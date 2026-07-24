Estudantes brasileiros ganham medalhas na Olimpíada Internacional de Biologia
Delegação brasileira, que foi capacitada pelo Instituto Butantan, levou uma prata e dois bronzes na competição realizada na Lituânia.
A delegação de estudantes brasileiros ganhou três medalhas e uma menção honrosa na 37ª Olimpíada Internacional de Biologia (IBO), realizada em Vilnius, na Lituânia. O resultado da competição foi divulgado no último dia 18 de julho.
O estudante Henrique Pongelupp Oliveira, do Colégio Etapa, conquistou a medalha de prata. Já Davi Pinheiro Tsuchie, do Objetivo Colégio Integrado, e Enzo Katsuo Hassui, também do Colégio Etapa, receberam medalhas de bronze. Arthur Angelo Sartore, da ETEC Prof. Armando José Farinazzo, recebeu menção honrosa.
A olimpíada reuniu estudantes do Ensino Médio de mais de 70 países. Os participantes se destacaram por solucionar problemas complexos de biologia e realizar tarefas práticas em laboratório.
Antes da competição, a delegação brasileira passou por treinamentos no Instituto Butantan, órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde (SES) de São Paulo. Eles tiveram aulas teóricas e práticas ministradas por pesquisadores do instituto, simulando o formato das olimpíadas internacionais. O Butatan também é responsável pela coordenação da Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB).
Henrique Pongelupp Oliveira já havia recebido a medalha de prata na edição de 2025 da Olimpíada Internacional de Biologia, que ocorreu nas Filipinas. Agora, repetiu o bom desempenho.
“Este resultado demonstra a excelência dos estudantes brasileiros e reforça a importância da preparação oferecida pelo Instituto Butantan. Esses jovens se dedicaram intensamente às atividades teóricas e práticas e representaram o Brasil com muito talento em uma das competições científicas mais exigentes do mundo”, afirma Sonia Andrade, coordenadora da OBB e pesquisadora do Instituto Butantan.
Em setembro, será realizada a última olimpíada internacional de biologia do calendário de 2026: a 19ª Olimpíada Ibero-americana de Biologia, sediada, pela primeira vez, no Instituto Butantan, em São Paulo. Mais quatro estudantes capacitados pelo Instituto representarão o Brasil na competição.
Atualmente, o Brasil também disputa a candidatura para receber a Olimpíada Internacional de Biologia (IBO) em 2030.