Eclipse anular: o que é e como ver o “anel de fogo” que acontecerá esta semana

Atualizado em 9 out 2023, 17h15 - Publicado em 9 out 2023, 17h13

No próximo sábado, dia 14, os habitantes da América do Sul e do Norte poderão testemunhar um belo evento astronômico. O eclipse solar anular, também chamado de anel de fogo, passará pela Terra e poderá ser visto do Brasil.

As regiões que estão na faixa do trajeto do eclipse (a faixa em vermelho no mapa abaixo) serão os lugares com a melhor vista do evento. Para quem está em Natal no Rio Grande do Norte ou em João Pessoa na Paraíba, a visão do evento será de mais de 90%.

O fenômeno começará por volta das 15h (horário de Brasília), e vai até o pôr do sol, aproximadamente às 18h.

O que é um eclipse anular

Os eclipses solares ocorrem quando a Lua passa entre o Sol e Terra, cobrindo o disco solar e lançando uma sombra no planeta durante parte de sua trajetória. Existem dois tipos: o total e o anular.

Eclipses solares totais acontecem quando a Lua cobre totalmente o Sol, enquanto nos anulares a cobertura solar é somente parcial. Isso acontece pela distância que a Lua se encontra da Terra durante sua rotação.

A rotação da Lua ao redor da Terra não é perfeitamente circular. Na verdade, a órbita da Lua é elíptica, o que faz com que, dependendo do momento, ela esteja mais próxima ou distante do nosso planeta.

Assim, no alinhamento entre Terra, Sol e Lua, quando ela está mais próxima (o perigeu), ela parece tão grande quanto o Sol, cobrindo toda a sua luz. Já quando ela está mais distante (apogeu), ela parece um pouco menor, de forma que seu tamanho não é suficiente para cobrir toda a luz solar.

Por isso, esse eclipse também é chamado de anel de fogo, já que parece um anel dourado de fogo (como o Um anel, em O Senhor dos Anéis). Caso você não esteja em alguma região privilegiada para ver o eclipse ou caso São Pedro não ajude com o tempo, o Observatório Nacional irá transmitir o eclipse ao vivo no Youtube a partir das 11H30 (horário de Brasília).

Já se você for observar a olho nu, tome cuidado. Óculos de sol, filtros de raio-X, lentes, vidros, binóculos e etc não são aconselháveis, e podem trazer danos ao globo ocular. A única forma recomendada por profissionais para observar diretamente o fenômeno é utilizar um vidro de solda número 14. Assim, você conseguirá observar o eclipse com segurança.

E caso você perca esse, não se preocupe. Eclipses solares acontecem a cada um ou dois anos, com a previsão do próximo marcada para 2 de Outubro de 2024.

