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Ciência

Fóssil de 180 milhões de anos revela predador marinho que sobreviveu a ferimentos graves

Descoberto na Alemanha, o ictiossauro tinha mais de 100 dentes e pedras no estômago – indício de que mudou sua alimentação após lesões.

Por Luiza Lopes 30 abr 2026, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h35
Fotografia da Reconstrução do Temnodontosaurus cf. trigonodon descrito.
 (Joschua Knüppe/Divulgação)
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Um predador de mais de seis metros, com cerca de 100 dentes afiados e marcas de ferimentos espalhadas pelo corpo, viveu há 180 milhões de anos em um mar que cobria o que hoje é o sul da Alemanha. 

Em algum momento da vida, esse animal sofreu lesões que deveriam ter dificultado – ou até impedido – sua capacidade de caçar. Ainda assim, ele sobreviveu por tempo suficiente para deixar um registro raro que ajuda a contar sua história.

Descrito na revista Zitteliana, o fóssil foi encontrado na pedreira de argila de Mistelgau, no estado alemão da Baviera, um sítio conhecido por preservar répteis marinhos do período Jurássico. 

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O animal pertence ao gênero Temnodontosaurus, um dos maiores ictiossauros conhecidos. Esses répteis, que lembravam golfinhos na forma do corpo, dominaram os oceanos por milhões de anos. No caso específico desse indivíduo, o crânio mede cerca de 1,5 metro, o que levou os pesquisadores a estimar um comprimento total entre 6,4 e 6,6 metros.

O estado de conservação chama atenção. Mesmo incompleto, o esqueleto preserva partes do crânio, mandíbula, nadadeiras, coluna e mais de 100 dentes. Estruturas delicadas, como regiões próximas aos olhos e ao céu da boca, também aparecem em três dimensões, algo incomum para fósseis dessa idade. 

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Fotografia do Fóssil de Temnodontosaurus cf. trigonodon (UMO BT 011237.00), visto por baixo, mostrando o crânio e a placa corporal, incluindo todos os ossos e dentes isolados recuperados do sedimento circundante.
Fóssil do Temnodontosaurus cf. trigonodon visto por baixo, com o crânio, o tronco e ossos e dentes isolados. (Urwelt-Museum Oberfranken/Divulgação)

Mas o que realmente diferencia esse achado são os sinais de trauma. Os ossos mostram alterações claras, especialmente nas articulações do ombro e da mandíbula. 

São lesões que afetariam diretamente dois movimentos essenciais: nadar com eficiência e capturar presas. 

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O estudo descreve essas alterações como “patologias”, ou seja, modificações no esqueleto causadas por doença ou ferimento. Essas mudanças provavelmente alteraram a biomecânica do animal, prejudicando sua capacidade de caça.

Ainda assim, ele não morreu imediatamente. Há duas pistas que mostram isso. 

A primeira está nos dentes. Muitos deles aparecem bastante desgastados, o que indica uso prolongado após os ferimentos. A segunda está no abdômen: quatro pequenas pedras, chamadas gastrólitos, foram encontradas associadas ao esqueleto.

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Essas “pedras no estômago” já são conhecidas em alguns animais, inclusive em aves modernas e certos répteis. Elas funcionam como uma espécie de moinho interno, ajudando a triturar alimentos. 

Em ictiossauros, porém, são extremamente raras. A presença delas neste caso levanta a hipótese de que o animal pode ter mudado sua forma de se alimentar.

Com dificuldades para capturar presas rápidas, como peixes, ele pode ter passado a consumir alimentos mais fáceis de engolir ou que exigiam menos esforço para serem processados. Os gastrólitos ajudariam justamente nessa tarefa, compensando limitações físicas. 

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O achado também tem implicações mais amplas. Até agora, fósseis desse grupo eram mais comuns em camadas geológicas mais antigas. 

A descoberta em Mistelgau indica que esses grandes predadores persistiram por mais tempo na região do que se imaginava. Isso ajuda a refinar a linha do tempo dos ictiossauros no fim do Jurássico Inferior.

Agora, os pesquisadores pretendem analisar com mais detalhe os dentes e a estrutura óssea para entender melhor a dieta e o comportamento desse indivíduo. 

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TAGS:
Alemanha
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