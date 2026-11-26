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Introdução Estudo publicado na Cell analisou 85 mil genomas e revelou que jovens e idosos concentraram a transmissão da ômicron nos EUA. A pesquisa também mostra o papel dos estudantes na disseminação e avalia o impacto real das doses de reforço contra a Covid-19.

Principais Tópicos





Jovens de 18 a 22 anos foram os pioneiros na disseminação de novas linhagens virais Transmissão se concentrou em escolas, universidades e casas de repouso Professores e funcionários tiveram risco de contágio similar ao da comunidade geral Doses de reforço da vacina ajudaram a frear a transmissão, inclusive da BA.1 Disseminação viral seguiu padrão contínuo das grandes cidades rumo ao interior

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Entre novembro de 2021 e janeiro de 2023, o estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, enfrentou sucessivas ondas de Covid-19 causadas pela ômicron, variante do SARS-CoV-2 que se espalhou rapidamente pelo mundo.

Agora, um estudo publicado na revista Cell mostra que a transmissão no estado ficou concentrada em três grupos: adolescentes de 15 a 18 anos nas escolas, jovens de 18 a 22 anos nas universidades e idosos em casas de repouso. Os estudantes universitários, em especial, foram o primeiro grupo a disseminar as novas variantes do vírus.

Pesquisadores analisaram mais de 85 mil genomas do SARS-CoV-2 a partir de dados epidemiológicos coletados em 666 locais de Massachusetts – como escolas, instituições de ensino superior e casas de repouso – entre novembro de 2021 e janeiro de 2023.

Essas conclusões foram possíveis graças ao vasto conjunto de dados utilizados. Com eles em mãos, pesquisadores fizeram uma comparação direta entre a transmissão em ambientes específicos e o risco de contágio em toda a comunidade. Também relacionaram os resultados a características dos participantes, como idade e histórico de vacinação, por exemplo.

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Em linhas gerais, as doses de reforço da vacina ajudaram a reduzir a transmissão do SARS-CoV-2. Isso foi observado, inclusive, no caso da BA.1, uma variante da ômicron que começou a circular em Massachusetts no final de 2021 – algo notável, já que, à época, vacinas contra a Covid-19 ainda não ofereciam proteção específica contra a BA.1.

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Apesar do menor risco individual de internação e morte do que o das variantes anteriores, além das altas taxas de vacinação que já existiam no período, a Organização Mundial da Saúde chegou a classificar a ômicron como uma variante de preocupação (VOC) devido à sua possível resistência à vacinação.

A propagação viral seguiu gradientes previsíveis, indo de áreas urbanas para rurais. Os municípios urbanos atuaram tanto como receptores de novas introduções vindas de fora do estado quanto como fontes de disseminação dentro do próprio estado, segundo os pesquisadores.

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“Constatamos que a BA.1 e a BA.2 (as variantes da ômicron com dados suficientes) atingiram uma alta frequência, inicialmente, no principal centro urbano (Boston), e depois nos subúrbios ao redor e, posteriormente, por áreas urbanas menores e independentes, com as regiões mais rurais apresentando um ritmo mais lento”, escrevem os autores.

Os pesquisadores ainda pretendiam investigar como políticas de prevenção, como o uso de máscaras e o distanciamento social, influenciaram a transmissão. No entanto, a variação dessas políticas entre cidades, regiões, escolas e outros ambientes dificultou a avaliação isolada de cada medida.

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