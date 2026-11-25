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Introdução Menor que uma moeda ou grão de pipoca, o sapinho-pulga, nativo da Bahia, mede a partir de 6,5 milímetros. Oficializado pelo Guinness como o menor anfíbio do planeta, o animal na verdade é uma rã que surpreende cientistas e revela a riqueza da biodiversidade brasileira.

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Espécie brasileira supera rã de Papua-Nova Guiné e entra para o Guinness World Records Menor espécime já encontrado por pesquisadores media apenas 6,5 milímetros Apesar do nome popular, o animal nativo do sul da Bahia é biologicamente uma rã Anfíbio apresenta características únicas, como possuir apenas dois dedos nas patas Espécie figura também na lista dos menores animais vertebrados de todo o planeta

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Uma moeda de um real, uma pipoca, uma ervilha, uma tecla de notebook… Todos esses pequenos objetos ainda são grandes perto do sapinho-pulga (Brachycephalus pulex), a menor espécie de anfíbio do mundo.

Os machos costumam medir, em média, 7,1 mm, enquanto as fêmeas chegam a 8,5 mm. O menor espécime já encontrado media apenas 6,5 mm. O mosquito Aedes aegypti, por exemplo, tem cerca de 5 mm de comprimento – é só imaginar um sapo desse tamanho.

A medida considera o comprimento do animal da ponta do focinho até a cloaca, a abertura por onde se abrem os sistemas digestório, urinário e reprodutor dos anfíbios. Ou seja: não inclui as perninhas.

O sapinho-pulga é endêmico do sul da Bahia e foi descrito cientificamente pela primeira vez em 2011, após ser descoberto em 2009. Ele, porém, só conquistou o título de menor anfíbio do mundo em 2024.

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O estudo, liderado por biólogos da Universidade Estadual de Santa Cruz, oficializou as dimensões do animal na literatura científica e, além disso, mostrou que o sapinho-pulga não é sapo, muito menos pulga: na verdade, ele é uma rã.

Os pesquisadores estudaram 46 espécimes do bichinhos. Observaram que, diferentemente da maioria das rãs, que costumam ter cinco dedos nas patas, o sapinho-pulga tem apenas dois.

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Alguns meses após a publicação da pesquisa, o título foi reconhecido também pela Guinness, que publica o Livro dos Recordes. Ele tomou o posto de uma rã nativa da Papua-Nova Guiné, a Paedophryne amauensis, que mede 7,7 mm.

Além disso, a espécie brasileira integra a lista dos menores vertebrados do mundo. Apenas algumas espécies superam o sapinho-pulga, como o peixe-diabo (Photocorynus spiniceps), que mede 6,2 mm e habita águas profundas.

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No extremo oposto, os maiores anfíbios do mundo são as salamandras-gigantes chinesas. O maior indivíduo conhecido media 1,75 m de comprimento e foi encontrado na década de 1920. Em geral, a espécie costuma medir cerca de 1,15 m.

Mas o maior anfíbio que já existiu remonta à pré-história, há mais de 270 milhões de anos. Chamado Prionosuchus plummeri, ele era aquático, vivia no que hoje é o Nordeste brasileiro e chegava a 9 m de comprimento, segundo estimativas.

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