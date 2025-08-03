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Ciência

Essas moscas amputam as próprias patas para sobreviver ao frio; veja vídeo

Adaptação permite que os insetos prolonguem suas curtas vidas na neve.

Por Bruno Carbinatto 3 ago 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h24
Fotografia da mosca-da-neve.
 (Trasroid/Flickr/Reprodução)
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Moscas-da-neve (gênero Chionea) que habitam montanhas geladas da América do Norte desenvolveram uma adaptação peculiar às condições hostis do ambiente: automutilação. 

Quando as temperaturas caem abaixo de -7° C e cristais de gelo começam a se formar em suas patas, esses insetos se livram dos membros para impedir que o gelo se espalhe pelo resto do corpo, o que seria fatal. Essa adaptação aparentemente brutal permite que sobrevivam tempo suficiente para se reproduzir durante sua (breve) vida adulta.

A reação precisa ser rápida: uma vez que cristais de gelo começam a se formar nas extremidades das perninhas da mosca, é uma questão de segundos até que atinjam os órgãos vitais e causem sua morte. 

O comportamento foi descrito por cientistas num artigo científico publicado na revista Current Biology [veja o vídeo no final da reportagem]. Antes, a estratégia de automutilação já havia sido observada em outras espécies para escapar de predadores que agarraram suas perninhas, mas é a primeira vez que a perda voluntária de um membro é registrada como uma adaptação de sobrevivência ao frio, segundo os pesquisadores da Universidade de Washington em Seattle, EUA.

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O estudo descobriu o comportamento em laboratório, colocando as moscas em uma placa fria e diminuindo a temperatura gradualmente. Quando uma pata congelava, o inseto praticava a mutilação e seguia andando.

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Além disso, foram registradas na natureza moscas andando sem pernas – em alguns casos elas só tinham três restantes das seis originais –, provando que isso acontece fora do laboratório também. 

Das 256 moscas adultas que eles coletaram para serem estudadas em laboratório, 20% já tinham pelo menos uma pata faltando.

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Os cientistas acreditam que essa seja uma adaptação inusitada para tentar assegurar a reprodução em suas vidas curtas: estas moscas costumam durar só alguns meses. Graças à estratégia, moscas-das-neves já foram observadas vivendo em lugares cujas temperaturas chegavam aos -10º C.

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TAGS:
Insetos
MOSCA
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