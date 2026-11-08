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Introdução Pesquisadores da Unesp e UFMG criaram o Cerrado Plant Traits (CPT), um banco de dados inédito com mais de 100 mil registros de 2 mil espécies de plantas do Cerrado. A iniciativa é crucial para a pesquisa, conservação e restauração do bioma, oferecendo acesso aberto a características funcionais detalhadas e preenchendo lacunas globais.

Principais Tópicos





Banco de dados inédito reúne mais de 100 mil registros de plantas do Cerrado. O projeto CPT visa aumentar a representação do bioma em bases globais. Detalhes sobre 154 características funcionais de plantas em sete categorias. Informações são essenciais para projetos de restauração e pesquisa ecológica. Colabora para comparações em larga escala entre savanas tropicais globais.

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JORNAL DA UNESP | Pesquisadores da Unesp e da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) organizaram um banco de dados inédito que reúne características funcionais das plantas do Cerrado. A iniciativa, chamada Cerrado Plant Traits (CPT), teve início em 2024 e disponibiliza dados coletados por mais de uma centena de pesquisadores brasileiros que desenvolvem projetos no bioma. A expectativa é que a iniciativa ajude a aumentar a representação da savana tropical mais diversa do mundo em bancos globais e auxilie ecólogos e profissionais na formulação de projetos de pesquisa e de restauração do bioma.

Características funcionais são atributos morfológicos, fisiológicos, anatômicos e fenológicos das plantas que ajudam a explicar como determinada espécie responde ao ambiente em que está inserida. Até o momento, o projeto contabiliza mais de cem mil registros de aproximadamente 2 mil espécies do bioma, que foram padronizados e disponibilizados segundo a política de acesso aberto. Em artigo publicado na revista Annals of Botany, os pesquisadores apresentam o CPT, descrevem o processo de aquisição e padronização dos dados e destacam as principais lacunas.

Ao todo, o CPT contempla 154 características funcionais. O levantamento divide essas características em sete categorias, de acordo com os diferentes órgãos da morfologia vegetal: planta inteira, folha, caule, raiz, flores, frutos e sementes. Cada item traz diversos dados correlacionados. A categoria planta inteira, por exemplo, apresenta informações sobre altura, forma de crescimento, capacidade de rebrota e outras características. Já a categoria frutos contém dados como coloração e traços ligados à dispersão de sementes. Para o caule, foram aglutinadas informações sobre densidade da madeira, capacidade de retenção de água e espessura da casca.

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O trabalho para elaborar um banco de dados exclusivo do Cerrado começou em 2024. O ponto de partida foi uma reunião de biólogos da Unesp e da UFMG, que desenvolvem pesquisas no bioma. “Notamos que nossos projetos já haviam gerado uma grande quantidade de dados”, diz Davi Rossatto, docente do Departamento de Biologia da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias (FCAV), no câmpus da Unesp, em Jaboticabal. “Mas esse material estava restrito a um pesquisador, um grupo ou a alguns artigos. Não havia compartilhamento ou acesso a esses dados”, avalia o biólogo, que é um dos articuladores da iniciativa.

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Segundo o pesquisador, diversos projetos de bancos de dados semelhantes já estão em operação, abordando as florestas temperadas da Europa, dos Estados Unidos e da China. Há iniciativas também para florestas tropicais, mas um banco voltado exclusivamente para as características funcionais das plantas do bioma Cerrado é algo inédito. Além de Rossatto, a bióloga Alessandra Fidelis, docente do Departamento de Biodiversidade do Instituto de Biociências da Unesp, no câmpus de Rio Claro, também participou da articulação do CPT, cuja proposta foi liderada pelo professor Fernando Silveira, vinculado ao Departamento de Genética, Ecologia e Evolução da UFMG.

Os primeiros passos envolveram contatos com colegas que pesquisam o bioma para explicar o projeto. “Essa é uma comunidade grande, mas ao mesmo tempo um pouco restrita”, diz Rossatto. “Fizemos reuniões para apresentar o projeto e explicar como seria a organização das informações. Felizmente, vários colegas aderiram.” Os pesquisadores recrutados se dispuseram a submeter seus respectivos dados a uma etapa de padronização e tratamento. Ao aderirem ao projeto, passaram a ser listados como integrantes do grupo de criadores do CPT. Esse grupo será creditado nos artigos científicos que vierem a ser produzidos empregando os dados. “Há ganhos para todos que colaboraram para alimentar o banco.”

O Cerrado integra o grupo das savanas tropicais, um conjunto de ecossistemas encontrados em diferentes regiões do mundo e que têm como uma de suas características abrigar uma expressiva diversidade de formações vegetais. O bioma brasileiro, entretanto, apresenta particularidades em relação às savanas africanas e australianas. Essas particularidades vêm despertando cada vez mais interesse de pesquisadores internacionais nas últimas décadas. Ainda assim, o Cerrado segue sub-representado nos grandes bancos de dados globais de características funcionais. A criação do CPT pode colaborar para superar esse viés.

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O CPT também pode colaborar para a restauração do Cerrado, ao possibilitar o acesso a informações técnicas relevantes para subsidiar projetos de regeneração do bioma. “Tradicionalmente, os pesquisadores da área de restauração usavam muito o nome da espécie. Hoje, porém, sabe-se que as características funcionais de uma planta podem ser até mais importantes para a elaboração de projetos desse tipo”, destaca Rossatto. “Se existem determinadas condições ambientais e eu conhecer as características funcionais das plantas, posso usar essas informações e aplicá-las nas áreas a serem restauradas”, explica o pesquisador.

A existência de um repositório de dados funcionais em acesso aberto sobre a savana brasileira também abre a possibilidade de que pesquisadores de todo o mundo testem hipóteses ecológicas em projetos de âmbito regional ou global. “A análise das características funcionais permite comparações mais finas de fatores ecológicos, além de comparações de sistemas que estão sujeitos às mesmas variáveis ambientais e biológicas”, argumenta Rossatto. “Isso possibilita, por exemplo, que pesquisadores da África ou da Austrália usem nosso banco de dados para embasar afirmações ecológicas em larga escala comparando as savanas dos três continentes”, diz.

Os registros abrangem ambientes preservados, degradados e restaurados. Características da planta inteira e das folhas predominam nesta primeira etapa do conjunto de dados, enquanto características subterrâneas e reprodutivas permanecem comparativamente sub-representadas. Para os pesquisadores que lideraram o projeto, uma das prioridades para as próximas versões é ampliar a base de dados, contemplando não apenas um número maior de espécies (estima-se que, apenas entre as angiospermas, existam entre 12 e 13 mil espécies nativas no bioma), mas também ampliando a cobertura geográfica e a representação das diferentes categorias de registros.

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No artigo publicado, os pesquisadores apresentam um levantamento dos registros já existentes no CPT e relatam algumas assimetrias. Rossatto destaca a necessidade de ampliar a cobertura em determinadas regiões, como o Matopiba, área compreendida entre os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A demanda ganha ainda mais relevância, explica o docente, por ser uma área sob intensa pressão da expansão das fronteiras agrícolas sobre o bioma.

O levantamento também mostra que algumas categorias estão sub-representadas no banco de dados, como é o caso das características funcionais das raízes. “É compreensível um número de registros menor sobre as raízes porque é um sistema difícil de se estudar. É preciso abrir o solo, o que já é algo custoso. E é comum as plantas do Cerrado possuírem sistemas de raízes com muitos metros de comprimento e profundidade”, explica o docente do câmpus de Jaboticabal.

“Por outro lado, temos muitos registros da folha, porque quando a gente vai estudar, por exemplo, a resposta da planta a algum estímulo, a folha é muito procurada porque ela pode ser retirada sem muito prejuízo à planta. Além disso, a folha é a principal responsável pela manutenção do metabolismo da planta”, afirma Rossatto.

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Uma vez constituído o banco de dados, Rossatto acredita ser possível buscar financiamentos junto a agências de fomento à pesquisa por meio de projetos específicos que visem preencher lacunas e ampliar a cobertura das regiões e das categorias que estão sub-representadas atualmente.

“Iniciativas como o banco de dados CPT são como um software. Esta ainda é a nossa versão 1.0, não vai parar aqui. Precisamos começar de algum lugar porque antes não tínhamos nada”, afirma o professor da Unesp. “Agora podemos pensar em uma interface mais amigável e na expansão dos dados, incluindo outros autores que queiram contribuir para o projeto.”

Fonte: Jornal da Unesp

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