Empresa sueca treina corvos para recolher bitucas de cigarro das ruas
Essas aves inteligentes podem ser uma nova arma contra a poluição das cidades, mas o projeto ainda está em fase inicial.
Uma startup está testando uma estratégia inusitada para ajudar na limpeza das ruas da Suécia: corvos. As aves, reconhecidas por sua inteligência, podem ser treinadas para recolher bitucas de cigarro deixadas por humanos, segundo a empresa.
A iniciativa é da Corvid Cleaning, fundada por Christian Gunther-Hanssen, que teve a ideia quando ainda era estudante na Universidade de Lund. Ele desenvolveu um aparelho que oferece uma recompensa em comida para os corvos que trazem bitucas de cigarro, e treinou as aves para identificar os resíduos, que são pequenos e fáceis de identificar. (O dispositivo consegue diferenciar as bitucas de pedras e folhas.)
Os corvos são selvagens e vivem livremente, coletando apenas a quantidade de bitucas que desejam.
Por enquanto, o projeto está em fase inicial de testes, na cidade de Södertälje, próxima a Estocolmo. Segundo Hanssen, o uso dos corvos pode baratear a limpeza das cidades suecas e torná-la mais eficiente. No entanto, ainda não está claro se os corvos dariam conta de recolher uma quantidade significativa de bitucas, ou se o impacto total na limpeza seria baixo – apenas um projeto piloto mais abrangente traria essas respostas.
A Suécia tem uma das menores taxas de tabagismo da União Europeia – só 5% de seus habitantes fumam. Mesmo assim, a população de fumantes mal-educados é grande o suficiente para se tornar um baita problema ambiental: segundo a ONG ambiental Keep Sweden Tidy Foundation, até 1 bilhão de bitucas são encontradas nas ruas do país todos os anos.
No mundo todo, pontas de cigarro representam a forma de lixo mais comum: 4,5 trilhões de bitucas acabam no meio ambiente todos os anos, segundo a OMS.
A Universidade de Estocolmo está acompanhando o projeto para guiar a startup. Uma das preocupações é checar se a exposição constante aos restos de cigarro pode trazer algum prejuízo à saúde das aves. O projeto também exige aprovação das autoridades competentes antes de poder ser lançado formalmente.