas entre os pesquisadores e as farmacêuticas Amylin e Eli Lilly.
A cooperação resultou no desenvolvimento de uma versão sintética da molécula, batizada de exenatida, que recebeu autorização comercial e chegou ao mercado farmacêutico no ano de 2005.
Que classe de remédios nasceu dessa descoberta?
A criação da exenatida deu origem a uma nova categoria medicamentosa denominada agonistas ou análogos de GLP-1. O termo popular “canetas emagrecedoras” acabou se espalhando, embora ele seja impreciso: já existem opções de administração oral e os efeitos vão além da perda de peso.
Drogas conhecidas como Ozempic, que utiliza a semaglutida, e Mounjaro, baseada na tirzepatida, representam os exemplos mais populares dessa classe terapêutica. Elas surgiram como alternativa para tratar o diabetes tipo 2, doença sem cura que atinge mais de 800 milhões de pessoas.