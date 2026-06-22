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Ciência

Estudo monitora a ação da anestesia no cérebro

Ela tem semelhanças – e diferenças – com o que acontece durante o sono e o coma.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 14h00 | Atualizado em 23 jun 2026, 14h22
Pessoa de costas, com a mão apontando para uma tela de computador exibindo múltiplas imagens de ressonância magnética do cérebro em tons de cinza, com dados médicos e um cronômetro digital. O lado direito da imagem tem um filtro vermelho.
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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Tomar anestesia geral não é a mesma coisa que dormir; o cirurgião corta o seu corpo, e mesmo assim você não acorda nem sente dor. Também não é como entrar em coma – porque você desperta rapidamente, em poucas horas, assim que o efeito do remédio passa. Mas o que, então, ela provoca no cérebro? Até hoje, 185 anos após o primeiro uso da anestesia em uma cirurgia (1), a ciência não sabe ao certo.

Mas um novo estudo trouxe pistas interessantes. Cientistas da Universidade Yale usaram um aparelho de eletroencefalograma (EEG) para monitorar as ondas cerebrais de 28 pessoas sob anestesia geral, e compararam essa atividade com o EEG de 14 voluntários acordados e 20 dormindo, bem como 40 pessoas em coma.

Resultado (2): a anestesia coloca o cérebro num estado próprio, que tem semelhanças com o sono e o coma (caracterizados pela presença de ondas elétricas delta, muito lentas, na frequência de até 4 Hertz), mas também inclui ondas alfa, mais aceleradas, entre 8 e 14 Hertz.

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Fontes 1. leia mais na reportagem “O enigma da anestesia”, publicada na Super 399; 2. “Spectral mapping reveals a resemblance of the anesthetic brain state to both sleep and coma”;

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anestesia
cérebro
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