Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

DNA de múmias incas revela o mais antigo genoma da varíola das Américas

Cientistas identificaram a evidência genética direta mais antiga da doença que foi introduzida pela colonização europeia e matou milhões de nativos.

Por Amanda Nascimento 2 ago 2026, 18h00
Ilustração de um grupo de europeus e indígenas se encontrando na praia, com um navio à vela ao fundo. O europeu central veste vermelho, preto e um chapéu laranja, com uma corrente de ouro. Os indígenas têm cabelos raspados e vestem tangas, observando os recém-chegados. O mar azul e a vegetação verde compõem o cenário
 (Tony Morris/Getty Images)
Continua após publicidade
DNA de múmias incas revela o mais antigo genoma da varíola das Américas Priorizar nos meus resultados Google

Cientistas descobriram a primeira evidência genética direta de que a colonização europeia trouxe a varíola para as Américas: múmias encontradas no Chile guardam os genomas mais antigos do vírus já identificados no continente.

As amostras vieram do sítio arqueológico Camarones 9, no norte do Chile. Os genomas sugerem que as duas múmias, que viveram em algum momento entre os anos de 1492 e 1631, foram infectadas durante o mesmo surto ou pela mesma cepa que circulava na região na época.  Os achados foram descritos em artigo publicado na revista Science.

A varíola foi uma das doenças mais letais da história. O vírus foi erradicado em 1980, mas não antes de tomar as vidas de mais de 300 milhões de pessoas apenas no século 20. Globalmente, é a única doença humana até hoje a ser considerada totalmente erradicada, graças a campanhas globais de vacinação em massa.

Siga

A historiografia já sabia que as doenças do Velho Mundo foram uma das principais causadoras da alta mortalidade entre os habitantes indígenas das Américas. Sem resistência imunológica, milhões de nativos pereceram por causa de bactérias e vírus trazidos com os colonizadores – principalmente a varíola, um vírus com alta mortalidade. Estima-se que, entre 1492 e 1600, algo entre 80% e 90% das populações originárias das Américas tenha morrido, seja por causa de doenças, violência, guerras ou outras causas ligadas à chegada dos europeus.

Grande parte desse conhecimento, porém, vem de registros históricos feitos pelos colonizadores, que podem ser incompletos. A linha do tempo do espalhamento da doença na região, por exemplo, contém buracos. Sabe-se que os primeiros casos ocorreram no Caribe, em 1518; a doença logo chegou no México, na década de 1520, onde ajudou a derrubar o Império Asteca e devastou as cidades-Estados maias, facilitando a conquista dos colonizadores. Nessa mesma época, o vírus se espalhou da América Central para o sul, causando grandes epidemias no Império Inca a partir de 1525.

Continua após a publicidade

Não se sabe exatamente, porém, como a doença chegou em países como Chile, Argentina e Brasil. Nesses casos, estudos arqueológicos com restos mortais de pessoas que viveram na época podem ajudar a entender essa história melhor. Foi o que aconteceu no novo estudo.

Conheça os principais deuses da mitologia tupi-guarani

Caminho até a varíola 

Curiosamente, os pesquisadores encontraram os genomas por acaso. “O plano original não buscava identificar patógenos”, diz Constanza de la Fuente Castro, antropóloga da Universidade do Chile e uma das autoras do estudo. Ela e seus colegas, na verdade, haviam coletado amostras desses restos mortais para estudar a ancestralidade e a história populacional das pessoas que viveram no norte do Chile.

Continua após a publicidade

A mudança de curso veio com Bruno Romero González, doutorando no Trinity College Dublin, na Irlanda. O geneticista sugeriu a triagem das amostras em busca de vestígios de doenças infecciosas antigas – com a ajuda de um software específico responsável por analisar DNA e assinaturas genéticas de bactérias e vírus antigos.

As múmias em que os genomas virais foram encontrados são de uma mulher adulta e de um homem jovem. Eles viveram numa região que era dominada pelo Império Inca. Seus corpos foram mumificados naturalmente, pelas condições secas e frias do ambiente. Os DNAs dos vírus são quase idênticos, sugerindo que as vítimas morreram por causa do mesmo surto.

Com a descoberta, o estudo reinterpreta uma característica dessas múmias. Pequenas lesões cutâneas encontradas nos seus troncos, até então, atribuídas à exposição crônica ao arsênio. Agora, os cientistas acreditam que elas podem ser, na verdade,  as pústulas características da varíola, que costumam deixar cicatrizes na pele das vítimas.

Continua após a publicidade

Os genomas também acrescentam um capítulo até então desconhecido à árvore evolutiva da varíola: eles preservaram um estágio intermediário na especialização do vírus em relação aos humanos. A linhagem, hoje extinta, surgiu a partiir de cepas europeias medievais, mas é anterior às evoluções do vírus que deram origem à varíola moderna, responsável pelas epidemias do século 20 por exemplo.

As mutações do vírus são uma das características analisadas pela nova pesquisa. Ele parece ter acumulado mutações a um ritmo constante durante séculos, antes de entrar em um período de aproximadamente 200 anos no qual seu genoma quase não sofreu alterações. Essa fase de estabilidade coincidiu com o auge da expansão colonial europeia, quando populações cada vez mais conectadas e epidemias recorrentes podem ter favorecido a varíola, que já tinha se adaptado aos humanos.

Publicidade
TAGS:
asteca
colonização
doença
genoma
incas
maias
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas

OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).