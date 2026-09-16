“Flor do diabo”: planta que não faz fotossíntese é encontrada na Tailândia
Espécie recém-descoberta vive embaixo do solo, não tem clorofila e está ameaçada de extinção. Entenda.
Em 2025, uma equipe de cientistas estudava o Parque Nacional Thong Pha Phum, na Tailândia, quando avistou, no solo, plantas dignas de filmes de terror. Com corpo preto, olhos vermelhos e chifres em cima da cabeça, elas tinham uma aparência demoníaca e eram diferentes das espécies que conheciam.
Assim, descobriram a nova espécie Thismia daemona, batizada justamente em referência à sua aparência. Apelidada de “flor do diabo”, ela pode chegar a 12 centímetros.
Mas isso sequer é o fato mais espantoso. A planta vive embaixo do solo, sem contato com a luz para sobreviver. Ela vai contra os conceitos básicos de biologia ensinados nas escolas: não possui clorofila e muito menos faz fotossíntese.
Descrita em um novo estudo publicado em agosto no periódico científico PhytoKeys, os pesquisadores constataram que, em vez de utilizar a luz do sol, a plantinha obtém carbono e nutrientes por meio dos fungos presentes no solo. Ela só vai para a superfície para produzir frutos e florescer. Durante o resto da vida, fica embaixo da camada de folhas mortas do solo.
Análises físicas e de DNA permitiram que a planta fosse classificada como uma espécie do gênero Thismia, presente em florestas tropicais e altitudes baixas.
Há cerca de 120 Thismias conhecidas no mundo. A nova espécie, porém, estava em um local seco e altitude elevada, a quase mil metros acima do nível do mar. Ou seja, provavelmente as plantas do gênero são mais resistentes do que a ciência pensava anteriormente e estão mais espalhadas.
Mas a pesquisa veio com um alerta: as Thismia daemona podem estar em perigo. Os pesquisadores identificaram menos de 50 plantas espalhadas por uma pequena área do parque, menor que um campo de futebol. Além disso, o local é constantemente visitado por turistas, que podem estar pisando nas plantas.
“A nova espécie é classificada como Criticamente Ameaçada de acordo com as categorias e critérios da Lista Vermelha da IUCN”, escrevem os autores no estudo. A espécie ainda não foi oficialmente incluída na lista da IUCN.