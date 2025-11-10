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Ciência

Empresa sueca treina corvos para recolher bitucas de cigarro das ruas

Essas aves inteligentes podem ser uma nova arma contra a poluição das cidades, mas o projeto ainda está em fase inicial.

Por Bruno Carbinatto 10 nov 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h29
Fotografia de um Corvo.
 (Wikimedia Commons/Reprodução)
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Empresa sueca treina corvos para recolher bitucas de cigarro das ruas Priorizar nos meus resultados Google

Uma startup está testando uma estratégia inusitada para ajudar na limpeza das ruas da Suécia: corvos. As aves, reconhecidas por sua inteligência, podem ser treinadas para recolher bitucas de cigarro deixadas por humanos, segundo a empresa.

A iniciativa é da Corvid Cleaning, fundada por Christian Gunther-Hanssen, que teve a ideia quando ainda era estudante na Universidade de Lund. Ele desenvolveu um aparelho que oferece uma recompensa em comida para os corvos que trazem bitucas de cigarro, e treinou as aves para identificar os resíduos, que são pequenos e fáceis de identificar. (O dispositivo consegue diferenciar as bitucas de pedras e folhas.)

Os corvos são selvagens e vivem livremente, coletando apenas a quantidade de bitucas que desejam. 

Por enquanto, o projeto está em fase inicial de testes, na cidade de Södertälje, próxima a Estocolmo. Segundo Hanssen, o uso dos corvos pode baratear a limpeza das cidades suecas e torná-la mais eficiente. No entanto, ainda não está claro se os corvos dariam conta de recolher uma quantidade significativa de bitucas, ou se o impacto total na limpeza seria baixo – apenas um projeto piloto mais abrangente traria essas respostas.

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A Suécia tem uma das menores taxas de tabagismo da União Europeia – só 5% de seus habitantes fumam. Mesmo assim, a população de fumantes mal-educados é grande o suficiente para se tornar um baita problema ambiental: segundo a ONG ambiental Keep Sweden Tidy Foundation, até 1 bilhão de bitucas são encontradas nas ruas do país todos os anos.

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No mundo todo, pontas de cigarro representam a forma de lixo mais comum: 4,5 trilhões de bitucas acabam no meio ambiente todos os anos, segundo a OMS.

A Universidade de Estocolmo está acompanhando o projeto para guiar a startup. Uma das preocupações é checar se a exposição constante aos restos de cigarro pode trazer algum prejuízo à saúde das aves. O projeto também exige aprovação das autoridades competentes antes de poder ser lançado formalmente.

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TAGS:
corvo
Corvos
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