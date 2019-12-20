Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
Ciência

Conheça Tupi e Guarani: a estrela e o planeta batizados por brasileiros

União Astronômica Internacional (IAU) promoveu uma campanha mundial para a nomeação de outros sistemas solares — e o Brasil homenageou seus nativos.

Por A. J. Oliveira 20 dez 2019, 19h55 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h10
 (Reproducão/NASA)
Continua após publicidade
Conheça Tupi e Guarani: a estrela e o planeta batizados por brasileiros Priorizar nos meus resultados Google

Ao longo das últimas três décadas, os exoplanetas (planetas que orbitam outras estrelas) deixaram de ser meras previsões teóricas e passaram a perfazer um vasto catálogo com milhares de mundos confirmados. Mais de 4 mil deles já foram revelados pelas observações astronômicas, e esse número dobra a cada dois anos e meio. Só tem um problema: a grande maioria desses exoplanetas ainda leva nomes muito burocráticos.

É que, logo após serem descobertos, eles recebem a designação oficial atribuída pelos especialistas, que nada mais é do que um punhado de números e letras que não significam nada para os leigos. “Tem havido um interesse crescente entre os astrônomos e o público em também atribuir nomes próprios, tal como é feito para os corpos do Sistema Solar”, disse em comunicado Eric Mamajek, da União Astronômica Internacional (IAU).

A IAU é a autoridade que escolhe os nomes dos corpos celestes. Mas como batizar tantos admiráveis mundos novos? Pensando em facilitar a tarefa e, principalmente, torná-la mais democrática, a organização aproveitou as comemorações de seu centésimo aniversário em 2019 para lançar a campanha global NameExoWorlds (NomeieExoMundos, em português). Os resultados foram anunciados nesta terça (17) numa coletiva em Paris.

Mais de 110 países foram envolvidos na iniciativa, cada um deles com seu próprio comitê nacional. O público foi o grande protagonista do projeto, tendo enviado 360 mil ideias de nomes para uma estrela e seu planeta por país, atribuída para nomeação com os critérios de ser visível a partir desse país e suficientemente brilhante para ser observada através de pequenos telescópios. Os comitês escolheram os melhores e abriram a lista para votação.

Siga
Continua após a publicidade

Ao todo, 420 mil pessoas no mundo votaram para eleger nomes do sistema exoplanetário “apadrinhado” por sua nação — termos indígenas foram priorizados por 2019 ter sido eleito o Ano Internacional das Línguas Indígenas pela ONU. Nós brasileiros fomos incumbidos de definir o nome de uma das estrelas do Retículo, pequena constelação do hemisfério sul que, até então, tinha só nomes burocráticos. A estrela em questão é a HD 23079, maior e mais massiva que o Sol.

Ela fica a 109 anos-luz da Terra e abriga um planeta gigante gasoso descoberto em 2001, o HD 23079 b. Com 2,61 vezes a massa de Júpiter e 1,18 seu raio, leva dois anos para completar uma órbita em torno da estrela, a uma distância de 1,6 a da Terra ao Sol. Entre junho e setembro, os brasileiros submeteram 977 sugestões de pares de nomes: um para o planeta, outro para a estrela. Uma comissão escolheu 14 e abriu para votação popular.

Continua após a publicidade

Entre 15 de setembro e 4 de novembro, mais de 7 mil pessoas participaram, e a dupla eleita recebeu 15% do total de votos. Ficou definido que, de hoje em diante, a estrela HD 23079 passa a se chamar Tupi, e o planeta HD 23079 b recebe o nome de Guarani. Com isso, toda e qualquer nova descoberta de corpos celestes naquele sistema exoplanetário vai homenagear nomes de tribos e etnias indígenas do Brasil.

Na Argentina, a proposta vencedora também veio de etimologia indígena. Um professor e líder comunitário da etnia Moqoit sugeriu o nome Naqaya para o planeta HD 48265b, e Nosaxa para sua estrela, HD 48265. Respectivamente, significam “irmão-família-parente” (referindo-se a todos os seres humanos como “irmãos”) e primavera (literalmente, ano novo) no idioma Moqoit. E há muitos outros exemplos bacanas pelo mundo afora.

Continua após a publicidade

Na Irlanda, que batizou astros da constelação Canes Venatici (os Cães de Caça), os nomes para o exoplaneta HAT-P-36b e a estrela HAT-P-36 vieram de uma lenda irlandesa sobre dois cães mitológicos — Bran e Tuiren, respectivamente. Na Jordânia, os nomes para a constelação da Águia são de antigas cidades e áreas protegidas do sul do país: Wadirum para o exoplaneta WASP-80b e Petra para sua estrela, WASP-80.

Já em Burkina Fasso, que foi designada para batizar o exoplaneta HD 30856 b e a estrela HD 30856, na constelação Erídano (um rio), os nomes vieram justamente dos principais rios locais: Nakambé e Mouhoun. É uma iniciativa que, ao mesmo tempo, torna esses mundos mais próximos de nós, celebra diferentes culturas e estreita os laços dos povos diante da exploração espacial. E que venham novas rodadas de nomeação!

Publicidade
TAGS:
Astronomia
Planetas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).