Extremamente raro, cachorro-vinagre foi visto só 12 vezes em 25 anos
Pesquisadores analisaram dados de armadilhas fotográficas em 97 áreas de sete países; o animal só apareceu em quatro deles, incluindo o Brasil.
O cachorro-vinagre é um carnívoro que habita as florestas da América Central e do Sul. Cientificamente conhecido como Speothos venaticus, é um animal relativamente pequeno, que tem cerca de 7 kg, com um corpo robusto, pernas curtas, orelhas arredondadas e uma aparência peculiar que talvez te lembre o cruzamento entre um cão e uma doninha.
Apesar de décadas de monitoramento da vida selvagem na América do Sul, o cachorro-vinagre segue uma incógnita para muitos pesquisadores. O animal está entre os mais raros do continente: anda em grupo durante o dia, mas é tão esquivo que costuma passar despercebido – e até as câmeras conseguiram fotografá-lo pouquíssimas vezes.
Em 25 anos, o cachorro-vinagre apareceu para apenas 12 vezes. É o que mostra um artigo publicado na Canid Biology & Conservation, em que cientistas analisaram dados obtidos por meio de armadilhas fotográficas entre 2001 e 2025, que abrangeram 6.756 estações de monitoramento que funcionavam 24 horas por dia.
A pesquisa contemplou 97 áreas entre Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Venezuela, com a maior parte da amostragem concentrada na porção ocidental da Amazônia. A presença dos cães, porém, foi detectada em apenas quatro desses países – Bolívia, Brasil, Colômbia e Equador.
E não foi por falta de tentativa. Pesquisadores da Wildlife Conservation Society analisaram 611.159 dias de armadilhas fotográficas e registraram somente 14 cachorros-vinagre. No Paraguai, no Peru e na Venezuela, foram mais de 80 mil sem um único flagra.
A comparação com outros carnívoros torna as descobertas ainda mais impressionantes. De acordo com a pesquisa, os cachorros-vinagre foram detectados cerca de 50 vezes menos do que os cães-do-mato-de-orelhas-curtas, 100 vezes menos do que as onças-pintadas e quase 280 vezes menos do que as jaguatiricas.
Os pesquisadores estimam que haja menos de um cachorro-vinagre por cada 100 quilômetros quadrados. Na floresta amazônica, onde se acredita que grande parte de sua população viva, a densidade pode ser ainda menor: seria menos de um animal por 350 quilômetros quadrados. Essas estimativas ainda são incertas, mas são indicativas da dispersão desses animais.
E outras possibilidades?
Os pesquisadores consideraram a possibilidade dos cachorros-vinagres serem simplesmente mais difíceis de serem capturados pelas câmeras. Nesse caso, o pequeno porte e a baixa estatura desses animais poderiam fazer com que passassem despercebidos pelos equipamentos posicionados acima do solo.
No entanto, as câmeras fotografavam regularmente pacas, mamíferos de tamanho e forma bastante semelhantes. Mesmo animais geralmente considerados difíceis de avistar apareceram nas câmeras com muito mais frequência. Além disso, os cachorros-vinagre tendem a viajar em grupos, o que, teoricamente, deveria facilitar sua detecção.
Cachorro…vinagre?
O cachorro-vinagre recebe esse nome principalmente por causa do cheiro forte e ácido de sua urina, que lembra vinagre e é usado para marcar território. Conhecido também como Speothos venaticus, pertence à família dos canídeos, que inclui lobos, raposas e cães domésticos.
O cachorro-vinagre é um animal social e pode viver em grupos de até 12 indivíduos, em que caçam uma variedade de presas cooperativamente. A amplitude de seu território significa que o grupo familiar pode percorrer distâncias consideráveis em busca de alimento.
Essa dispersão geográfica traz uma série de problemas. Destruição de habitat, fragmentação florestal, incêndios florestais, mudanças climáticas e construção de estradas podem afetar as áreas das quais esses animais dependem. Doenças são outra preocupação – em específico, as transmitidas por cães domésticos, como o vírus da cinomose canina, o parvovírus e a raiva.
O cachorro-vinagre atualmente é classificado como “quase ameaçado” na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). Os pesquisadores afirmam que as novas descobertas, somadas a evidências de outros dados regionais, fornecem informações importantes para a reavaliação do status de conservação da espécie.