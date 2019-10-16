Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Ciência

É vestindo este traje que a primeira mulher pode chegar à Lua em 2024

Nasa mostra a nova geração de roupas espaciais, mais flexíveis e com mais recursos de comunicação, que irá equipar os astronautas das missões Ártemis

Por A. J. Oliveira 16 out 2019, 18h18 | Atualizado em 12 mar 2024, 16h01
 (Divulgação/NASA)
Continua após publicidade
É vestindo este traje que a primeira mulher pode chegar à Lua em 2024 Priorizar nos meus resultados Google

Eles estão eternizados no imaginário popular como maior distintivo da figura do astronauta. Sua aparência extravagante ajudou muito a cristalizá-los na mente das pessoas, disso não há dúvida. O traje espacial é absolutamente indispensável fora da Terra. Sem ele, um ser humano não consegue sobreviver aos rigores do espaço. A Nasa acaba de mostrar ao mundo suas novas roupas de astronautas — e elas são incríveis.

Em um evento realizado nesta terça (15) na sede da Nasa em Washington, especialistas da agência e o administrador Jim Bridenstine apresentaram os modelos de última geração que devem vestir a primeira mulher e o próximo homem a pisar na Lua. É um passo importante para viabilizar o programa Ártemis, sucessor da Apollo, que promete levar seres humanos de volta à superfície lunar em 2024. Os astronautas usarão os novos trajes espaciais.

São dois modelos: um laranja, mais leve e ideal para uso dentro das espaçonaves em momentos mais arriscados da missão, como na saída da Terra e no pouso na Lua; e outro branco, com detalhes em azul e vermelho e adaptado para fazer reparos no exterior das estações espaciais e, principalmente, para atividades em solo lunar. A Nasa não partiu do zero nesse trabalho: tem uma bagagem sólida de 60 anos na área.

O grosso da estrutura foi reaproveitado de trajes espaciais do passado, tanto da era Apollo, quanto dos ônibus espaciais e das atuais missões para a ISS. Mas a agência não poupou esforços em inovações para dar maior conforto e segurança a seus astronautas enquanto estiverem trabalhando e arriscando a própria pele a milhares de quilômetros de casa. No traje externo, o principal ganho foi para a mobilidade e flexibilidade dos movimentos.

Siga

Vídeos antigos dos anos 60 e 70 mostram bem como os tripulantes da Apollo penavam para caminhar na Lua com as roupas duras e pesadas. Para melhorar isso, a Nasa investiu em materiais avançados e mais maleáveis principalmente nas juntas como o joelho, nos quadris e nos ombros, para deixar os braços mais soltos. Até os pés dos membros do programa Ártemis vão doer menos. Suas botas terão estilo de trilha, com direito a sola mais mole.

Continua após a publicidade

Antes, os trajes espaciais da Nasa eram padronizados seguindo a lógica dos tamanhos das roupas normais que nós compramos: P, M ou G. Como cada corpo é único, a solução para o problema veio do departamento de “antropometria e biomecânica” da agência. Lá eles usam sensores para criar modelos 3D de cada membro e medida dos astronautas — assim dá para produzir as peças totalmente sob medida. A comunicação também foi melhorada.

O microfone no interior do capacete era meio desajeitado e nem sempre ficava na posição certa com a boca. Agora um sistema de captação bem mais sensível e abrangente foi embutido no próprio equipamento, facilitando a comunicação com companheiros de missão ao lado na Lua, dentro do Gateway, a estação espacial lunar que a Nasa quer construir, ou no centro de controle aqui na Terra. Esse traje foi batizado de xEMU.

Já a roupa laranja, chamada de OCSS, também tem algumas particularidades. Sua cor nada tem a ver com a seleção holandesa, mas tem uma razão de ser. Foi pensada para facilitar a identificação de astronautas no oceano, no caso de algum imprevisto durante o pouso. Muitas das melhorias nos materiais são parecidas. O traje alaranjado tem um foco muito grande em garantir a sobrevivência prolongada de quem o usa.

Continua após a publicidade

Seu sistema de suporte à vida permite que os tripulantes sobrevivam por seis dias à deriva no espaço, mesmo em caso de despressurização na cabine da cápsula Órion. Além disso, cada traje vem com objetos de emergência para sobreviver a um eventual pouso no oceano antes da equipe de resgate chegar. O kit inclui diversas luzes, refletores, espelhos e até um canivete. A primeira mulher a pisar na Lua estará elegante — e mais ágil do que nunca.

 

Publicidade
TAGS:
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo escuro com texto BLACK FRIDAY repetido em cinza. À direita, um homem em capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo notícias automotivas, sugerindo ofertas digitais.
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).