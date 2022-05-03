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Ciência

Corvos são mais inteligentes do que outros pássaros da mesma família

Novo estudo mostra que essas aves são mais espertas do que seus parentes próximos - e isso as ajudou a se espalhar pelo mundo.

Por Leo Caparroz 3 Maio 2022, 18h03 | Atualizado em 3 Maio 2022, 18h04
Imagem close-up do perfil de um corvo.
 (Andreas Saatze-Stein/Getty Images)
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Corvos são mais inteligentes do que outros pássaros da mesma família Priorizar nos meus resultados Google

Corvos são pássaros renomados por alguns comportamentos exóticos. Eles conseguem imitar palavras, se lembram de rostos humanos e até usam pequenas ferramentas. Desde a China até a América do Norte, os pássaros do gênero Corvus cobrem o triplo da área ocupada pelo segundo gênero mais numeroso de sua família e englobam 46 espécies em sua classificação. E um artigo recente apontou uma conexão entre essa inteligência diferenciada e a expansão dos corvos ao redor do globo.

O estudo, publicado na revista Nature, elenca três traços que permitiram aos corvos se espalharem tão rapidamente: maior envergadura das asas, e corpos e cérebros maiores comparados a outros membros da família dos Corvídeos (que inclui gralhas e pegas). O tamanho físico garante vantagem tanto no voo quanto na briga por alimento. Graças a isso os corvos puderam viajar longas distâncias e mais facilmente competir quando chegaram em novos ambientes.

Já o cérebro avantajado é sinal de maior complexidade cognitiva, e está positivamente relacionado com a flexibilização de comportamento, memória e aprendizado. Uma vez em território novo, eles rapidamente se adaptavam às condições e logo eram parte daquele ecossistema.

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O processo evolutivo exige que uma espécie fique durante um período em uma determinada área – se todos os indivíduos morrerem cedo demais, é como se eles nunca tivessem estado lá.

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Conforme uma população nova aparece em um local, os mais adequados às condições sobrevivem e deixam seus descendentes. Estes, por sua vez, vão herdar as características dos pais e continuar o longo processo de seleção natural; até que a espécie atual seja diferente da original, com características personalizadas para viver naquele ambiente.

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O conhecido princípio de sobrevivência do mais forte – ou no caso, mais inteligente. “Parece que essa adaptabilidade comportamental teve um papel importante em permitir que esses pássaros sobrevivessem a períodos de má adaptação e continuassem tempo suficiente para que a seleção os alcançasse e produzisse uma gama de novas espécies,” afirma Carlos Botero, biólogo co-autor do estudo.

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Enquanto vídeos virais de corvos falando ou segurando facas circulam na internet, a inteligência deles ajuda cientistas a descobrirem mais sobre como espécies se diversificam tão rapidamente. “Graças a esses pássaros incríveis, nós entendemos um pouco mais os processos com que animais se expandem ao redor do planeta e como essa expansão geográfica se traduz na produção de novas espécies,” comenta Botero.

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TAGS:
Inteligência animal
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