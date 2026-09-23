Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🔥 Semana do Cliente: Assine o Digital por R$ 5,99/mês e tenha conteúdo exclusivo na palma da sua mão!
Ciência

Garrafa de Guinness recuperada de naufrágio vira esperança de desvendar receita perdida há 162 anos

O segredo para isso: extrair o DNA da levedura.

Por Victor Bianchin 23 set 2026, 20h00
Duas garrafas de cerveja Guinness, uma Extra Stout em vidro âmbar e uma Draught em lata preta, ambas com rótulos dourados e gotas de água, sobre uma mesa escura com uma vela acesa em um copo, em um ambiente com parede vermelha
 (Aneil Lutchman/The history of Guinness in the Caribbean/Flickr (CC by 2.0))
Continua após publicidade
Garrafa de Guinness recuperada de naufrágio vira esperança de desvendar receita perdida há 162 anos Priorizar nos meus resultados Google

A Guinness é uma das cervejarias mais antigas do mundo, fundada em 1759 em Dublin, na Irlanda. Sua bebida mais conhecida, a Extra Stout, é baseada na cerveja Superior Porter, para a qual Arthur Guinness II, um dos filhos do criador da marca, estabeleceu instruções precisas em 1821. Se você já provou uma Guinness na vida, é apenas porque essa receita de mais de 200 anos foi preservada e aprimorada.

Isso é especialmente valioso porque a Guinness é tão antiga que boa parte de seus primeiros anos permanece um mistério — por exemplo, o uso de leveduras, um ingrediente hoje essencial para qualquer cerveja, só aparece registrado pela primeira vez em 1809. Muitas das receitas da marca, inclusive, só sobreviveram porque o primeiro Arthur Guinness, ou provavelmente um de seus filhos, teve a diligência de anotar as receitas em um caderninho datado de 1801. 

A curiosa origem do Moscow Mule (que não é russo)

Continua após a publicidade

“[O caderno] possui receitas para diversos tipos de cerveja. Portanto, embora hoje estejamos mais acostumados a ver a Guinness como aquela pint de espuma cremosa, nessa época ela nem sequer tinha sido inventada”, afirma Eibhlin Colgan, arquivista da marca. De fato, duas das principais características da marca hoje, sua textura suave e a espuma cremosa, só existem porque a bebida passou a ser nitrogenada, incremento que só foi introduzido em 1959.

Mas só ter as receitas não basta. Para recriar uma Guinness de séculos atrás, seria preciso também ingredientes equivalentes. E isso é especialmente difícil com leveduras, que são organismos vivos e, ao longo de muitas gerações, podem acumular mutações e sofrer alterações genéticas. Além disso, os cervejeiros historicamente costumavam reutilizar a levedura de uma fermentação para outra. Portanto, uma linhagem mantida por décadas ou séculos pode mudar gradualmente, ainda que a espécie, Saccharomyces cerevisiae, seja sempre a mesma.

Siga
Continua após a publicidade

Mas eventos recentes animaram alguns cientistas a conquistar exatamente isso: criar uma Guinness exatamente como ela era em 1864.

Projeto Jurassic Beer

Em 2025, mergulhadores exploraram os restos de um naufrágio do século 19 na costa de Dover, na Inglaterra, e encontraram uma garrafa selada da Guinness Extra Stout. O navio em questão, o britânico Mindoro, naufragou em 27 de novembro de 1864, o que faz com que esta garrafa específica de Guinness tenha aproximadamente 162 anos.

A primeira garrafa estava no leito oceânico, mas os mergulhadores encontraram outras dentro de caixotes de madeira, que ficaram de cabeça para baixo. A pressão do mar criou, nas palavras desses exploradores, um “bloqueio hidráulico natural perfeito”, impedindo a água salgada de violar a garrafa. Testes estão sendo feitos para confirmar se não houve contaminação.

Continua após a publicidade

Caso se confirme que a cerveja está mesmo intacta (testes estão sendo feitos), os mergulhadores têm dois planos. O primeiro: beber essa Guinness quase bicentenária e ver qual é o gosto. O segundo: extrair o DNA das leveduras presentes e encontrar nas culturas contemporâneas uma que seja próxima, permitindo a produção de uma cerveja idêntica (ou quase) àquela que estava guardada nos restos do naufrágio.

O projeto foi apelidado de “Jurassic Beer” e é descrito no Instagram de Pawel Truszynski, um dos mergulhadores, da seguinte forma: “Estamos entrando em contato com laboratórios de microbiologia e com o Arquivo oficial da Guinness, em Dublin, para extrair amostras de forma estéril e tentar ressuscitar cepas vivas de levedura do século 19. O objetivo? Decifrar o DNA e produzir novamente essa cerveja, recriando exatamente o sabor que ela tinha há 162 anos!”.

Continua após a publicidade

Para conseguir esse feito, os mergulhadores contam com a ajuda do microbiólogo Kevin Verstrepen, da KU Leuven, uma universidade na Bélgica. “Sempre fico um pouco cético quanto a isolar leveduras vivas de garrafas antigas… mas certamente é possível recuperar o DNA da levedura histórica de 1864!”, afirma o cientista em uma das postagens. Ao jornal The Washington Post, ele foi mais formal: “Com o sequenciamento do DNA, podemos ver exatamente onde a levedura se situa na árvore genealógica e, então, buscar parentes modernos dela”, declarou. A cervejaria Guinness, por sua vez, diz que está avaliando o experimento e ainda não se declarou oficialmente sobre a ideia.

No caso específico da Guinness, há um motivo particularmente interessante para procurar a levedura de 1864: a linhagem moderna da levedura da Guinness consegue ser rastreada até uma amostra preservada de 1903. As origens dessa variedade são desconhecidas. A garrafa do Mindoro permitiria recuar mais 39 anos.

Continua após a publicidade

O projeto ainda está dando seus primeiros passos, mas Pawel está registrando tudo em seu Instagram, inclusive com suas buscas por mais detalhes do Mindoro e seu naufrágio. Quem sabe, se tudo der certo, a Guinness não se anime a relançar sua versão de 1864?

Publicidade
TAGS:
Cerveja
comida
DNA
Naufrágio
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo uma página de notícias e um ícone de árvore verde-clara ao ladoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O mês é do cliente. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).