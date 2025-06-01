Esse gavião respeita o semáforo e usa faixas de pedestre para caçar suas presas

Na esquina de uma rua no subúrbio de West Orange, Nova Jersey, um drama se desenrolou nas primeiras horas da manhã. Enquanto os pedestres esperavam impacientes que o semáforo ficasse verde para atravessar na faixa, um jovem gavião observava o movimento. Não dos carros, nem das pessoas – mas dos pequenos pássaros distraídos que bicavam migalhas deixadas na calçada.

Às vezes, um transeunte apertava o botão. Quando isso acontecia, o sinal vermelho durava muito mais tempo, e a fila de carros aumentava. Nesse momento, o poste passava a emitir um sinal sonoro, avisando para os cegos que era seguro atravessar.

Quando o som ecoava pela avenida, o gavião agia. Se esgueirava feito o mais ágil dos motoboys paulistanos por entre a fila de carros parados no semáforo e surpreendia suas presas entre os para-choques. Em segundos, os pardais da calçada se dispersaram, mas nem todos com sucesso. Alguns viraram café da manhã.

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Essa cena foi a base um estudo recém-publicado que analisa como gaviões da espécie

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Accipiter cooperii adaptam seu comportamento para caçar no ambiente urbano. O texto saiu na revista especializada Frontiers in Ethology.

“O sinal sonoro fazia o semáforo vermelho durar mais, o que garantia uma fila de carros longa o suficiente para esconder o ataque. Era curioso que, sem som, ele nem aparecia”, explica Vladimir Dinets, zoólogo da Universidade do Tennessee e autor do estudo, em comunicado à imprensa.

Foram necessárias 18 manhãs de inverno, ao longo de 12 horas de observação, para que Dinets reunisse dados suficientes. A cada manhã, estacionava seu carro discretamente próximo ao cruzamento e, munido de cadernos e binóculos, acompanhava os movimentos do jovem gavião.

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O comportamento era consistente. O gavião permanecia empoleirado, esperando o momento de agir.

Quando o aviso sonoro para pedestres começava, indicando que o semáforo permaneceria vermelho por até 90 segundos, e a fila de carros se estendia, ele descia. Cruzava a rua entre os carros, rente à calçada, e emboscava os pardais e pombas que se alimentavam de migalhas deixadas por moradores. Foram seis ataques registrados durante o período, dois deles bem-sucedidos.

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O comportamento nunca foi observado aos fins de semana, quando o tráfego é consideravelmente menor.

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Dinets acredita que essa engenhosidade não surgiu exclusivamente como uma adaptação urbana recente. Para ele, os gaviões já possuem, na natureza, habilidades cognitivas refinadas, como mapear mentalmente o território, entender padrões no movimento de presas e executar emboscadas complexas. Com a urbanização, essas habilidades simplesmente encontram um novo palco.

“Uma cidade é um habitat difícil e muito perigoso para qualquer ave, mas particularmente para uma grande ave de rapina especializada em presas vivas: é preciso evitar janelas, carros, fios elétricos e inúmeros outros perigos enquanto se pesca algo para comer todos os dias”, escreve o autor em comunicado.

“Acredito que minhas observações mostram que os gaviões conseguem sobreviver e prosperar lá, pelo menos em parte, por serem muito inteligentes”.