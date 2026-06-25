Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 14,99
Ciência

Cratera mais antiga da Terra tem mais de 3 bilhões de anos, segundo novas medições

Novo estudo apresenta as estimativas mais precisas já feitas sobre a idade da estrutura de North Pole Dome, localizado na Austrália Ocidental

Por Diego Facundini 25 jun 2026, 10h00
Uma montanha de rochas avermelhadas e marrons, com texturas variadas e algumas rachaduras, sob um fundo claro.
 (Curtin University/Divulgação)
Continua após publicidade
Cratera mais antiga da Terra tem mais de 3 bilhões de anos, segundo novas medições Priorizar nos meus resultados Google

Em uma elevação de mais ou menos 40 km de diâmetro na região de Pilbara, nos desertos da Austrália Ocidental, os remanescentes de uma antiga cratera denunciam o lugar onde, éons atrás, um meteorito se chocou contra a Terra.

Tratam-se de estilhaços, fragmentos de rocha que, nas palavras do geólogo Chris Kirkland, são “um raro vislumbre dos processos violentos que moldaram a antiga Terra”. De acordo com novas medições dos fragmentos rochosos, o tal choque teria acontecido há mais de 3 bilhões de anos, naquele que foi o impacto de meteorito mais antigo de que se tem registro no planeta.

Em estudo lançado nessa terça (23), o grupo de pesquisadores da Universidade de Curtin, liderado por Kirkland, divulgou as estimativas mais precisas feitas até então sobre a idade do impacto de North Pole Dome, descrito pela primeira vez no começo de 2025. Escrevendo no periódico Geology, os autores datam que o evento ocorreu há cerca de 3,02 bilhões de anos, na era mesoarqueana.

Nesse período, a superfície terrestre ainda consistia quase inteiramente de oceanos, e o planeta era alvo do bombardeio constante de meteoritos. Hoje, os sinais desses tempos estão melhor preservados nas crateras da Lua, que, na época, ficava mais próxima da Terra. Por aqui, a erosão e o movimento das placas tectônicas apagaram muitos vestígios desses impactos.

Siga

Há décadas, a região de Pilbara era interpretada por especialistas como uma possível estrutura de impacto de meteorito, mas sua idade exata continuava incerta. Agora, usando técnicas de datação de minerais, os pesquisadores encontraram as provas mais nítidas desse antigo acontecimento geológico.

“O impacto deixou para trás um ‘relógio mineral’. Datando minerais que foram recristalizados ou que se formaram novamente nas rochas danificadas, agora podemos determinar quando esse evento extraordinário aconteceu”, disse Kirkland, em comunicado.

Continua após a publicidade
Paisagem árida com montanhas de terra vermelha sob céu azul claro. O primeiro plano mostra rochas avermelhadas e vegetação rasteira esparsa. Ao fundo, colinas e vales com poucas árvores secas e arbustos, destacando a cor vibrante do solo.
A estrutura de North Pole Dome, na região de Pilbara, onde teria ocorrido o impacto de meteorito mais antigo já registrado na Terra (Curtin University/Divulgação)

As evidências vieram, principalmente, a partir das análises de um mineral chamado zircão, depositado entre as rochas de basalto da região. Pequenos e resilientes, os grãos desse mineral são capazes de manter um registro do tempo geológico por bilhões de anos.

Alguns dos grãos de zircão, como os pesquisadores constataram, tinham formatos “esqueléticos” e ramificados, sinalizando que eles teriam passado por um crescimento súbito. Esses padrões – semelhantes àqueles encontrados nas crateras lunares – indicavam que o zircão teria se recristalizado sob o calor extremo do impacto.

Com o auxílio de uma Microssonda Iônica de Alta Resolução, os pesquisadores estimaram a idade dos grãos de zircão, datando-os entre 3,4 e 3 bilhões de anos atrás (com uma idade média de 3,02 milhões). Para confirmar os resultados, eles também analisaram outro mineral, a apatita, que se formou nas rachaduras das pedras impactadas, junto ao movimento de líquidos aquecidos. Nessas medições, a idade média também foi estatisticamente idêntica.

Continua após a publicidade

“A nova datação coloca a estrutura de North Pole Dome como a mais antiga cratera de impacto conhecida da Terra e o único exemplo reconhecido do éon Arqueano, um período em que os primeiros continentes do planeta estavam se formando”, afirma Kirkland. Antes, quem assumia a posição de mais antiga era a Cratera de Yarrabubba, datada em 2,2 bilhões de anos. Ela fica a apenas 800 quilômetros de distância ao sul da nova vencedora.

Colegas contestam

Os minerais analisados pelo novo estudo foram encontrados em “cones de estilhaçamento”, estruturas cônicas de rocha formadas pela onda de choque do impacto de um meteorito.

Quando a cratera foi documentada pela primeira vez, em março do ano passado, as primeiras estimativas de idade se basearam apenas na correlação entre as idades das camadas de rochas em cima e em baixo desses cones. O resultado foi algo em torno de 3,5 bilhões de anos, mas, ainda naquela época, alguns acadêmicos contestaram os achados divulgados pela equipe de Chris Kirkland.

A principal crítica veio de um de seus colegas da Universidade Curtin, o geólogo Aaron Cavosie, que, na época, liderou outro estudo datando o impacto de North Pole Dome. Seu estudo encontrou cones de estilhaçamento entre camadas de rocha consideravelmente mais jovens, com cerca de 2,7 bilhões de anos. Isso, segundo ele, indicava que o impacto só poderia ter acontecido após essa data.

Continua após a publicidade

“Embora eu esteja aliviado pelos autores terem recuado de sua hipótese de 2025 sobre um ‘impacto de 3,5 bilhões de anos’, também não acho que eles tenham apresentado um argumento convincente para um impacto de [3,02 bilhões de anos]”, disse Cavosie.

Kirkland, por sua vez, rebate: “O argumento em favor da idade mais recente ainda depende da correlação, a longa distância, de rochas que não foram datadas, baseada em grande parte em mapeamentos por satélite, e não em análises geoquímicas ou geocronológicas diretas”, diz. “Agora temos dois relógios minerais obtidos das próprias rochas impactadas indicando a mesma idade. É por isso que a datação direta é tão importante.”

O geólogo Alec Brenner, da Universidade de Harvard, que esteve entre a primeira leva de críticos, também expressou suas discordâncias. “Embora o novo estudo descarte essa observação porque essas rochas ‘não foram datadas’, elas podem ser correlacionadas de forma bastante direta com rochas próximas que já foram datadas”, disse.

Kirkland também argumentou que as mudanças mineralógicas observadas por seu estudo (como a formação de minerais pela passagem de água quente pelas frestas de rochas danificadas) só poderiam ser fruto de um processo como um impacto de meteorito.

Continua após a publicidade

Disso, Brenner também discorda. “Observar um evento desconhecido de fluxo de fluidos não significa que ele tenha sido resultado de um impacto”, afirmou. “[Kirkland] também trabalhou em outras crateras nas quais eventos semelhantes de fluxo de fluidos datados claramente não estavam relacionados a impactos. Na maioria dos casos, não estão”.

“Portanto, eu sugeriria que eles dataram um episódio hidrotermal ainda não documentado na região”, concluiu.

Publicidade
TAGS:
CRATERA
DATAÇÃO
Geologia
METEORITO
meteoritos
Meteoro
minerais
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).