Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
PREÇO BAIXOU! Revista Impressa + Digital Premium a partir de R$ 10,99/mês. Corre e assine agora!
Ciência

Fóssil de precursor dos pterossauros é encontrado no Rio Grande do Sul

O "Venetoraptor gassenae" sugere que os antepassados dos répteis voadores eram muito mais diversos do que se imaginava. Entenda.

Por Caio César Pereira 16 ago 2023, 12h40 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h53
Ilustração do Venetoraptor gassenae.
 (Caio Fantini/Arquivo pesquisadores/Divulgação)
Continua após publicidade
Fóssil de precursor dos pterossauros é encontrado no Rio Grande do Sul Priorizar nos meus resultados Google

Jurassic Park (1993) é um clássico atemporal do cinema – mas é bem verdade que, cientificamente falando, ele tem alguns problemas – nem todos os animais do parque viveram no período Jurássico, por exemplo. E nem todos eles eram dinossauros, como os pterossauros –pois é, são coisas diferentes.

Para além de diferenças morfológicas e anatômicas, os dinossauros, em termos gerais, são os grandes répteis pré-históricos, essencialmente terrestres. Já os répteis voadores estão englobados na categoria de pterossauros. O mesmo raciocínio vale para os répteis marinhos, como os mosassauros e os elasmosaurus.

Ainda se sabe pouco sobre a origem e os precursores dos pterossauros – mas fósseis recentemente encontrados no Rio Grande do Sul podem fornecer novas pistas.

Pesquisadores do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia (CAPPA), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), encontraram restos fossilizados de um animal que pode ter sido um dos precursores dos pterossauros. O Venetoraptor gassenae, como foi batizado, apesar de terrestre, possuía características que o aproximavam mais dos seus primos alados do que outros répteis terrestres.

Siga
Continua após a publicidade

E apesar do nome (e de ser terrestre), o Venetoraptor também não é um dinossauro. Ele faz parte de outra linhagem evolutiva, chamada de Lagerpetidae, que está mais próxima dos pterossauros do que dos próprios dinos.

Maior variedade

Continua após a publicidade

Analisando os dados anatômicos de vários animais precursores, os pesquisadores descobriram que os antepassados dos pterossauros possuíam uma variedade muito maior dentre eles do que se achava até então.

“Isso é muito interessante”, diz Rodrigo Müller, que liderou o estudo, publicado nesta quarta (17) na revista Nature. “A gente geralmente pensa que a diversidade dessa linhagem vai surgir nos dinossauros, nos pterossauros, e que as formas precursoras seriam formas simples – formas que, digamos, estariam fadadas à extinção. Mas a gente viu que na verdade, existe uma amplitude de formas.”

O próprio Venetoraptor gassenae possuía uma combinação de características bastante atípicas. Ele tinha mãos com garras relativamente grandes para seu corpo (que media um metro de comprimento, aproximadamente), além de um focinho como uma espécie de bico, chamado bico raptorial.

Continua após a publicidade

O fóssil foi encontrado no Geoparque Quarta Colônia, no município de São João do Polêsine (RS). “Venetoraptor” vem de “Vale do Vêneto”, que fica na cidade; “gassenae é em homenagem a uma das criadoras do CAPPA, a professora Valserina Maria Bulegon Gassen. 

Publicidade
TAGS:
Dinossauros
fóssil
pterossauro
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional verde-escuro com texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-claroMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).