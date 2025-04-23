Golfinhos de Noronha têm linguagem própria. Conheça o significado das acrobacias

O arquipélago de Fernando de Noronha é conhecido pelas águas cristalinas e pelos golfinhos que cercam os barcos de turistas. A espécie Stenella longirostris, também chamada de golfinho-rotador, faz saltos e giros irresistíveis às câmeras de celular. Mas a performance não é feita para agradar os espectadores, e sim para mandar mensagens uns aos outros.

Ao longo dos últimos 30 anos, pesquisadores do Projeto Golfinho Rotador, patrocinado pela Petrobrás, se dedicaram a observar esses animais na Baía dos Golfinhos, em Noronha. Eles registraram mais de 8.566 atividades aéreas, a maioria delas realizadas por golfinhos adultos. Os resultados vêm sendo publicados em periódicos especializados.

As acrobacias fazem parte de um sistema de linguagem não verbal entre os membros do grupo.

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Saltos horizontais, para frente, indicam a direção que o grupo deve seguir. Já os saltos verticais, para cima, reforçam a coesão do grupo, principalmente quando estão se alimentando ou reproduzindo.

88% dos saltos são feitos por golfinhos machos. Segundo os pesquisadores do projeto, isso indica que eles lideram e protegem o grupo. É possível observar os filhotes aperfeiçoando as rotações, que representam 67,77% das suas manobras.

O golfinho-rotador recebe esse nome devido a sua habilidade de girar no próprio eixo durante os saltos, enquanto está fora d’água. Considerando que eles medem em média 2,4 metros e pesam 80 quilos, a manobra é impressionante.

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Os pesquisadores identificaram seis momentos do dia a dia dos golfinhos: entrada na baía, organização do grupo, primeiro turno de descanso, reorganização, segundo turno de descanso e saída da baía. As acrobacias acontecem principalmente nos momentos de organização.

Elas também ocorrem em momentos de perigo. Quando detectam a presença de tubarões, os golfinhos saltam rapidamente para fugir, estratégia chamada de

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porpoising. Eles também podem sair da água por curiosidade, quando veem uma embarcação, por exemplo.

Em 2024, Fernando de Noronha recebeu 131.503 turistas – um recorde para o arquipélago. O aumento do fluxo de embarcações nas áreas de descanso e alimentação dos golfinhos pode gerar estresse e alterar o padrão de comportamento dos animais.

“Projetos de monitoramento e regulamentação são essenciais para garantir que a convivência entre humanos e golfinhos aconteça de forma sustentável, preservando tanto o espetáculo natural quanto o equilíbrio ecológico do arquipélago. Afinal, entender a linguagem desses incríveis animais é o primeiro passo para protegê-los”, diz o oceanógrafo José Martins, coordenador do Projeto Golfinho Rotador, em comunicado.

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Abaixo, conheça o significado de sete manobras realizadas pelos golfinhos-rotadores de Fernando de Noronha.

Batida de cabeça

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Apenas a cabeça do golfinho sai da água, sem expor as nadadeiras dianteiras. Ao cair, ele arqueia o corpo e dá uma pancada com a cabeça na água.

Esse movimento indica o deslocamento em baixa velocidade, de um grupo pequeno, ou por uma curta distância.

Batida de cauda

O golfinho fica com a barriga virada para cima, tirando apenas a cauda da água. Ele bate a cauda repetidamente na superfície, produzindo um som seco.

Essa atividade serve para agrupar um número pequeno de golfinhos.

Caída de costas

O golfinho tira a cabeça e nadadeiras da água, com as costas viradas para a superfície. Ele arqueia o corpo ao cair de barriga, de lado ou de costas.

A manobra também está relacionada ao deslocamento em baixa velocidade, de um grupo pequeno ou por uma curta distância.

Salto

O movimento mais conhecido dos golfinhos. Eles saem da água com o corpo inteiro, a um ângulo de aproximadamente 30º. Atingem um ou dois metros acima da superfície e caem de cabeça, barriga ou de lado.

Uma sequência de saltos realizada por vários golfinhos significa que eles estão passando por uma situação de estresse, como a fuga de tubarões ou de embarcações.

Rotação

O golfinho vai para a superfície, como se fosse saltar. Quando a maior parte do seu corpo já está fora da água, ele dobra a cabeça e a base da cauda, inclinando as extremidades da cauda e mexendo as nadadeiras dianteiras. Isso faz com que ele gire em torno do próprio eixo, dando até quatro voltas fora da água.

Ele cai na água de lado, com seu corpo ainda girando. Isso forma uma espécie de cavidade na superfície. Ao desmoronar, como uma onda, ela produz um som estrondoso.

Essa é uma atividade de deslocamento em alta velocidade, de um grupo grande ou por uma longa distância.

Inversão

O golfinho sai da água com o corpo inteiro, num ângulo quase vertical. Ele ergue a cauda por cima da cabeça e cai de cauda na água.

Essa manobra é usada para agrupar um número grande de golfinhos.

Pirueta

É uma combinação de inversão com rotação, sendo a manobra mais complexa dos golfinhos. O animal sai de cabeça da água, gira em torno do próprio eixo, fica invertido de cauda para cima, roda novamente e cai de cauda na água. Também está relacionada ao agrupamento de muitos golfinhos.