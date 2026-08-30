Ler Resumo





Introdução O fenômeno El Niño tem se intensificado drasticamente nos últimos 40 anos, com eventos 40% mais fortes do que na era pré-industrial, aponta estudo. A pesquisa revela a preocupante ligação entre o aquecimento global e a intensidade recorde do El Niño, prevendo desastres mais severos e urgência na mitigação climática.

Principais Tópicos





El Niño está 40% mais intenso nos últimos 40 anos. Aquecimento global intensifica o fenômeno, criando "Super El Niños". Eventos extremos podem causar enchentes e incêndios mais severos. Estudo usou corais das Ilhas Galápagos para análise histórica. Mitigação do aquecimento global é crucial para evitar impactos.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Um El Niño de proporções históricas está ganhando forma no Oceano Pacífico desde o início de junho deste ano. O evento pode provocar eventos climáticos extremos em algumas partes do globo, como enchentes e tempestades.

Esse cenário é, em parte, reflexo da intensificação do fenômeno: um estudo publicado na revista Science indica que estes eventos ficaram quase 40% mais intensos nos últimos 40 anos, quando comparados à era pré-industrial. O motivo provável é o aquecimento global, argumentam os autores.

Segundo o artigo, os El Niños das últimas quatro décadas foram mais fortes do que qualquer outro ocorrido nos mil anos anteriores a 1850, quando a atividade humana começou a impactar o clima por causa da emissão de gases de efeito estufa.

Intensificação do El Niño

Continua após a publicidade

O El Niño é um fenômeno climático natural que ocorre há milhares de anos. Ele ocorre quando há alterações na circulação atmosférica e oceânica no Pacífico equatorial, que resultam num aumento de pelo menos 0,5 °C na temperatura média das águas superficiais por alguns meses consecutivos.

Um “Super El Niño” pode estar chegando em 2026

Continua após a publicidade

Quanto mais quentes as águas do Pacífico ficam, maior a intensidade do fenômeno. Se elas ultrapassam os 2 ºC de aquecimento, o National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), uma agência climática americana, classifica o evento como “muito forte”. Informalmente, ele pode ser apelidado de “Super El Niño”.

Nesse caso, as chances de desastres como enchentes, incêndios florestais, deslizamentos de terras e tempestades extremas acontecerem são maiores.

Continua após a publicidade

Em 2026, um “Super El Niño” está se formando. “A questão não é se ele vai ocorrer, mas sim qual será a sua gravidade e qual será a extensão dos impactos”, diz Julia Cole, professora da Universidade de Michigan e autora do novo artigo.

Histórico

Continua após a publicidade

Em busca de evidências históricas de cada El Niño, a equipe de pesquisadores coletou amostras de 13 corais nas Ilhas dos Galápagos.

Essas amostras, conhecidas como “testemunhos”, funcionam como “arquivos climáticos” ou “caixas-pretas” dos oceanos, e revelam séculos de história ambiental e variações climáticas da Terra, já que são formadas por camadas que progressivamente se acumulam uma sob a outra ao longo do tempo.

Continua após a publicidade

A composição química dessas camadas de corais, portanto, fornece um registro da temperatura da água do mar em que os corais se desenvolveram.

O resultado foi um histórico de variações de temperatura em Galápagos – região escolhida porque, segundo Cole, o El Niño tem um maior impacto ali. Eles observaram que eventos intensos de El Niño ocorreram nos últimos 40 a 50 anos, enquanto os eventos anteriores a esse período apresentavam um “padrão bastante consistente de El Niños de menor intensidade”.

Para Cole, as descobertas da equipe reforçam a necessidade de mitigar o aquecimento global.

“Acreditamos que o aquecimento global está intensificando o El Niño e, se isso for verdade, esperamos extremos climáticos mais severos, que ampliarão as perdas ecológicas, humanas e de infraestrutura. Nenhum país dispõe de recursos para se proteger totalmente desses impactos. Essa é mais uma razão pela qual precisamos abandonar os combustíveis fósseis, a causa raiz do problema.”

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.