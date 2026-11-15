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Ciência

Essas algas marinhas se reproduzem sozinhas quando não encontram parceiros próximos

Em laboratório, 92% das kelps isoladas passaram a se reproduzir assexuadamente; na natureza, o fenômeno ainda não foi observado.

Por Amanda Nascimento 15 nov 2026, 16h00
Floresta subaquática de algas marinhas gigantes, com tons de laranja e verde-amarelado, estendendo-se para a superfície iluminada pela luz solar, em águas azuis profundas. Pequenos peixes escuros nadam entre as plantas.
 (Oleksandr Sushko/Unsplash)
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Você talvez conheça a kelp como um ingrediente popular na gastronomia asiática, usada para dar sabor umami em caldos, temperos e saladas. No entanto, antes de chegarem às mesas, essas algas marinhas de cor parda desempenham uma função essencial nos oceanos: formam “florestas submarinas” que servem de abrigo e fonte de alimento para milhares de espécies.

Essa reprodução massiva é possível, em parte, porque essas algas, assim como muitas plantas e fungos, se reproduzem de duas formas: sexuada ou assexuada. Ou seja, a kelp é capaz de gerar descendentes tanto pela união de gametas (células sexuais) masculinos e femininos quanto sozinha, sem fertilização.

O que leva a kelp a alternar entre essas duas estratégias, porém, ainda era pouco compreendido pelos pesquisadores. Agora, um novo estudo publicado na revista PLoS Biology ajuda a responder essa pergunta: de acordo com experimentos, espécies de kelp passam a se reproduzir por conta própria quando não há parceiros com quem possam procriar por perto. 

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Os pesquisadores estudaram a espécie Laminaria pallida, encontrada ao longo da costa da África do Sul e da Namíbia. Segundo a pesquisa, tanto machos quanto fêmeas são capazes de se reproduzir assexuadamente. No entanto, esse tipo de reprodução gerou menos descendentes, que também tendiam a desenvolver anormalidades e a crescer mais lentamente. 

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O que cientistas descobriram

Em experimentos de laboratório, os pesquisadores sequenciaram o RNA de kelps masculinos e femininos em diferentes estágios de reprodução sexuada e assexuada para entender os mecanismos por trás desse processo. De maneira similar ao sequenciamento de DNA, essa técnica revela quais genes estão ativos em uma célula ou em um tecido, como o das algas.

Embora os padrões de expressão gênica em kelps masculinos e femininos fossem distintos, pesquisadores descobriram algo interessante durante a reprodução assexuada: nesse período, a expressão gênica nos espécimes masculinos passou por um processo de “desmasculinização”, tornando-se semelhante à dos espécimes femininos.

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Em seguida, na natureza, os pesquisadores coletaram 523 amostras de kelps da espécie Laminaria pallida. Na ocasião, nenhuma das amostras apresentou sinais claros de reprodução assexuada. No entanto, quando foram colocados em laboratório em grupos compostos por apenas um dos sexos, 92% deles passaram a se reproduzir assexuadamente. 

Os pesquisadores levantaram a hipótese de que a presença do sexo oposto poderia inibir a reprodução assexuada, o que explicaria por que esse fenômeno foi observado em laboratório, mas não na natureza.

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Para testar essa hipótese, eles cultivaram espécimes masculinos e femininos de kelp no mesmo recipiente – separados apenas por uma malha fina. Em ambos os sexos, a probabilidade de reprodução assexuada foi significativamente maior na ausência de um parceiro adequado para o acasalamento. 

Essa flexibilidade pode ajudar as populações dessas algas a persistir mesmo sob condições ambientais desafiadoras”, escrevem os autores.

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Como o aquecimento dos oceanos e as ondas de calor marinhas ameaçam as florestas de algas em todo o mundo, entender como a kelp se reproduz e como isso vai mudar com o clima é “uma das coisas mais importantes que podemos fazer”, afirma a ecóloga Reina Veenhof, da Associação Escocesa de Ciências Marinhas, que não participou do estudo, à revista Nature.

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algas
marinho
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