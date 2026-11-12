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Ciência

Entenda por que o buraco na camada de ozônio aumentou em 2026

Vórtice polar excepcionalmente forte deixou o fenômeno sobre a Antártida no maior tamanho em dez anos – mas a recuperação segue nos trilhos, segundo NASA e NOAA

Por Amanda Nascimento 12 nov 2026, 06h00
 (studio023/Getty Images)
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Entenda por que o buraco na camada de ozônio aumentou em 2026 Priorizar nos meus resultados Google

Na Antártida, o buraco na camada de ozônio atingiu em 2026 o maior tamanho em uma década, segundo um novo relatório da NASA e da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA). Com uma extensão média que representa mais do que o dobro do tamanho dos Estados Unidos, trata-se do sétimo maior buraco da série histórica, que engloba 48 anos de monitoramento científico sobre a região. 

Embora o buraco tenha atingido um tamanho extraordinário, os resultados também demonstram os benefícios de décadas de proteções ambientais internacionais. Sem a redução de substâncias químicas conhecidas por destruir o ozônio, como aquelas que contêm cloro e bromo, a área afetada poderia ter sido significativamente maior. 

O buraco atingiu seu pico em 18 de setembro, quando chegou a 27,1 milhões de quilômetros quadrados. Em termos comparativos, esse valor corresponde a cerca de 90% do maior buraco já observado na camada de ozônio, em setembro de 2000. Em 2026, porém, o buraco teve um agravante: um vórtice polar excepcionalmente forte. 

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O vórtice polar não é uma novidade: trata-se de um padrão de ventos de alta velocidade que aprisionam um ar extremamente frio sobre a região do Polo Sul. Dentro do vórtice, as temperaturas baixas levam à formação de nuvens estratosféricas polares, um tipo raro de nuvem que se origina na estratosfera (a segunda camada da atmosfera da Terra) – e é nela que se concentra a maior parte do ozônio.  

Essas nuvens são um elemento-chave na destruição do ozônio. Isso porque gases como os clorofluorcarbonetos (CFCs), muito utilizados no passado em geladeiras e aparelhos de ar-condicionado, são levados por correntes de ar até a estratosfera. Lá, esses compostos são quebrados pela radiação ultravioleta, e os átomos de cloro e bromo liberados interagem com as partículas das nuvens, o que leva à destruição do ozônio.

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A destruição do ozônio preocupa porque a camada bloqueia quase toda a radiação ultravioleta (UV) perigosa gerada pelo Sol, protegendo a vida na Terra. Uma maior exposição à radiação UV está associada a riscos elevados de câncer de pele e catarata em seres humanos, além de uma redução na produtividade agrícola. 

Para piorar, a camada de ozônio é extremamente fina: se todo o ozônio presente na estratosfera viesse para a superfície da Terra, ele formaria uma camada de apenas cerca de três milímetros de espessura.

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História da camada de ozônio

Pesquisadores descobriram o buraco na camada de ozônio sobre a Antártida pela primeira vez na década de 1980. Desde então, eles perceberam que o fenômeno reaparecia todos os anos, entre setembro e novembro, devido à liberação de compostos nocivos na estratosfera decorrente de atividades humanas.

Acordos como a Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, de 1985, seguidos pelo Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (em 1987), foram criados para eliminar a produção de substâncias que destroem a camada de ozônio (SDOs). Desde a sua implementação, 99% das SDOs foram eliminadas.

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No entanto, as substâncias que substituíram as SDOs – os hidrofluorcarbonetos – trouxeram seus próprios problemas: embora não destruam o ozônio, são potentes gases de efeito estufa. Isso levou à adoção, em 2016, da Emenda de Kigali ao Protocolo de Montreal, para reduzir gradualmente o uso de hidrofluorcarbonetos.

“Nos últimos anos, o buraco anual na camada de ozônio tem se formado mais tarde na temporada, o que indica que a camada de ozônio está se recuperando”, afirma Paul Newman, cientista sênior da Universidade de Maryland, no condado de Baltimore, e líder de longa data da equipe de pesquisa sobre ozônio da NASA. “Contudo, um vórtice polar excepcionalmente intenso prolongou a destruição da camada de ozônio na Antártida nesta temporada, fazendo com que o buraco atingisse proporções que não víamos há uma década”, disse ele em comunicado da NASA.

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