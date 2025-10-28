Dan Stratton é biomédico da The Open University. O texto abaixo foi originalmente publicado no site The Conversation, que reúne artigos escritos por pesquisadores. Vale a visita.

Quando o presidente russo Vladimir Putin visitou Pequim em setembro de 2025, ele disse ao líder chinês Xi Jinping que transplantes repetidos de órgãos poderiam fazer uma pessoa “ficar mais jovem” e até mesmo viver até os 150 anos. A observação foi amplamente descartada como ficção científica.

No entanto, ela coincidiu com um verdadeiro progresso científico. Poucos dias antes, pesquisadores haviam identificado um “interruptor” molecular a sobreviver por mais tempo.

Essa descoberta destaca tanto a promessa quanto os limites da medicina de transplantes. Embora a ciência continue a melhorar as chances de salvar vidas através da substituição de órgãos defeituosos, a ideia de trocar partes do corpo para retardar o envelhecimento continua mais próxima do horror gótico do que da realidade médica.

O sonho de substituir partes do corpo para restaurar a juventude não é novo. No início do século XX, os transplantes de “glândulas de macaco” – enxertos de testículos de macaco – tornaram-se brevemente moda entre homens ricos que buscavam renovar sua virilidade.

Um século depois, o empresário de tecnologia e autointitulado biohacker Bryan Johnson reviveu essa busca pela juventude eterna por meio de tratamentos à base de sangue, como a transfusão de plasma sanguíneo. Isso envolve a injeção de plasma sanguíneo concentrado com plaquetas para promover a cura e a regeneração, ou a transfusão de “sangue jovem” – plasma retirado de doadores jovens saudáveis – em receptores mais velhos, na esperança de retardar o envelhecimento.

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A ideia tem origem em experiências de parabiosis em ratos, nas quais os sistemas circulatórios de animais jovens e idosos foram unidos cirurgicamente. Nesses estudos, os ratos mais velhos apresentaram melhorias de curto prazo no tônus muscular, na reparação de tecidos e na função cognitiva. Mas esses efeitos não se traduziram em humanos.

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Os ensaios clínicos que utilizaram plasma de doadores jovens não produziram resultados significativos no combate ao envelhecimento, e a prática tem sido alvo de críticas devido às suas implicações éticas.

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Em 2019, a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA alertou contra transfusões comerciais de “sangue jovem”, chamando-as de “não comprovadas e potencialmente prejudiciais”. Ainda assim, a fantasia persiste: que a juventude pode ser extraída, engarrafada e vendida para aqueles ricos o suficiente para pagá-la.

Os transplantes salvam vidas, mas não podem reiniciá-las

Hoje, transplantes legítimos de órgãos e tecidos são usados para salvar vidas quando um órgão vital falha completamente. Os órgãos dos doadores são cuidadosamente compatibilizados com os receptores com base na compatibilidade de tecidos e examinados quanto a doenças, tumores e vírus para oferecer a melhor chance de sobrevivência a longo prazo. No entanto, essa terapia que salva vidas ainda apresenta riscos importantes.

Como mostrou Katie Mitchell, a paciente com transplante de coração e pulmão mais longeva do Reino Unido, o sucesso requer cuidados e resiliência ao longo da vida. O sistema imunológico do corpo naturalmente vê um órgão transplantado como um invasor estranho. Sem medicamentos imunossupressores poderosos, ele destruirá o novo órgão em poucas semanas.

Suprimir essa resposta imunológica permite que o corpo do hospedeiro tolere o transplante, mas também deixa o receptor mais vulnerável a infecções e alguns tipos de câncer.

Com o tempo, o ataque constante de baixo nível do sistema imunológico ao tecido transplantado causa inflamação e cicatrizes, levando eventualmente à rejeição crônica. Mesmo os medicamentos mais avançados nem sempre podem impedir esse processo, e o tratamento ao longo da vida tem um impacto significativo na saúde geral do paciente.

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Essas complicações se tornam mais graves com a idade. Pacientes mais velhos têm sistemas imunológicos mais fracos, reparo tecidual mais lento e maior inflamação basal, o que torna a recuperação de cirurgias de grande porte mais difícil e a rejeição mais provável. Estudos mostram que as taxas de sobrevivência após transplantes repetidos ou de múltiplos órgãos diminuem drasticamente em adultos mais velhos, pois os tecidos envelhecidos têm dificuldade para se curar e se adaptar.

Uma coisa é clara. Os transplantes podem prolongar a vida, mas não podem reiniciá-la. O custo biológico da cirurgia e a tensão da imunossupressão ao longo da vida significam que não há uma simples atualização para o corpo humano.

Escassez, ética e o mercado negro de órgãos

Os órgãos adequados para transplante são escassos. A lista de espera por órgãos de doadores é longa em quase todos os países, com a demanda excedendo em muito a oferta. Esse desequilíbrio alimenta um mercado negro perigoso, com um comércio global de órgãos traficados retirados de populações vulneráveis em regiões mais pobres e vendidos ilegalmente a compradores mais ricos.

Leia mais: Prisoners donating organs to get time off raises thorny ethical questions

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A escassez de órgãos de doadores não custa apenas vidas – ela molda a própria ética da inovação. Para superar a escassez, os cientistas têm explorado o xenotransplante, o transplante de órgãos animais em seres humanos – na maioria das vezes de porcos ou babuínos, devido às suas semelhanças anatômicas.

Embora promissores em teoria, os xenotransplantes enfrentam uma grave rejeição imunológica, com a maioria dos órgãos falhando em poucos dias ou semanas.

Órgãos clonados ou cultivados em laboratório oferecem outro caminho a seguir. Os pesquisadores agora podem cultivar organoides em miniatura – versões simplificadas de órgãos humanos –, mas a criação de órgãos em tamanho real, totalmente funcionais e prontos para transplante ainda está além da tecnologia atual.

Essa escassez levanta questões éticas difíceis. Se um órgão saudável e compatível com o tecido estivesse disponível, quem deveria recebê-lo: uma criança ou um paciente idoso? Usar um órgão de um doador raro para alguém cujo órgão existente ainda funciona, embora com menos eficiência, seria difícil de justificar.

Esses dilemas são importantes porque atingem o cerne da ética médica. O princípio orientador da medicina de transplantes é alocar órgãos ao receptor que obteria o maior benefício – a pessoa com maior probabilidade de viver mais tempo e com a melhor qualidade de vida. Usar órgãos escassos de doadores para cirurgias eletivas de “antienvelhecimento” não só violaria esse princípio, mas também correria o risco de minar a confiança do público em todo o sistema de transplantes.

Por fim, nem todos os órgãos podem ser substituídos. O cérebro, que define a consciência e a identidade, continua sendo excepcionalmente frágil e insubstituível. Ele é propenso ao declínio relacionado à idade, incluindo perda de memória, inflamação e doenças degenerativas.

Ao contrário do coração ou dos rins, o cérebro não pode simplesmente ser trocado ou rejuvenescido. Mesmo que um dia os cientistas aprendam a substituir todos os outros órgãos do corpo, a complexidade do cérebro e seu papel na definição de quem somos garantem que a verdadeira imortalidade permanecerá fora de alcance.

O sonho da juventude eterna por meio de transplantes não é a próxima fronteira da medicina. É um espelho que reflete nossa recusa em aceitar que o envelhecimento não é uma falha mecânica a ser corrigida, mas uma parte vital do que significa ser humano.