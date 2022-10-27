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Ciência

Elefante é o mamífero terrestre com mais neurônios para movimentos faciais

Esses neurônios extras podem contribuir para habilidades anatômicas, como a destreza da tromba desses animais.

Por Luisa Costa 27 out 2022, 17h42 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h47
Fotografia de um elefante tocando o rosto com a própria tromba.
 (Frank Rothe/Getty Images)
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Elefante é o mamífero terrestre com mais neurônios para movimentos faciais Priorizar nos meus resultados Google

A tromba de um elefante é uma ferramenta multifuncional. Com ela, o animal consegue beber, guardar e espirrar água; produzir sons de baixa frequência para comunicação e agarrar objetos pequenos, como uma tortilla, por sucção. São mais de 30 mil músculos só na tromba – o corpo humano, ao todo, tem 650. E como o cérebro de um elefante dá conta de comandar tudo isso?

Um estudo recém-publicado na revista Science Advances mostrou que os elefantes têm mais neurônios relacionados à movimentação dos músculos faciais do que qualquer outro mamífero terrestre – o que pode contribuir para as habilidades anatômicas relacionadas à tromba.

Esses milhares de neurônios fazem parte do nervo facial: um componente do sistema nervoso que se origina no tronco cerebral. São eles que estão no comando quando você mexe seu nariz, contrai seus lábios ou levanta suas sobrancelhas. Eles também possibilitam que os elefantes usem suas trombas ou mexam suas orelhas.

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Pesquisadores de instituições alemãs estudaram os cérebros de quatro elefantes asiáticos e quatro elefantes africanos. Os animais haviam morrido por causas naturais ou eutanásia, e estavam preservados no Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, em Berlim.

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A equipe do estudo descobriu que os elefantes africanos tinham 63 mil neurônios dedicados a movimentos faciais, enquanto seus parentes asiáticos tinham 54 mil. Mesmo levando em conta o tamanho do animal, isso é cerca de cinco vezes mais do que encontrado em outros mamíferos – com exceção do golfinho, que tem 85 mil. (Humanos têm entre 8 e 9 mil para essa função.)

E por que a diferença entre os elefantes? Os africanos têm orelhas muito maiores, por isso precisam de mais neurônios para controlá-las – eles erguem e alargam as orelhas quando estão prestes a atacar um adversário, por exemplo. Eles também têm habilidades extras relacionadas às suas trombas: conseguem usá-las como pinças para pegar objetos tão pequenos quanto um amendoim.

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Outras partes do cérebro de um elefante também são impressionantes: seu cerebelo, a região do cérebro que estabelece o equilíbrio corporal e controla atividades motoras, têm 12 vezes mais neurônios do que o esperado para um mamífero do tamanho dele.

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