Estudo monitora a ação da anestesia no cérebro
Ela tem semelhanças – e diferenças – com o que acontece durante o sono e o coma.
Tomar anestesia geral não é a mesma coisa que dormir; o cirurgião corta o seu corpo, e mesmo assim você não acorda nem sente dor. Também não é como entrar em coma – porque você desperta rapidamente, em poucas horas, assim que o efeito do remédio passa. Mas o que, então, ela provoca no cérebro? Até hoje, 185 anos após o primeiro uso da anestesia em uma cirurgia (1), a ciência não sabe ao certo.
Mas um novo estudo trouxe pistas interessantes. Cientistas da Universidade Yale usaram um aparelho de eletroencefalograma (EEG) para monitorar as ondas cerebrais de 28 pessoas sob anestesia geral, e compararam essa atividade com o EEG de 14 voluntários acordados e 20 dormindo, bem como 40 pessoas em coma.
Resultado (2): a anestesia coloca o cérebro num estado próprio, que tem semelhanças com o sono e o coma (caracterizados pela presença de ondas elétricas delta, muito lentas, na frequência de até 4 Hertz), mas também inclui ondas alfa, mais aceleradas, entre 8 e 14 Hertz.
Fontes 1. leia mais na reportagem “O enigma da anestesia”, publicada na Super 399; 2. “Spectral mapping reveals a resemblance of the anesthetic brain state to both sleep and coma”;