Essa elefanta aprendeu a usar uma mangueira para tomar banho – mas enfrenta sabotagens

Na natureza, os elefantes adoram tomar banho para se refrescar, sugando a água com a tromba e depois cuspindo-a em seus corpos. Mas, no Zoológico de Berlim, uma elefanta-asiática (Elephas maximus) idosa chamada Mary aperfeiçoou a técnica usando uma mangueira, de forma muito semelhante à dos humanos.

O comportamento é um exemplo peculiar do uso sofisticado de ferramentas no reino animal e foi descrito num artigo científico recente publicado na revista Current Biology. Segundo os cientistas, Mary até consegue adaptar seus movimentos para usar mangueiras de diâmetros diferentes, o que demonstra uma técnica inusitada.

Com 54 anos, a elefanta é uma verdadeira anciã: a média de tempo de vida destes animais em cativeiro é de 48 anos.

O estudo descobriu outra coisa inusitada: uma elefanta mais jovem, chamada Anchali, também aprendeu a interagir com a mangueira, mas não para tomar banho. Quando Mary estava se lavando com a ferramenta, Anchali usava sua tromba para torcer o meio da mangueira, interrompendo o fluxo de água. Às vezes, ela também pisava em cima da mangueira, acabando com o banho da elefanta idosa.

No início, os pesquisadores acreditavam que estes eram atos aleatórios, sem muito sentido ou intenção. Mas eles passaram a se repetir, e Anchali ficou cada vez melhor na tarefa de usar sua tromba para torcer e espremer a mangueira – uma tarefa bastante difícil. Isso sugere que ela estava treinando o truque e fazendo-o de propósito. Segundo os cientistas, parece ser uma “sabotagem” intencional para interromper o banho de Mary.

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Mas a própria equipe não afirma com certeza se é essa a conclusão; afinal, não dá para testar se a tal “sabotagem” é real e intencional, e muito menos transpor conceitos humanos, como inveja e vingança, para os animais. É possível que a torção de mangueira fosse apenas um jeito de brincar de Anchali, da mesma forma que primatas brincam entre si, ou mesmo uma atividade que ela fazia para se divertir, sem nem notar que isso interrompia o banho da colega. Mas também pode ser uma sabotagem simples e pura, claro.