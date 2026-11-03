Como os romanos usaram nanotecnologia para fazer um cálice de vidro mudar de cor

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Introdução A misteriosa Taça de Licurgo, um artefato romano antigo, surpreende ao mudar de cor de verde-jade para vermelho-rubi conforme a iluminação. Este fenômeno, antes inexplicável, revela a aplicação de nanotecnologia por artesãos romanos, que adicionaram nanopartículas de ouro e prata ao vidro. Descubra mais sobre esse feito incrível.

Principais Tópicos





A lenda de Licurgo e sua representação na taça romana. Como a Taça de Licurgo muda de cor sob diferentes iluminações. A descoberta da nanotecnologia romana na composição do vidro. Nanopartículas de ouro e prata são a chave para o efeito cromático. Pesquisadores recriam o material, mas o mistério da intenção persiste.

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Segundo a mitologia grega, Licurgo, rei do povo edônio, na Trácia, cometeu um crime contra Dionísio, o deus do vinho e da alegria. Ele proibiu o culto ao deus em seu território e perseguiu seus seguidores com um machado. Em uma das versões do mito, Ambrosia, uma das seguidoras de Dionísio, transformou-se em uma videira (planta que produz a uva) e aprisionou Licurgo com seus galhos.

Essa cena é retratada em alto-relevo em um cálice de vinho da era romana, conhecido como Taça de Licurgo. Mas a história mitológica não é o único aspecto interessante do objeto: ele também muda de cor.

Quando a luz ilumina a taça pela frente, ela apresenta uma tonalidade verde-jade. Porém, quando a luz é posicionada atrás do cálice, o vidro ganha uma coloração vermelho-rubi. Uma das hipóteses é que a mudança tenha sido pensada como uma referência ao amadurecimento das uvas. Confira:

A taça tem 16 cm de altura e 700 g – um peso descomunal para os padrões atuais. Haja braço para tomar um gole depois que você já está ébrio com Dionísio. O corpo de vidro é envolto por uma estrutura externa vazada chamada de “gaiola”, ornamentada com os motivos mitológicos que já citamos ali em cima.

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A peça está em um impressionante estado de conservação, mas tem um passado misterioso. Até hoje, os especialistas não sabem ao certo onde foi encontrada originalmente.

O objeto foi comprado pelo Museu Britânico em 1958, da coleção de uma família rica que possuía o artefato desde o século 19. Estudos indicam que a taça foi feita em algum momento entre 290 e 325 d.C., em Alexandria ou Roma, e que era destinada a ocasiões especiais.

Os elementos metálicos que compõem sua borda e sua base teriam sido acrescentados séculos depois, por volta de 1800. Taças desse tipo já eram mencionadas em registros históricos da Roma Antiga, mas há poucos exemplares conhecidos.

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A técnica por trás da mudança de cor é uma forma incipiente de nanotecnologia. O vidro contém partículas minúsculas de ouro e prata em concentrações ínfimas. Elas mudam a forma como o vidro dispersa a luz, privilegiando certas frequências (e portanto, certas cores) em detrimento de outras.

Quando a luz atravessa o vidro, as nanopartículas absorvem as tonalidades azuis e verdes, mas permitem que o vermelho passe. Já quando a luz é refletida pelo material, a taça adquire a aparência verde-jade. Assim, dependendo da posição da fonte de luz em relação ao observador, o cálice apresenta cores diferentes.

Diversas pesquisas já tentaram recriar esse tipo de vidro, com diferentes graus de sucesso. Em outubro de 2026, uma equipe da Universidade de Sheffield, na Inglaterra, chegou a uma receita reprodutível. Confira:

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Uma questão que permanece em aberto é: os artesãos romanos adicionaram esses metais ao vidro de propósito, quase dois milênios atrás, ou as nanopartículas foram parar acidentalmente no vidro durante sua fabricação? Ainda não há uma resposta definitiva.

A receita de Sheffield, porém, dá algumas pistas. A técnica Lisa Hollands, que liderou o trabalho com a arqueóloga Caroline Jackson, especialista em vidro romano, começou reproduzindo um vidro comum da época, com matérias-primas parecidas com as que os romanos tinham à mão – sem reagentes comprados prontos.

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O difícil veio depois: incorporar quantidades ínfimas de ouro, prata e cobre de um jeito que elas se diluíssem e dessem origem a partículas do tamanho certo durante o processo de fabricação.

Deu certo. Na receita de Sheffield, esses metais se dissolvem no vidro derretido e, conforme a massa esfria, voltam a se juntar em cristais de 50 a 80 nanômetros – o mesmo tamanho das partículas da taça original.

Isso acontece sem nenhum tratamento térmico especial. Ou seja: talvez os romanos não precisassem de nenhum truque extra, só da combinação certa de ingredientes e forno.

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O forno, em particular, faz toda a diferença nesse processo. Com forno elétrico, nada feito; o efeito só apareceu num forno a gás e com uma pitada de açúcar na mistura, que, segundo Hollands, ajudou a imitar a composição química da atmosfera no interior de um forno a lenha, como os que eram usados pelos romanos.

A receita não é uma cópia do método antigo – a equipe precisou de temperaturas mais altas do que as dos fornos romanos, e a própria Hollands duvida que eles usassem açúcar –, mas ajuda a entender por que a taça é única. Nos testes, a cor do vidro mudava conforme a posição da peça dentro do forno, o que torna o resultado imprevisível mesmo com equipamento moderno.

Para o arqueólogo Ian Freestone, da University College London, um dos maiores especialistas na taça, isso indica que os romanos dificilmente dominavam o processo: com a Taça de Licurgo, eles teriam tirado a sorte grande. A hipótese mais aceita mistura intenção e acaso.

As quantidades de metal são pequenas demais para terem sido medidas diretamente para uma única taça; o mais provável é que os vidreiros tenham diluído prata, talvez de propósito, num lote maior de vidro. Já o ouro pode ter entrado de carona – a prata romana costumava conter um pouco dele – ou vindo de resíduos de folhas de ouro presentes ferramentas da oficina.

Os poucos fragmentos de vidro dicroico romano que sobreviveram têm cores bem diferentes entre si, sinal de que o resultado era difícil de repetir. Os romanos eram vidreiros habilidosos, mas não sabiam que trabalhavam em escala nanométrica. Fizeram nanotecnologia sem saber.

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