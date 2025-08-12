Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência

Fóssil de caranguejo de 85 milhões de anos é descoberto na Antártica por brasileiros

Registro raro ajuda a reconstituir a geografia e o clima de um passado em que o continente gelado era quente e úmido.

Por Luiza Lopes 12 ago 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h25
Ilustração do caranguejo  Sabellidromites santamarta.
 (PALEOANTAR/ Museu Nacional/UFRJ/Ilustração: Maurílio Oliveira/Divulgação)
Continua após publicidade
Fóssil de caranguejo de 85 milhões de anos é descoberto na Antártica por brasileiros Priorizar nos meus resultados Google

Um caranguejo fossilizado, encontrado por cientistas brasileiros na Ilha James Ross, na Antártica, está ajudando a reescrever parte da história evolutiva dos crustáceos. Batizado de Sabellidromites santamarta, o animal viveu no período Cretáceo, há cerca de 85 milhões de anos, quando a região estava longe de ser o deserto gelado que conhecemos hoje.

O fóssil foi descoberto durante a 41ª Operação Antártica Brasileira, expedição que envolveu 32 dias de trabalho em campo, em um acampamento isolado e sujeito a ventos de 70 km/h. A pesquisa, publicada na revista científica Journal of Paleontology, integra o projeto PALEOANTAR, uma iniciativa do Museu Nacional/Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Pesquisadores da a Universidade Estadual Paulista (UNESP), Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (USP) também participaram da pesquisa, que teve apoio logístico da Marinha do Brasil.

“O caranguejo S. santamarta é único por vários motivos”, afirma Daniel Lima, paleontólogo do Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens da Universidade Regional do Cariri (URCA) e primeiro autor do estudo, à Super. “Ele está bem preservado, incluindo partes raras como o ventre e as patas traseiras – detalhes dificilmente encontrados em fósseis de caranguejos.”

Siga

“Além disso, pertence ao grupo Dynomenidae, considerado relicto, ou seja, um ‘sobrevivente’ de um passado distante. São animais que já foram muito mais diversos e abundantes, mas hoje existem apenas em poucas espécies e áreas restritas. Isso torna cada registro fóssil uma peça importante para entender sua história evolutiva. Para se ter uma ideia, existem atualmente apenas 22 espécies viventes e 42 fósseis”, acrescenta.

Continua após a publicidade
Fotografia dos fóssil do caranguejo  Sabellidromites santamarta.
Imagem do fóssil do caranguejo  Sabellidromites santamarta. (PALEOANTAR/ Museu Nacional/UFRJ/Divulgação)

Mas o que torna essa descoberta ainda mais especial é o local onde ela foi feita: a Antártica.

Aqui, precisamos voltar no básico da história da Terra. Durante o período Cretáceo, a geografia dos continentes era muito diferente: América do Sul, África, Antártica e Austrália formavam Gondwana, enquanto América do Norte, Europa e Ásia compunham Laurásia.

Entre eles, o oceano Tétis funcionava como uma estrada marinha, conectando regiões tropicais e temperadas e permitindo a dispersão de organismos marinhos por grandes distâncias.

Continua após a publicidade

Até agora, fósseis semelhantes haviam sido encontrados quase exclusivamente em áreas que integravam a Laurásia. O novo fóssil, entretanto, foi encontrado ao sul, onde era o antigo Gondwana, o que sugere uma distribuição geográfica muito mais ampla do que se imaginava.

“Isso indica que houve conexões marinhas capazes de permitir a troca de espécies entre os hemisférios do planeta”, explica Lima.

Naquele tempo, a Antártica tinha clima quente e úmido, com temperaturas médias de 15 °C a 23 °C, florestas densas, rios e mares de águas mornas, povoados por peixes, moluscos, corais e répteis marinhos como plesiossauros.

O estudo do fóssil também levou a uma revisão na classificação científica do gênero Sabellidromites. A presença de placas endurecidas na cauda e a redução apenas da quinta pata indicam que ele pertence à família Dynomenidae, e não àquela em que era colocado anteriormente.

Continua após a publicidade

“Essa mudança é relevante porque afeta a forma como entendemos a evolução e a distribuição desses caranguejos”, destaca o pesquisador.

A coleta do exemplar envolveu uma logística complexa, como relembra o paleontólogo Renato Ghilardi, da UNESP, que participou da missão. Após deixar o Rio de Janeiro de avião rumo a Punta Arenas, no Chile, a equipe seguiu de navio até a Antártica. De lá, um helicóptero levou os pesquisadores até a Ilha James Ross. 

“Ficamos isolados por mais de um mês, cozinhando nossa própria comida e vivendo em barracas especiais. Sem a Marinha, seria impossível fazer esse trabalho”, conta à Super.

A descoberta levanta novas questões: quantas outras espécies semelhantes viveram na Antártica? Por quais rotas marinhas elas chegaram até lá? E a que outros grupos dentro dos Dynomenidae estão mais próximas? 

Continua após a publicidade

As respostas devem aparecer ao longo das novas escavações, em que os pesquisadores planejam comparar o novo fóssil com espécies do Hemisfério Norte e investigar mais a fundo a evolução desse grupo.

Publicidade
TAGS:
Antártica
Brasil
CARANGUEJO
cretáceo
crustáceos
evolução
fóssil
paleontologia
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 8.8

Assine a revista OFERTA 8.8 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Caixa de presente preta com laço dourado, contendo revistas Superinteressante, Quatro Rodas e Veja, sobre fundo bege. Texto: Dia dos Pais. Muito mais que um presente. Inspiração para o ano inteiro. Logotipo de árvore no canto superior direitoCaixa de presente preta com laço dourado, contendo três revistas: Superinteressante, Quatro Rodas e Veja. À esquerda, texto DIA DOS PAIS MUITO MAIS QUE UM PRESENTE. INSPIRAÇÃO PARA O ANO INTEIRO
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).