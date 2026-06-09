Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 14,99
Ciência

Estudantes encontram ruínas da Roma Antiga durante ocupação de escola

As estruturas excepcionalmente conservadas foram encontradas quando estudantes bisbilhotavam o porão do Liceu Cavour

Por Bela Lobato 9 jun 2026, 19h00
Entrada de um túnel escuro com arco de pedra e argamassa desgastada, cercado por terra e detritos. Na parede direita, grafite vermelho INDIANA JONES 2013
 (Cantieri Narranti/Reprodução)
Continua após publicidade
Estudantes encontram ruínas da Roma Antiga durante ocupação de escola Priorizar nos meus resultados Google

Em janeiro de 2021, no auge da segunda onda de casos da pandemia de Covid-19, alunos de toda a Itália organizaram dezenas de protestos contra o ensino remoto. Eles argumentavam que o ensino à distância estava causando graves danos psicológicos às crianças e gerando desigualdades educacionais, e criticavam o governo por não ter preparado adequadamente as escolas para uma reabertura presencial segura.

Como muitos outros, os alunos da escola Liceu Cavour, em Roma, resolveram ocupar a escola e passar noites acampados, em protesto. Bisbilhotando áreas que geralmente são restritas, no porão eles encontraram vestígios que confirmavam um antigo boato: o de que a escola teria sido construída em cima de uma villa da Roma Antiga. 

Não era impossível, muito menos improvável: a escola fica bem perto do Coliseu, o monumento de quase 2 mil anos. Localizado no centro de Roma, o bairro já abrigou propriedades pertencentes a figuras centrais do final da República Romana. Os pesquisadores conhecem a história dessa área residencial a partir de registros escritos que sobreviveram ao tempo – diferentemente das construções, que são bem mais raras porque foram danificadas ao longo das mudanças da cidade.

Quando as aulas voltaram, os alunos contaram sobre seus achados à professora de história e latim, Claudia Marino. Ela já havia ouvido o boato, mas não dera importância. Dessa vez, levou a sério.

Siga
Corredor subterrâneo escuro e úmido com teto abobadado de tijolos. As paredes de tijolos brancos estão descascadas e manchadas, com lixo e tábuas de madeira espalhados pelo chão de terra batida. Uma mancha amarela vibrante se destaca na parede direita, enquanto o fundo do corredor é quase totalmente escuro, com uma pequena abertura arqueada visível
()
Continua após a publicidade

“Encontramos a chave, entramos e estávamos em uma antiga sala de caldeiras abandonada”, conta Marino, em entrevista ao London Times. “Além dela, havia antigas paredes romanas.” Ao passarem por uma abertura, eles se viram em uma antiga villa adornada com afrescos e revestimentos decorativos.

Ao contrário do que o nome sugere, as villas romanas não eram pequenos bairros rurais. O nome se refere a casas de campo exuberantes, que podiam ser o centro de pequenos núcleos de agricultura.

Interior de uma escavação arqueológica com duas aberturas em arco na parede de tijolos e terra, iluminadas por um tripé com duas luzes fortes. O chão é de terra e pedras soltas, e a parede superior tem vestígios de pintura avermelhada e amarelada
(Cantieri Narranti/Reprodução)
Continua após a publicidade

Debaixo da escola há uma domus, uma residência privada que data de meados do século 2 d.C, ou seja, há 1800 anos. Nessa época, imperadores romanos lendários, como Adriano e Marco Aurélio, governavam vastas extensões de território na Europa, Ásia e África. 

Romanos usavam fóssil de trilobita como joia

Marino levou a descoberta ao conhecimento da Superintendência Especial de Roma, uma agência governamental encarregada de preservar o patrimônio cultural da capital italiana. As escavações no local começaram em setembro de 2025, e os arqueólogos apresentaram suas descobertas ao público em um evento em 28 de maio.

Continua após a publicidade

Os cômodos da villa são quase todos subterrâneos, e estão excepcionalmente bem preservados. Um dos cômodos tem um mosaico de grandes azulejos de diferentes formas, um estilo que era popular na época. Outro espaço é decorado com desenhos florais e representações de figuras humanas.

Interior de uma estrutura antiga com paredes vermelhas e amarelas descascadas, revelando concreto cinza e buracos. No chão, há entulho de pedras e escombros. A parede central exibe a pichação WAK UP em vermelho
(Cantieri Narranti/Reprodução)

Muitos artefatos de uso cotidiano também foram encontrados, como uma ânfora (um recipiente usado para armazenar azeite, vinho e outros produtos) e copos que datam de períodos posteriores da história romana. Os achados encheram 48 caixas dos pesquisadores.

Continua após a publicidade
Interior de uma estrutura antiga com teto abobadado de tijolos e paredes de argamassa desbotada. Há duas abóbadas com detalhes em relevo e parte do reboco descascado, revelando a estrutura interna. O chão é de terra com entulho de pedras e argamassa, sugerindo um local em ruínas ou em escavação
(Cantieri Narranti/Reprodução)

Não foi a primeira vez que essa villa foi “descoberta”. Em 1895, parte dela foi revelada durante as obras de uma estrada, mas o local caiu no esquecimento. Nas paredes, há ainda pichações do período entre 1920 e 1950 e outras mais recentes.

Teto abobadado de um túnel subterrâneo com a pintura vermelha descascando e revelando concreto e tijolos. Há pichações em preto e vermelho, e uma grade de metal enferrujada na parte inferior
(Cantieri Narranti/Reprodução)
Continua após a publicidade

As escavações ainda não revelaram toda a estrutura, que pesquisadores acreditam que seja muito maior. A intenção é completar as descobertas e tornar o local público para estudantes e turistas.

Publicidade
TAGS:
arqueologia
Império Romano
roma antiga
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).