Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 14,99
Ciência

Como uma quebra nas moléculas faz polvos produzirem proteínas com menos defeitos, segundo novo estudo

Uma lacuna em um ponto crucial das moléculas do ribossomo, a fábrica de proteínas da célula, faz com que espécies de água rasa façam menos agregações tóxicas de proteína. Segundo pesquisadores, essa particularidade teria surgido junto à expansão de seus cérebros.

Por Diego Facundini 18 jul 2026, 08h00
Polvo marrom-claro com textura rugosa, olhos escuros e pupilas horizontais, agarrado a um objeto transparente com faixas vermelha e amarela, em ambiente aquático com fundo desfocado
 (Roland Weihrauch/DPA/AFP/Getty Images)
Continua após publicidade
Como uma quebra nas moléculas faz polvos produzirem proteínas com menos defeitos, segundo novo estudo Priorizar nos meus resultados Google

Quase tudo que rola dentro de qualquer organismo é fruto do trabalho de algum tipo de proteína. As enzimas que aceleram os processos químicos essenciais para a manutenção da vida, os anticorpos que protegem o corpo contra organismos invasores, os hormônios que trocam mensagens entre as células de um órgão e outro, o colágeno e o elastano que dão estrutura e elasticidade aos tecidos do corpo: todos são, invariavelmente, proteínas.

Essas moléculas complexas são sintetizadas dentro das células, por pequenas fábricas de proteínas chamadas ribossomos. A todo o momento, os ribossomos trabalham tecendo as cadeias de aminoácidos – fios que, quando dobrados, tornam-se proteínas ativas. Vez ou outra, acontece, sai um lote defeituoso, e várias proteínas mal-dobradas acabam se emaranhando num grande nó tóxico.

Isso pode acontecer nas células de qualquer organismo. Mas no caso dos polvos, o controle de qualidade parece ser mais rígido.

Siga

De acordo com um novo estudo, certas linhagens de polvo possuem uma mutação genética inédita entre os animais, que permite uma síntese de proteínas significativamente mais precisa, com bem menos defeitos. Essa adaptação teria surgido há quase 100 milhões de anos, no mesmo período em que os polvos desenvolveram um novo sistema nervoso, mais complexo, capaz de comportamentos mais sofisticados.

A pesquisa foi conduzida por pesquisadores da Universidade Harvard e está disponível na plataforma bioRxiv desde o final de junho, em formato preprint (isto é, que ainda não foi revisado por pares). O artigo revisado será publicado no periódico Current Biology.

Continua após a publicidade

A mutação foi identificada em moléculas de RNA, que atuam na síntese das proteínas. Mais especificamente, trata-se de uma lacuna no RNA ribossômico, que estrutura a montagem das proteínas no ribossomo.

Em todos os organismos, o processo básico de fabricação de proteínas é o mesmo. Começa com o DNA, que guarda instruções de como produzir proteínas. Essas instruções são copiadas por moléculas de RNA mensageiro (mRNA), e levadas até os ribossomos, que vão sintetizar as proteínas com base nesse manual. Nisso, as moléculas de RNA ribossômico (rRNA) atuam conectando os aminoácidos que formarão a nova proteína.

Algumas das seções do rRNA são idênticas em absolutamente todas as espécies de que se tem registro. Exceto, claro, em certos tipos de polvo.

Continua após a publicidade

A descoberta aconteceu por acaso, durante um experimento de rotina com moléculas de RNA (que são como intermediárias entre o DNA e as proteínas). Analisando o RNA da espécie de água rasa Octopus bimaculoides, um aluno da bióloga Amy Si-Ying Lee, pesquisadora que coordenou o estudo, notou uma quebra no RNA ribossômico. Em qualquer outro organismo, essa molécula pareceria uma única faixa emaranhada, mas, nesse caso, a faixa estava dividida em dois.

Os ribossomos são compostos, eles mesmos, por proteínas e RNA, então as instruções para essa alteração também estariam presentes em algum trecho do DNA. A equipe de pesquisadores, assim, identificou a mutação nos genes que causava a divisão do rRNA. O rompimento ocorria no núcleo central do ribossomo, especificamente no ponto em que a molécula combina cada aminoácido a sua respectiva instrução. Ainda assim, o ribossomo continua funcionando.

Faltava descobrir qual era a função dessa quebra. Para isso, eles implantaram a mesma mutação genética em bactérias Escherichia coli – que tiveram uma melhora dramática de precisão. A taxa de erro dos ribossomos das bactérias caiu pela metade. E a diferença estava justamente no controle de qualidade: os ribossomos dos polvos eram muito mais seletivos quanto a quais proteínas eram ou não descartadas, e tinham uma tolerância muito menor em relação àquelas que, em algum ponto da síntese, incorporaram um ou outro aminoácido errado na cadeia.

Continua após a publicidade

A mutação, conforme foi observado, também facilitava o processamento correto de sequências de RNA mensageiro que foram editadas. Aqui, vale uma explicação: por vezes, ao invés da célula seguir fielmente as instruções de síntese de proteínas inscritas no DNA, ela faz algumas emendas. Isto é, ela edita a mensagem mandada pelo RNA mensageiro, e o ribossomo, do outro lado da linha, recebe instruções para construir uma sequência de aminoácidos alterada. Isso resulta em proteínas com funções diferentes.

Cefalópodes, como os polvos, editam o próprio RNA mais do que qualquer outra criatura no planeta. Isso permite, por exemplo, que eles se adaptem a diferentes temperaturas no fundo do mar, sem necessariamente mudar o conteúdo do próprio DNA. Mas, em contrapartida, a edição do RNA também aumenta os riscos de uma proteína sair com defeito. A quebra do rRNA, portanto, ajuda também a contornar esse problema.

Analisando outras espécies, os pesquisadores identificaram a mesma particularidade em outros 15 tipos de polvo que vivem em águas rasas. Já no caso dos polvos de águas profundas, a mutação não foi encontrada em nenhuma das 12 espécies analisadas.

Continua após a publicidade

A diferença dá a entender que a quebra do rRNA teria vindo junto de uma quebra evolutiva, há mais de 100 milhões de anos, quando os polvos se dividiram em duas subordens: os Incirrata, uma linhagem de águas rasas que desenvolveu um sistema nervoso mais complexo para sobreviver em um ambiente com bem mais predadores; e os Cirrata, de águas profundas, que conseguiram se virar com sistemas nervosos mais simples.

Sendo exclusividade dos Incirrata, essa alteração no ribossomo, como sugerem os pesquisadores, poderia ter sido vantajosa para espécies com o cérebro em expansão, evitando agregações proteicas tóxicas que prejudicariam os neurônios. Mas, ainda que essas características tenham evoluído no mesmo período, ainda não é possível dizer se uma coisa levou a outra, isto é, se o desenvolvimento do cérebro foi o fator que ocasionou a recém-descoberta mutação genética.

Publicidade
TAGS:
células
DNA
Genética
POLVO
Proteínas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).