Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
SÓ R$ 9,90/MÊS! No Dia do Cliente, leve Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço. Assine agora!
Ciência

“Flor do diabo”: planta que não faz fotossíntese é encontrada na Tailândia

Espécie recém-descoberta vive embaixo do solo, não tem clorofila e está ameaçada de extinção. Entenda.

Por Ana Clara Caielli Barreiro 16 set 2026, 08h00
Duas plantas pretas com detalhes laranja vibrantes, parecidos com chifres, brotam do solo úmido e escuro, cercados por folhas secas e detritos de plantas
 (Seelanan T, Chantapram I, Taosiri N, Chuchuea C, Chantanaorrapint S (2026) Thismia daemona (Thismiaceae), a new species from Thailand supported by morphological and molecular evidence. PhytoKeys 278: 177-189. https://doi.org/10.3897/phytokeys.278.202868/Reprodução)
Continua após publicidade
“Flor do diabo”: planta que não faz fotossíntese é encontrada na Tailândia Priorizar nos meus resultados Google

Em 2025, uma equipe de cientistas estudava o Parque Nacional Thong Pha Phum, na Tailândia, quando avistou, no solo, plantas dignas de filmes de terror. Com corpo preto, olhos vermelhos e chifres em cima da cabeça, elas tinham uma aparência demoníaca e eram diferentes das espécies que conheciam.

Assim, descobriram a nova espécie Thismia daemona, batizada justamente em referência à sua aparência. Apelidada de “flor do diabo”, ela pode chegar a 12 centímetros.

Mas isso sequer é o fato mais espantoso. A planta vive embaixo do solo, sem contato com a luz para sobreviver. Ela vai contra os conceitos básicos de biologia ensinados nas escolas: não possui clorofila e muito menos faz fotossíntese.

Siga

Descrita em um novo estudo publicado em agosto no periódico científico PhytoKeys, os pesquisadores constataram que, em vez de utilizar a luz do sol, a plantinha obtém carbono e nutrientes por meio dos fungos presentes no solo. Ela só vai para a superfície para produzir frutos e florescer. Durante o resto da vida, fica embaixo da camada de folhas mortas do solo.

Continua após a publicidade
Múltiplas imagens de uma planta parasita, incluindo o rizoma, inflorescências e detalhes da flor. A mostra o rizoma marrom-claro, B e D inflorescências escuras com aberturas alaranjadas, C uma vista superior da flor, E um corte longitudinal revelando estruturas internas azuis e brancas, F células microscópicas, G detalhes das estruturas azuis e H uma vista interna da flor
(Seelanan T, Chantapram I, Taosiri N, Chuchuea C, Chantanaorrapint S (2026) Thismia daemona (Thismiaceae), a new species from Thailand supported by morphological and molecular evidence. PhytoKeys 278: 177-189. https://doi.org/10.3897/phytokeys.278.202868/Reprodução)
Continua após a publicidade

Análises físicas e de DNA permitiram que a planta fosse classificada como uma espécie do gênero Thismia, presente em florestas tropicais e altitudes baixas. 

Há cerca de 120 Thismias conhecidas no mundo. A nova espécie, porém, estava em um local seco e altitude elevada, a quase mil metros acima do nível do mar. Ou seja, provavelmente as plantas do gênero são mais resistentes do que a ciência pensava anteriormente e estão mais espalhadas. 

Mas a pesquisa veio com um alerta: as Thismia daemona podem estar em perigo. Os pesquisadores identificaram menos de 50 plantas espalhadas por uma pequena área do parque, menor que um campo de futebol. Além disso, o local é constantemente visitado por turistas, que podem estar pisando nas plantas. 

Continua após a publicidade

“A nova espécie é classificada como Criticamente Ameaçada de acordo com as categorias e critérios da Lista Vermelha da IUCN”, escrevem os autores no estudo. A espécie ainda não foi oficialmente incluída na lista da IUCN.

Publicidade
TAGS:
BOTÂNICA
extinção
Flores e Plantas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).