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Introdução Raro e esquivo, o cachorro-vinagre foi flagrado apenas 12 vezes por câmeras em 25 anos na América do Sul. Com hábitos sociais e baixa densidade populacional, a espécie enfrenta graves ameaças ecológicas que intrigam cientistas e exigem revisão urgente de seu status de conservação.

Principais Tópicos





Registrado apenas 12 vezes em 25 anos por armadilhas fotográficas na América do Sul Densidade estimada em menos de um indivíduo a cada 350 km² na floresta amazônica Nome curioso vem do odor forte e ácido da urina usada para demarcar território Animais vivem e caçam em bandos cooperativos de até 12 indivíduos Perda de habitat e doenças de cães domésticos ameaçam a conservação da espécie

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O cachorro-vinagre é um carnívoro que habita as florestas da América Central e do Sul. Cientificamente conhecido como Speothos venaticus, é um animal relativamente pequeno, que tem cerca de 7 kg, com um corpo robusto, pernas curtas, orelhas arredondadas e uma aparência peculiar que talvez te lembre o cruzamento entre um cão e uma doninha.

Apesar de décadas de monitoramento da vida selvagem na América do Sul, o cachorro-vinagre segue uma incógnita para muitos pesquisadores. O animal está entre os mais raros do continente: anda em grupo durante o dia, mas é tão esquivo que costuma passar despercebido – e até as câmeras conseguiram fotografá-lo pouquíssimas vezes.

Em 25 anos, o cachorro-vinagre apareceu para apenas 12 vezes. É o que mostra um artigo publicado na Canid Biology & Conservation, em que cientistas analisaram dados obtidos por meio de armadilhas fotográficas entre 2001 e 2025, que abrangeram 6.756 estações de monitoramento que funcionavam 24 horas por dia.

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A pesquisa contemplou 97 áreas entre Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Venezuela, com a maior parte da amostragem concentrada na porção ocidental da Amazônia. A presença dos cães, porém, foi detectada em apenas quatro desses países – Bolívia, Brasil, Colômbia e Equador.

E não foi por falta de tentativa. Pesquisadores da Wildlife Conservation Society analisaram 611.159 dias de armadilhas fotográficas e registraram somente 14 cachorros-vinagre. No Paraguai, no Peru e na Venezuela, foram mais de 80 mil sem um único flagra.

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A comparação com outros carnívoros torna as descobertas ainda mais impressionantes. De acordo com a pesquisa, os cachorros-vinagre foram detectados cerca de 50 vezes menos do que os cães-do-mato-de-orelhas-curtas, 100 vezes menos do que as onças-pintadas e quase 280 vezes menos do que as jaguatiricas.

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Os pesquisadores estimam que haja menos de um cachorro-vinagre por cada 100 quilômetros quadrados. Na floresta amazônica, onde se acredita que grande parte de sua população viva, a densidade pode ser ainda menor: seria menos de um animal por 350 quilômetros quadrados. Essas estimativas ainda são incertas, mas são indicativas da dispersão desses animais.

E outras possibilidades?

Os pesquisadores consideraram a possibilidade dos cachorros-vinagres serem simplesmente mais difíceis de serem capturados pelas câmeras. Nesse caso, o pequeno porte e a baixa estatura desses animais poderiam fazer com que passassem despercebidos pelos equipamentos posicionados acima do solo.

No entanto, as câmeras fotografavam regularmente pacas, mamíferos de tamanho e forma bastante semelhantes. Mesmo animais geralmente considerados difíceis de avistar apareceram nas câmeras com muito mais frequência. Além disso, os cachorros-vinagre tendem a viajar em grupos, o que, teoricamente, deveria facilitar sua detecção.

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Cachorro…vinagre?

O cachorro-vinagre recebe esse nome principalmente por causa do cheiro forte e ácido de sua urina, que lembra vinagre e é usado para marcar território. Conhecido também como Speothos venaticus, pertence à família dos canídeos, que inclui lobos, raposas e cães domésticos.

O cachorro-vinagre é um animal social e pode viver em grupos de até 12 indivíduos, em que caçam uma variedade de presas cooperativamente. A amplitude de seu território significa que o grupo familiar pode percorrer distâncias consideráveis ​​em busca de alimento.

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Essa dispersão geográfica traz uma série de problemas. Destruição de habitat, fragmentação florestal, incêndios florestais, mudanças climáticas e construção de estradas podem afetar as áreas das quais esses animais dependem. Doenças são outra preocupação – em específico, as transmitidas por cães domésticos, como o vírus da cinomose canina, o parvovírus e a raiva.

O cachorro-vinagre atualmente é classificado como “quase ameaçado” na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN). Os pesquisadores afirmam que as novas descobertas, somadas a evidências de outros dados regionais, fornecem informações importantes para a reavaliação do status de conservação da espécie.

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