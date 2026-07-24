Estudantes brasileiros ganham medalhas na Olimpíada Internacional de Biologia

Ler Resumo





Introdução Estudantes brasileiros brilham na 37ª Olimpíada Internacional de Biologia (IBO) na Lituânia, conquistando uma prata, duas de bronze e uma menção honrosa. A preparação de excelência, realizada no Instituto Butantan, foi crucial para o sucesso da delegação. Conheça os detalhes dessa conquista e o futuro do Brasil em competições de biologia.

Principais Tópicos





Delegação brasileira conquista 3 medalhas e 1 menção honrosa na IBO. Destaques para Henrique P. Oliveira (prata), Davi P. Tsuchie e Enzo K. Hassui (bronze). Preparo dos estudantes foi realizado no Instituto Butantan, em São Paulo. Brasil sediará a Olimpíada Ibero-americana de Biologia em setembro. País busca sediar a Olimpíada Internacional de Biologia (IBO) em 2030.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A delegação de estudantes brasileiros ganhou três medalhas e uma menção honrosa na 37ª Olimpíada Internacional de Biologia (IBO), realizada em Vilnius, na Lituânia. O resultado da competição foi divulgado no último dia 18 de julho.

O estudante Henrique Pongelupp Oliveira, do Colégio Etapa, conquistou a medalha de prata. Já Davi Pinheiro Tsuchie, do Objetivo Colégio Integrado, e Enzo Katsuo Hassui, também do Colégio Etapa, receberam medalhas de bronze. Arthur Angelo Sartore, da ETEC Prof. Armando José Farinazzo, recebeu menção honrosa.

A olimpíada reuniu estudantes do Ensino Médio de mais de 70 países. Os participantes se destacaram por solucionar problemas complexos de biologia e realizar tarefas práticas em laboratório.

Antes da competição, a delegação brasileira passou por treinamentos no Instituto Butantan, órgão ligado à Secretaria de Estado da Saúde (SES) de São Paulo. Eles tiveram aulas teóricas e práticas ministradas por pesquisadores do instituto, simulando o formato das olimpíadas internacionais. O Butatan também é responsável pela coordenação da Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB).

Henrique Pongelupp Oliveira já havia recebido a medalha de prata na edição de 2025 da Olimpíada Internacional de Biologia, que ocorreu nas Filipinas. Agora, repetiu o bom desempenho.

Continua após a publicidade

“Este resultado demonstra a excelência dos estudantes brasileiros e reforça a importância da preparação oferecida pelo Instituto Butantan. Esses jovens se dedicaram intensamente às atividades teóricas e práticas e representaram o Brasil com muito talento em uma das competições científicas mais exigentes do mundo”, afirma Sonia Andrade, coordenadora da OBB e pesquisadora do Instituto Butantan.

Em setembro, será realizada a última olimpíada internacional de biologia do calendário de 2026: a 19ª Olimpíada Ibero-americana de Biologia, sediada, pela primeira vez, no Instituto Butantan, em São Paulo. Mais quatro estudantes capacitados pelo Instituto representarão o Brasil na competição.

Continua após a publicidade

Atualmente, o Brasil também disputa a candidatura para receber a Olimpíada Internacional de Biologia (IBO) em 2030.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.