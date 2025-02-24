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Ciência

Desfile raro de planetas ocorre nesta sexta-feira – a próxima vez, só em 2161

O fenômeno conhecido popularmente como “alinhamento planetário” vai permitir o avistamento de sete planetas de uma vez só na noite de sexta.

Por Bela Lobato 24 fev 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h18
Imagem do sistema solar.
 (MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRARY/Getty Images)
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Na próxima sexta-feira (28), não são só os desfiles de carnaval que começarão. Na noite do dia 28, o céu terá também um desfile de planetas. Serão sete planetas do Sistema Solar alinhados de uma só vez, um fenômeno que só deve voltar a ocorrer em 2161.

Para sorte dos amantes da observação astronômica, o alinhamento planetário ocorrerá durante a fase da Lua Nova – o que significa que a baixa luminosidade deve favorecer uma noite com mais visibilidade. Com condições favoráveis, deve ser possível observar Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, mesmo sem auxílio de ferramentas ópticas.

Entretanto, Saturno e Mercúrio estarão visíveis muito próximos do horizonte durante o pôr do sol, que deve ofuscar e dificultar a localização dos planetas. Para encontrá-los, a dica é utilizar aplicativos gratuitos de mapas celestes, como o SkyMap, Stellarium e o Star Walk 2. Já Urano e Netuno só serão avistados com auxílio de ferramentas – binóculos, lunetas ou telescópios podem ajudar.

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Certifique-se de estar olhando para os planetas e não para as estrelas – a diferença não é tão óbvia quanto parece! Vênus será o corpo celeste mais brilhante no céu depois da Lua. Os outros planetas, entretanto, são um pouco mais fracos. 

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Uma das principais diferenças é que os planetas, ao contrário das estrelas, não piscam. E se você observar o céu noturno ao longo do ano, perceberá que os planetas “visitam” diferentes constelações, enquanto as estrelas permanecem em posições “fixas” em relação umas às outras.

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Embora seja chamado popularmente de “alinhamento planetário”, o termo não é utilizado pelos cientistas – afinal, os planetas não estarão dispostos em uma linha reta. Na prática, eles só estarão “alinhados” do lado contrário do Sol. Assim, poderemos ver vários planetas de uma vez no mesmo hemisfério.

Em outras palavras, esse desfile planetário é simplesmente um excelente motivo para observar as estrelas – ou os planetas, se preferir. É comum poder enxergar três planetas no céu de uma vez, mas conforme o número aumenta, a probabilidade é cada vez menor.

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Isso porque é preciso uma sincronia na translação dos planetas, ou seja, o tempo que demoram para dar a volta ao redor do Sol. Na Terra, esse percurso leva 365 dias, mas isso varia enormemente para os outros planetas. Enquanto Mercúrio leva apenas 88 dias, Netuno leva 165 anos terrestres para completar a translação.

Para a ciência, entretanto, esse tipo de alinhamento não significa muito. Durante milênios, os seres humanos associaram os alinhamentos planetários a grandes eventos terrestres, como desastres naturais, mas esse tipo de correlação nunca foi comprovada cientificamente. 

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“As culturas antigas tentaram fazer inferências entre os eventos no céu noturno e a previsão do futuro”, disse Gerard van Belle, diretor de ciências do Lowell Observatory, em entrevista ao

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Space.com. Isso nem sempre é um fracasso.

Como o movimento das constelações está vinculado à translação da Terra, também pode ser correlacionado com as mudanças de estações. Assim, as constelações podem ser utilizadas para calendários agrícolas.

Os alinhamentos planetários, entretanto, não têm nenhum efeito físico importante na Terra. “As forças gravitacionais entre os planetas, incluindo a Terra, são insignificantes”, disse van Belle. “O único efeito digno de nota é o efeito da Lua sobre as marés.”

Os astrônomos analisam contextos mais específicos, como oposições e conjunções. Simplificando, a oposição de dois corpos significa que estão em lados opostos da Terra. Já a conjunção ocorre quando há um corpo entre a Terra e outro corpo – assim, os dois parecem estar “juntos” no nosso céu.

Um desfile como o desta sexta-feira só se repetirá no amanhecer de 19 de maio de 2161. Depois, no começo das noites de 7 de novembro de 2176 e 6 de maio de 2492. Mas, se a noite carnavalesca não estiver propícia para a observação celeste, não fique triste: em 10 de agosto deste ano, teremos um novo desfile, com seis planetas no céu noturno.

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