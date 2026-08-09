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Ciência

Gene neandertal faz alguns humanos ficarem mais altos e musculosos

Variante é mais comum em pessoas do sul e do leste da Ásia, segundo novo estudo.

Por Bruno Carbinatto 9 ago 2026, 10h00
Manequim de Neandertal com pele escura, barba e cabelos longos, usando uma faixa na cabeça e pintura corporal preta no ombro. Pessoas borradas refletem no vidro ao fundo
 (Mike Kemp/Getty Images)
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Gene neandertal faz alguns humanos ficarem mais altos e musculosos Priorizar nos meus resultados Google

Uma variante genética herdada dos neandertais, os primos extintos dos sapiens, aumenta o total de massa muscular de humanos modernos, segundo um novo estudo.

Neandertais habitaram partes da Europa e da Ásia Ocidental até cerca de 40 mil anos atrás, quando foram extintos. Eles conviveram com os sapiens – e transaram com nossa espécie, já que deixaram marcas no nosso DNA. Hoje, humanos modernos têm algo entre 1% e 4% de material genético herdado dos neandertais, dependendo da região em que vivem; a herança é maior em populações europeias e asiáticas e menor em africanas.

Um desses genes codifica os receptores do hormônio de crescimento, que regulam o desenvolvimento do corpo humano ao longo do tempo. Segundo uma nova análise publicada na revista Current Biology, a variante genética neandertal favorece uma maior resposta ao hormônio do crescimento, resultando em fisionomias mais robustas, com ossos mais alongados e mais massa muscular.

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Evidências fósseis mostram que os neandertais eram, de fato, mais robustos que os humanos modernos, com peitorais mais amplos, ossos mais grossos e músculos maiores. O novo estudo oferece uma explicação genética para essa característica.

Evolução dos humanos acelerou nos últimos 10 mil anos

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Os cientistas do Instituto Karolinska, na Suécia, e do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, na Alemanha, fizeram um teste: compararam células com a variante neandertal do gene e células com a versão dos sapiens. Ambos os grupos foram então estimulados por hormônios de crescimento. 

Os resultados mostraram que as células com a variante neandertal cresceram 40% mais.

Os pesquisadores analisaram então dados de mais de 1,1 milhão de adultos. Os indivíduos com a variante neandertal tinham, em média, 285 gramas a mais em seu peso corporal, sendo que quase todo esse peso extra se deve a uma maior massa muscular. Eles também eram 0,3 centímetros mais altos. 

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Uma análise com 6 mil crianças, porém, não encontrou diferenças entre as variantes. Isso sugere que sua ação pode ser relevante somente a partir da puberdade.

Segundo o estudo, a variante entrou nas linhagens humanas há 47 mil anos. Hoje, ela é mais comum no Sul e Leste da Ásia, rara na Europa e ausente na África Subsaariana (onde os neandertais nunca chegaram a habitar).

O gene é, no entanto, apenas uma variável que influencia na fisionomia dos neandertais e dos humanos modernos. Características como altura, peso e massa muscular são complexas e dependem de vários fatores simultâneos. 

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Genética
Neandertal
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