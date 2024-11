Golfinho solitário é visto falando sozinho no Mar Báltico

Uma equipe de biólogos marinhos da Universidade do Sul da Dinamarca encontrou um golfinho macho vivendo sozinho no Mar Báltico – e ele está tão entendiado que começou a falar sozinho enquanto nada por aí. As observações foram publicadas no periódico especializado Bioacoustics (“Bioacústica”).

Já faz cinco anos que a população que vive às margens do canal de Svendborgsund notou um novo habitante nas águas da região. Era um inquilino inesperado, já que golfinhos normalmente andam em grupos e não frequentam aquela região.

Delle, como foi batizado, atraiu a atenção dos pesquisadores – interessados em descobrir como são as vocalizações dos golfinhos quando eles não têm com quem se comunicar (se é que ocorre alguma). Calhou que sim: um microfone detectou 10,833 emissões entre dezembro de 2022 e fevereiro de 2023.

Havia cliques, assobios e sons percussivos com todo tipo de significado. Alguns eram agressivos, como se Delle estivesse imaginando uma briga ou tentando afugentar um predador. Outros tinham a ver com navegação e busca por comida.

Mas o mais surpreendente foram as vocalizações que, até então, só haviam sido ouvidas em momentos de comunicação pacífica entre golfinhos. Delle estava falando sozinho.

De acordo com os pesquisadores, não há nada de misterioso na observação: tudo indica que o golfinho só estava entediado ou sonhando acordado. Exatamente como você quando está no banho e começa a se distrair dando uma entrevista fictícia após um show para 200 mil pessoas no Rock and Rio.

Outro possibilidade é que os ruídos sejam ao equivalente a rir ou chorar sozinho no ônibus: uma manifestação física residual de alguma emoção que está afetando fortemente o golfinho por dentro.