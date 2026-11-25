Existe uma rã brasileira menor que uma ervilha: conheça o menor anfíbio do mundo
Endêmico da Bahia, o sapinho-pulga mede a partir de 6,5 milímetros e conquistou o título no Livro dos Recordes.
Uma moeda de um real, uma pipoca, uma ervilha, uma tecla de notebook… Todos esses pequenos objetos ainda são grandes perto do sapinho-pulga (Brachycephalus pulex), a menor espécie de anfíbio do mundo.
Os machos costumam medir, em média, 7,1 mm, enquanto as fêmeas chegam a 8,5 mm. O menor espécime já encontrado media apenas 6,5 mm. O mosquito Aedes aegypti, por exemplo, tem cerca de 5 mm de comprimento – é só imaginar um sapo desse tamanho.
A medida considera o comprimento do animal da ponta do focinho até a cloaca, a abertura por onde se abrem os sistemas digestório, urinário e reprodutor dos anfíbios. Ou seja: não inclui as perninhas.
O sapinho-pulga é endêmico do sul da Bahia e foi descrito cientificamente pela primeira vez em 2011, após ser descoberto em 2009. Ele, porém, só conquistou o título de menor anfíbio do mundo em 2024.
O estudo, liderado por biólogos da Universidade Estadual de Santa Cruz, oficializou as dimensões do animal na literatura científica e, além disso, mostrou que o sapinho-pulga não é sapo, muito menos pulga: na verdade, ele é uma rã.
Os pesquisadores estudaram 46 espécimes do bichinhos. Observaram que, diferentemente da maioria das rãs, que costumam ter cinco dedos nas patas, o sapinho-pulga tem apenas dois.
Alguns meses após a publicação da pesquisa, o título foi reconhecido também pela Guinness, que publica o Livro dos Recordes. Ele tomou o posto de uma rã nativa da Papua-Nova Guiné, a Paedophryne amauensis, que mede 7,7 mm.
Além disso, a espécie brasileira integra a lista dos menores vertebrados do mundo. Apenas algumas espécies superam o sapinho-pulga, como o peixe-diabo (Photocorynus spiniceps), que mede 6,2 mm e habita águas profundas.
No extremo oposto, os maiores anfíbios do mundo são as salamandras-gigantes chinesas. O maior indivíduo conhecido media 1,75 m de comprimento e foi encontrado na década de 1920. Em geral, a espécie costuma medir cerca de 1,15 m.
Mas o maior anfíbio que já existiu remonta à pré-história, há mais de 270 milhões de anos. Chamado Prionosuchus plummeri, ele era aquático, vivia no que hoje é o Nordeste brasileiro e chegava a 9 m de comprimento, segundo estimativas.