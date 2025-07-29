Conheça a gigante mariposa-atlas, um dos maiores insetos do mundo

Com uma envergadura de asas que pode chegar aos 27 centímetros, a mariposa-atlas (Attacus atlas) é o maior lepidóptero (grupo que inclui as mariposas e borboletas) do mundo, bem como um dos maiores insetos conhecidos.

Ela é encontrada em florestas da Ásia, em países como Japão, China e Índia. Foi descrita pela primeira vez em 1758 e seu nome é uma referência ao titã Atlas, da mitologia grega (por causa, óbvio, do seu tamanho gigante).

O Brasil não fica muito atrás: por aqui, temos a mariposa-imperador (Thysania agrippina), cuja envergadura das asas pode ultrapassar a da Atlas e atingir 30 centímetros. Em área total, porém, suas asas são menores. Não há um consenso sobre como eleger a maior mariposa (pela envergadura das asas ou pela área delas), então ambas compartilham o título.

Além do tamanho, a Atlas é conhecida por seu mecanismo de camuflagem genioso: as pontas de suas asas têm desenhos que lembram a cabeça de cobras. Quando envolta nas folhas de uma árvore, com só as pontinhas das asas aparecendo, o disfarce é ainda mais convincente – e ajuda a afastar predadores.

Como toda mariposa, a Atlas sai dos ovos no formato de lagarta e se alimenta até atingir cerca de 11 centímetros; o próximo passo é entrar no casulo. Após sair formada, a mariposa tem, curiosamente, uma vida curta, que dura entre uma e duas semanas. Isso porque o inseto não come: seu único objetivo é se reproduzir, usando a energia armazenada. As mariposas fêmeas geralmente permanecem perto dos casulos, enquanto os machos saem a procura delas apenas à noite, para economizar energia. Após a reprodução, a fêmea coloca os ovos e morre. Por isso, são relativamente raras de se ver e registrar.

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No Brasil, também há mariposas do gênero Rothschildia que lembram o padrão visual da Atlas, mas que são bem menores.

Em 2022, uma mariposa-atlas foi encontrada no estado americano de Washington, o que levantou um alerta: como e uma especie da Ásia, pode ser considerada invasora nos EUA.