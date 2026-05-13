Focas canibais atacam filhotes na maior colônia da espécie no mundo

Pesquisadores do Canadá já estavam acostumados a ver centenas de carcaças de filhotes de foca-cinzenta na Ilha Sable todos os anos. Esses cadáveres aparecem com feridas estranhas: cortes que começam na boca e percorrem o corpo dando voltas no animal, como um saca-rolhas. Por anos, os cientistas culparam dois suspeitos pelas mortes: tubarões em busca de almoço; ou as hélices de motores de barcos, que poderiam causar as feridas bizarras.

Um artigo publicado no periódico Marine Mammal Science mostra que as suspeitas estavam erradas. Quem causa as feridas e mortes de bebês são nada menos do que animais da própria espécie: focas-cinzentas adultas do sexo masculino.

As feridas em formato de saca-rolhas foram identificadas pela primeira vez nos anos 1980 na Ilha Sable, a maior colônia de reprodução de focas-cinzentas (Halichoerus Grypus) do mundo. Nessa ilha ao leste do Canadá nascem 80 mil filhotes da espécie todos os invernos. O mais intuitivo é acreditar que as feridas seriam causadas por outras espécies ou equipamentos.

Isso mudou em 2016. Naquele ano, cientistas documentaram uma foca “serial killer” na Escócia – que, sozinha, matou diversos filhotes tirando sua gordura e deixando a marca característica. Mesmo assim, pesquisadores que estudam a Ilha Sable estavam céticos em acreditar que membros da própria espécie estivessem causando as mortes por lá, já que esse tipo de ataque nunca havia sido registrado.

3 países que ja usaram golfinhos em guerras

Continua após a publicidade

Em 2024, a ecologista marinha Izzy Langley, da Universidade St. Andrews (Reino Unido), presenciou uma cena chocante enquanto estava colocando equipamentos de pesquisa nas focas da Ilha Sable: um adulto atacando um filhote. Langley e uma equipe de pesquisadores passaram a circular de quadriciclo pela ilha duas vezes por semana durante o período de reprodução, marcando todos os cadáveres de filhotes com a ferida que pudessem encontrar.

Analisando os corpos, a equipe identificou marcas de mordida de presas grandes e de garras – recursos característicos de focas-cinzentas. No total, os pesquisadores identificaram 765 filhotes mortos ao longo da temporada de 2024. Em 2025, chegaram a avistar 359 carcaças em um único dia.

Todos os ataques avistados até o momento foram praticados por machos adultos. Os filhotes não identificam os adultos como uma ameaça, o que torna o avanço ainda mais fácil. Os pesquisadores acreditam que os machos estejam se alimentando da gordura dos filhotes, um alimento bastante calórico. As focas-cinzentas geralmente fazem jejum durante o período de acasalamento, mas umas calorias a mais podem colocar alguns machos em vantagem aos olhos das fêmeas.

Continua após a publicidade

“Se um indivíduo aprende esse comportamento, ele se torna especializado em explorar esse recurso para completar suas reservas de energia”, diz Langley à Science. Os pesquisadores não sabem se o comportamento é natural ou causado por outros fatores. Por enquanto, eles não recomendam qualquer intervenção.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.