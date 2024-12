Essa planta atira suas sementes a 12 metros de distância para sua reprodução

Pepino-do-diabo ou pepino-explosivo são os apelidos carinhosos que as plantas Ecballium elaterium receberam. Essa graminha peluda pode até passar despercebida para alguém que não conhece seus truques, mas quem conhece suas artimanhas sabe que essa plantinha consegue atirar suas sementes a 12 metros de distância de onde está plantada.

Originária das áreas secas e áridas do Mediterrâneo, esses pepinos não tem nada a ver com o fruto que você come no almoço. Na verdade, esses explosivos são carregados com uma quantidade de químicos tóxicos.

Quando chegam à maturidade, eles lançam suas sementes em uma mistura de mucilagem (substância similar à presente no interior da babosa) – esse jato é considerado um dos mais rápidos do reino das plantas. Até então, os bombardeios tinham sido pouco analisados.

Foi por isso que uma equipe de cientistas decidiu, de uma vez por todas, explicar a real por trás do mecanismo de canhão secreto das plantinhas. “As especificidades do processo de ejeção das sementes – combinando fenômenos mecânicos, hidráulicos e balísticos – permanecem em grande parte inexploradas”, escrevem os autores do estudo. A pesquisa foi publicada no Proceedings of the National Academy of Sciences.

Gravando vídeos de alta velocidade, os pesquisadores conseguiram acompanhar o momento em que as “balas de canhão” saiam dos pepinos. O processo funciona mais ou menos assim:

O fruto já adulto se desprende da haste e abre um buraquinho na base do pepino – por onde as sementes são atiradas em uma velocidade de até 20 metros por segundo. À medida que o fruto se desprende, o caule recua, fazendo com que a fruta gire para trás, mudando o ângulo em que as sementes brotam.

Com os tiros, a fruta vai se despressurizando e a velocidade diminuindo. O mais impressionante, segundo os pesquisadores, é que o processo inteiro dura apenas 30 milissegundos – muito mais rápido que piscar os olhos, que dura de 100 a 150 milissegundos.

Os vídeos também revelaram que o pepino-do-diabo se posiciona em um ângulo de aproximadamente 45°graus para fazer seus tiros. Para o The New York Times, Finn Box, físico da Universidade de Manchester e autor do estudo, diz que essa novidade simplesmente “explodiu a mente” dos pesquisadores envolvidos. Isso porque, caso as sementes fossem lançadas em qualquer outro ângulo, não teriam um grande alcance.

Como elas fazem isso?

O time-lapse revelou que o caule do pepino muda antes do lançamento: ele se alarga, fica mais reto e mais longo, enquanto o fruto se contrai. Então, os pesquisadores sugerem que nesse momento o líquido se move do fruto para o caule. No entanto, o mecanismo biológico exato por trás desse processo ainda não está claro.

A partir daí (com o líquido no fundo do caule), a pressão interna do pepino se assemelha à de um pneu de bicicleta inflado – e assim que “estourado” dispersa as sementes mundo afora.

Com os vídeos foi possível concluir também que, plantas com caules mais rígidos dispersariam sementes próximas à planta-mãe, enquanto frutos mais pressurizados lançariam sementes para frente e para trás – o que resultaria em uma dispersão menos distante do que o pepino-mãe.

