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Ciência

Como é o nascimento de cavalos-marinhos? Aquário de Foz do Iguaçu registra o momento; veja vídeo

Machos monogâmicos engravidando e dando à luz? Entenda.

Por Amanda Nascimento 22 out 2026, 19h00
Cavalo-marinho vermelho-alaranjado com textura rugosa, olhos vermelhos, nadando em águas escuras, próximo a uma esponja marinha amarela e marrom.
 (LASZLO ILYES/Flickr/Reprodução)
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O AquaFoz, em Foz do Iguaçu, no Paraná, registrou um momento especial: na última quarta-feira (21), um cavalo-marinho foi visto dando à luz nas instalações do estabelecimento. Segundo o aquário, embora outros nascimentos já tenham ocorrido na instituição, esta é a primeira vez que o momento é documentado em vídeo.

Na gravação, é possível observar dezenas de filhotes sendo liberados pelo cavalo-marinho, que chegou ao aquário ainda filhote, há cerca de um ano. Desde então, recebe cuidados e monitoramento específicos para atender às necessidades da espécie. Veja o registro feito pela equipe de biólogos do AquaFoz: 

O aquário informou que nasceram entre 300 e 500 filhotes, fruto de uma única gestação. Entre os cavalos-marinhos, quem engravida é o macho, uma façanha rara no reino animal. Os únicos outros “pais gestantes” são os peixes-cachimbo e os dragões-marinhos, todos animais da família Syngnathidae.

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Os cavalos-marinhos, que não passam dos 35 centímetros de comprimento, têm uma série de adaptações incomuns. Por exemplo: não têm dentes nem estômago, e precisam comer o tempo todo para absorver os nutrientes necessários. Além disso, seus olhos se movem de maneira independente, e podem olhar, ao mesmo tempo, para direções contrárias. A cauda, por sua vez, funciona como uma âncora e pode ser usada para se agarrar a corais.

Mas a reprodução desses bichos consegue ser ainda mais estranha. Primeiro, porque a maioria das espécies de cavalos-marinhos é monogâmica. E para que a reprodução aconteça, ao contrário de muitos peixes que liberam seus gametas na água sem qualquer contato, os cavalos-marinhos precisam estabelecer um forte vínculo afetivo e comportamental para que a fertilização seja anatomicamente possível.

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A parte mais importante do ritual é a “dança do amanhecer”. Esse nome estranho é como biólogos chamam a fase de cortejo dos cavalos-marinhos. Durante essa dança, que pode durar até oito horas, macho e fêmea começam a mudar de cor, nadar lado a lado, segurar a cauda do outro e girar em uníssono. 

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Eventualmente, com o clima romântico estabelecido, a fêmea utiliza uma estrutura chamada de ovipositor para dar início ao próximo passo. Com esse órgão, ela é capaz de depositar ovos em locais específicos, ou, nesse caso, dentro de uma bolsa incubadora localizada no abdome do macho. Depois disso, o macho libera espermatozoides que fecundam os ovos. E, voilà, o macho está “grávido” (de ovos).

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Isso é possível graças à bolsa incubadora, que funciona quase como um útero e garante que os ovos possam se desenvolver e receber nutrientes e oxigênio necessários. Mas, ao contrário do que vemos em mamíferos placentários (ou seja, aqueles que desenvolvem seus bebês dentro de um útero), cavalos-marinhos têm uma gestação muito curta. 

Uma vez que os ovos estão na bolsa incubadora do macho, a gestação para o desenvolvimento dos óvulos dura entre 10 dias e dois meses. Em seguida, o macho dá à luz filhotes totalmente formados e independentes, que não recebem nenhum tipo de cuidado parental após o nascimento. Em cada gestação, podem nascer entre 300 e mais de 1.000 filhotes, dependendo da espécie. A taxa de sobrevivência deles, no entanto, é baixa.

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Esse processo de reprodução é influenciado por uma variedade de fatores. Por exemplo, águas mais quentes aceleram o metabolismo do animal e, portanto, o tempo de gestação é menor. O contrário também é válido. Além disso, a estabilidade do lugar em que vivem e alimentação adequada influenciam o período de incubação. 

Como cavalos-marinhos podem ser encontrados em águas costeiras rasas, tropicais e temperadas ao redor do mundo, o processo pode variar bastante. 

 

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TAGS:
animal
cavalo-marinho
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