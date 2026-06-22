Estudo monitora a ação da anestesia no cérebro

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Introdução A anestesia geral não é sono nem coma, mas um estado cerebral único, ainda um mistério para a ciência após 185 anos. Um novo estudo de Yale usou EEG e revelou que ela provoca ondas cerebrais delta (lentas) e alfa (rápidas), criando um padrão distinto. Entenda as pistas dessa fascinante pesquisa.

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Anestesia geral: um estado cerebral distinto, diferente de sono e coma. Mistério de 185 anos sobre como a anestesia age no cérebro. Novo estudo da Universidade Yale com uso de eletroencefalograma (EEG). Descoberta de ondas cerebrais delta e alfa simultaneamente sob anestesia. Compreenda as novas pistas sobre o impacto da anestesia no cérebro.

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Tomar anestesia geral não é a mesma coisa que dormir; o cirurgião corta o seu corpo, e mesmo assim você não acorda nem sente dor. Também não é como entrar em coma – porque você desperta rapidamente, em poucas horas, assim que o efeito do remédio passa. Mas o que, então, ela provoca no cérebro? Até hoje, 185 anos após o primeiro uso da anestesia em uma cirurgia (1), a ciência não sabe ao certo.

Mas um novo estudo trouxe pistas interessantes. Cientistas da Universidade Yale usaram um aparelho de eletroencefalograma (EEG) para monitorar as ondas cerebrais de 28 pessoas sob anestesia geral, e compararam essa atividade com o EEG de 14 voluntários acordados e 20 dormindo, bem como 40 pessoas em coma.

Resultado (2): a anestesia coloca o cérebro num estado próprio, que tem semelhanças com o sono e o coma (caracterizados pela presença de ondas elétricas delta, muito lentas, na frequência de até 4 Hertz), mas também inclui ondas alfa, mais aceleradas, entre 8 e 14 Hertz.

Fontes 1. leia mais na reportagem “O enigma da anestesia”, publicada na Super 399; 2. “Spectral mapping reveals a resemblance of the anesthetic brain state to both sleep and coma”;